За сколько продавались должности в Милли Меджлисе?





В прессе появились прайс-листы с ценами на должности в Милли Меджлисе. Народ бурно обсуждает как руководство Парламента продавало азербайджанцам должности. Стало известно, что из Парламента было уволено много профессионалов, а их должности перепродавались.

Схема, по которой действовали сотрудники Парламента, не нова. Сначала говорили сотруднику, что ему “надо уходить”, потом мотивировали уход “просьбой из спецслужб”, а потом перепродавали должности. За место в Парламенте просили до четверти миллиона долларов. Ответить перед законом преступникам мешает депутатская неприкосновенность, поэтому будут ожидаться действия руководства страны после роспуска Парламента.