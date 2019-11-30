Народ требует ареста депутатов!

Единственный путь Мехрибан Алиевы во власть лежит через реформы. Реформы могут быть только через боль. Об этот постоянно твердит Запад, народ и все соседние страны в регионе. То, что происходит вокруг Милли Меджлиса может оказаться обычной постановкой, а необходимы реальные, настоящие реформы. На этот вопрос знают ответ только Алиевы…

Вчера правящая партия оъявила о роспуске парламента (Милли Меджлис). Рейтинг Алиевых поднялся. Али Ахмедов, комментируя инициативу, сказал, что правящая партия приняла важное решение, которое окажет влияние на развитие государства. Он добавил, что обновление парламента должно расцениваться как дополнительная поддержка проводимым в стране реформам сказав, что главная цель этих преобразований – развитие Азербайджана, диверсификация его экономики, дальнейшее укрепление экономической мощи, а также обеспечение на этой основе еще более ускоренного развития социальной сферы и роста благосостояния граждан. По его словам, речь идет о привлечении в парламент лиц, наиболее достойных того, чтобы представлять народ.

Правда народу не понятно почему Ахмедов решает вместо народа кто будет представлен в Парламенте? Более того, если проводятся реформы, то почему вместо арестов в Меджлисе идут слухи о так называемом “сборе средств на переизбрание” для семьи Алиевых?