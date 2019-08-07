Премьер-министр Армении дал интервью телеканалу Al Jazeera, где, рассказал о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев боится, что революция в Армении воодушевит азербайджанцев на революцию. Он сказал, цитируем “Я думаю, Ильхам Алиев в определенной степени боится, что азербайджанский народ может быть воодушевлен армянской революцией и попытается добиться похожих перемен в Азербайджане. Я уверен, что азербайджанские власти стараются отвлечь внимание своего народа от внутренних проблем и сместить его на нагорно-карабахский конфликт. Очень важно создать атмосферу мира в нашем регионе, риторика ненависти в адрес Армении недопустима. Однако, к сожалению, мы ежедневно слышим ее из Азербайджана, в том числе персонально от азербайджанского лидера”.

Должны отметить несколько трагикомичных аспектов этого выступления. Во-первых, посмотрите в какое состояние нас ввела диктатура Алиева, что уже даже лидер вражеской страны дает нам уроки и советы по демократии подтанцовывая в нашем Ханкенди . Во-вторых, Алиевщина создала у народа комплекс неполноценности. Как это так получается, армянский народ смог восстать против попытки создать диктатуру у себя в стране, а наш народ уже почти 30 лет гнется под натиском диктата Алиевых. В-третьих, Алиев уже перестал уважать свой народ, это понятно. Певица Зара приезжаете в Баку как к себе домой, чиновники тусуются на Ибице, Пашинян танцует в Карабахе… Это полный крах государственной власти и полное неуважение к азербайджанцам и Азербайджану.

Однако, не пора ли уже заставить Алиева уважать великий народ?

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