Недавно, в поселке Бузовна прошла массовая акция по очистке морского берега от мусора, организованная министерством экологии и природных ресурсов совместно с правящей партией «Ени Азербайджан» под девизом «Мы вместе, мы едины в защите Каспия», сообщило Trend. Целью акции было не только очистка морского побережья от пластиковых бутылок и иных бытовых отходов, но и таким наглядным примером призвать общество содержать морские пляжи в чистоте, выразить протест против загрязнения Каспия. В акции приняли участие и наши депутаты. В социальных сетях, народ с издевкой отнесся к такому решению. Были замечены следующие комментарии: “Там их и место-в мусорке!”, “Пусть не возвращаются в Парламент”, “У Ровнаг Абдуллаева не отобрали часы при уборке мусора”, “В законах не разбираются, ну хотя бы мусор убирать могут”.

Azerbaycansaatı.tv