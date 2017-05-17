ABŞ prezidenti Donald Tramp vә Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın Ağ Evdәki görüşündәn sonra görüş haqqında mәlumatlar ortaya çıxıb. Mәtbuata ortaq verilәn açıqlama zamanı Әrdoğanın YPG vә PYD-ni terror tәşkilatı kimi tәqdim etmәsini tәrcümәçinin tәhrif etmәsi diqqәt çәkib. Әrdoğanın “xüsusi ilә YPG-PYD terror tәşkilatının hәr hansı ölkә tәrәfindәn tәrәf kimi qәbul olunması terrorla beynәlxalq mübarizә memorondumuna uyğun deyil” fikrini tәrcümәçi ” bölgәdә YPG-PYD-nin tәrәf kimi diqqәtә alınması qәbul edilә bilmәz vә bu bizim razılaşmamıza uyğun deyil” formasında tәrcümә edib.

Azadliq.info

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