Сразу должны отметить, что оппозиция и народ оценивает позитивные стороны концерта “Жара”, который организовывается Эмином Агаларовым. Сделав эту ремарку, мы тем самым хотим показать свою объективность в нашей жесткойкритике последнего инцидента во врямя концерта. А критика состоит в следующем.

Азербайджан находится в состоянии неразрешенной войны с Арменией, более того несколько лет назад мы потеряли своих лучших ребят во время апрельского наступления. Проблема заключается в том, что правительство посылает нашу молодежь на верную смерть, а сами приглашают к нам в город ярую фанатку Армении певицу Зару Мгоян, которая то и дело распевает армянские патриотические песни…

Должны отметить, что для шехидов приезд певицы Зары на «Жару» стал пощечиной. В связи с этим мы провели серию обсуждений на спутниковом канале “Азербайджан Сааты”. Приезд Зары не допустим, мы об этом заявили и в прошлом году, так как именно она говорила о том, что Карабах это исконно “армянская земля”.

В репертуаре у Зары есть песни вроде «Моя Армения», что делает ее визит в Баку не очень желательным. Даже не в этом дело, а в том надо хотя бы прислушаться к народу. А народ негодует, семьи шехидов недовольны.

Певец Эмин попытался объяснить народу, что на самом деле Зара по национальности – курдянка, а «Жара» – это праздник, однако считаем его объяснения не достаточными.

Более того, в результате нашего расследования стало ясно, что правительство хотело скрыть от глаз общественности приезд Зары в Баку. Зара прилетела в Баку в последний день фестиваля, причем под контролем усиленной охраны. Перед своим выступлением артистка посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память Гейдара Алиева и офтальмолога Зарифы Алиевой, а во время концерта рассказала о великом Муслиме Магомаеве.

Она сказала: “Я считаю, что он был одним из тех исполнителей, кто смог найти путь к сердцу каждого. Однажды в юности я участвовала с ним в одном концерте в Санкт-Петербурге. Он вместе с супругой – Тамарой Синявской закрывал первое отделение. Вы не представляете, что было в зале, такого успеха я не видела ни у одного артиста. Люди встали, они с таким уважением умоляли его, чтобы он не уходил со сцены.”

Считаем, что организаторы могли бы воздержаться от присутствия Зары и должны были уважить чувства азербайджанского народа.

Azerbaycansaatı.az