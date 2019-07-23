4 причины

Лето в Баку проходит весело. Народ по вечерам обсуждает шалости полоумного сына руководителя СОКАР и по совместительству депутата нашего Парламента Ровнага Абдуллаева. Рашад Абдуллаев сделал наши дачные вечера еще более веселыми. А теперь по порядку почему люди Ровнага Абдуллаева атаковала наши медиа ресурсы:

1. Наши ресурсы стали самыми читаемыми с связи с “Саатгейтом”. Народ читает нас и получает ту правду, которой так не хватает в нашем обществе.

2. Мы разоблачили преступную группу в СОКАР и благодаря нашим публикациям и телепередачам люди узнали про махинации Корал Энерджи, Нефтчи и других организаций нефтяной банды

3. Мы посредством наших каналов и газет не даем обществу забыть о том, как папенькин сынок Рашад Абдуллаев вместе со своим отцом залезли в карман Азербайджанского народа.

4. Благодаря нам народ узнал и узнает про все схемы бандитов из нефтянки. Ровнаг Абдуллаев боится нас больше огня.

Любовь за миллионы

В СОКАРе рассказывают как Рашад Абдуллаев вздыхал по народной певице Нигяр Джамал, а она его не воспринимала всерьез. Рашаду пришлось использовать много (очень много!) народных денег, чтобы доказать свою любовь. Самое дорогое вино льющееся ручьями на яхте Мелиса в Бодруме, чартерные рейсы на частных самолетах и миллионы денег понадобились Рашаду Абдуллаеву чтобы любимица Мехрибан Алиевой разрешила ему с ней заговорить. К сожалению, Ровнаг Абдуллаев сыну-неудачику не оставил другого наследства кроме народных ворованных денег. Весь СОКАР обсуждает малоумие побитого сынка нефтяного босса и конечно такие нюансы затрудняют общение между мужчиной и женщиной.

За очень короткий период Рашаду Абдуллаеву пришлось потратить не один миллион на певицу. В отношениях нужно всегда общаться, однако у Рашада общаться не получалось в связи с тем, что словарный запас молодого человека ограничен 10-15 фразами. Вскоре оказалось, что это было всего-лишь желание поиграть, так как любовь чувство высокое, не знакомое таким как наш главный герой, папенькин сынок Рашад.

Нефтяники смеются как Рашад Абдуллаев пытался удивить всех своей яхтой. Яхта Мелиса-это вообще отдельная история. Рассказывают как Рашад Абдуллаев нырял в объятия и поддавался поцелуям дешевых Бодрумских проституток с которыми знакомился на свое пляже. Пляж был его бизнесом, который он профукал. А как же? Молодой человек в своей жизни не заработал и одного маната.

Azerbaycansaatı.az