Азербайджанская спортсменка Мария Стадник, выступающая в весовой категории 48 килограммов, легендарная чемпионка, взявшая золото Исламиады в соревнованиях по борьбе среди женщин написала статус в социальной сети, который понравился народу. Она написала: “Это армянская певица Зара Мгоян. Что удивительно, так это то, что армянский певец приезжает в Азербайджан, когда хочет. Почему люди молчат об этом?”. Конечно же, речь опять идет о Заре.

Привычка наступать на грабли стала для азербайджанских властей политической традицией. Ничего не поняли, ничему не научились. Ужу открыто плюют на чувства своего народа. Всё это выглядит совершенно диким особенно в наше время, когда информационный мир стал глобальным, и это сделало глобальными возможности каждого человека. Социальные сети изменили мир, изменили наш народ, только вот Ильхам Алиев этого еще не понял. Наша власть выглядит в этой ситуации политическим неандертальцем, пытающимся дубиной и камнем остановить прогресс. Исход этих попыток очевиден, но они от этого не становятся менее опасными для людей. Принимаются анти-народные законы, которые знаменуют новые задержания, аресты, уголовные дела, посадки, сломанные человеческие судьбы и жизни. Будет ли кто-то из миллионов людей, кого затронут эти глупые и жестокие законы, уважать власть, уважать Ильхама Алиева? Никогда. Ну зачем надо было приглашать эту патриотку Арцаха и промакашку сепаратистов Зару Мгоян? Ну надо было это вам? Еще раз отметим, что против концерта в целом мы ничего не имеем, а напротив поддерживаем праздник. Однако, простите “патриотку” Зару, которая кричит направо и налево о том, что “Арцах-армянская земля” мы принимать не хотим.

Понуждение к уважению унизительно для самой власти. Удивительно, но наши власти этого категорически не понимают, и это непонимание становится опасным для всех без исключения. О чём говорит их поведение, их отношение к нам? Это говорит о том, что власти не уважают народ и ненавидят любое свободомыслие. Приезд Зары в Баку стал очередным свидетельством полной содержательной исчерпанности Алиевской политики. Они уже ничего не могут сделать для общества, но могут мешать, ломать, разрушать. Алиевщина сегодня является главным тормозом в развитии страны. Рано или поздно за такую политику должна наступить политическая ответственность. Готовиться к этому времени необходимо уже сейчас – открыто, публично и аргументированно. Уход Алиева-диктат времени.

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