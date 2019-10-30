“Ход конем” от Хафиза Пашаева

Во всех новостных ресурсах страны прошла новость о том, что заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор университета АДА Хафиз Пашаев подал заявление в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева с просьбой освободить его от должности замглавы МИД страны. Его отставку также обсуждают во всех закаулках города, народ шепчется на остановках и в ресторанах нашего города. Однако мало кто знает, что же заставило посла с многолетним стажем выразить вот такой вот “манифест”.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, в заявлении Х. Пашаев отметил, что 27 лет своей трудовой деятельности он проработал в государственных структурах независимого Азербайджана и всегда ценил превыше всего интересы страны. Дядя Вице-Диктатора Мехрибан Алиевы, Хафиз муаллим отметил, что сам пришел к такому решению, приняв во внимание призыв о том, что в целях “эффективного осуществления реформ”, реализуемых в Азербайджане под руководством главы государства, необходимо привлечь в государственные структуры новые и молодые кадры.

Также было сообщено, что Х.Пашаев продолжит занимать должность ректора университета АДА, который осуществляет деятельность при МИД Азербайджана, он продолжит деятельность в качестве члена коллегии Министерства иностранных дел страны.

А теперь назовем несколько причин и дадим народу пищу для размышления. Во-первых, не забывайте что Хафиз муаллим был долгое время послом в США, следовательно он знает о процессах которые идут в отношении семьи диктатора Алиева. Речь идет о новом виде санкций, которые заблокируют полностью диктаторский режим. Однако под санкции попадет не только семья Алиева, но и большинство правительства включая министров и и их заместителей… Хафиз муаллим понимает, что диктатору не сойдет с рук то, что избили и пытали лидера оппозиции Али Керимли, не сойдет с рук и прослушка и шантаж Западного дипкорпуса, не пройдут аресты и пытки активистов и многое другое. Хафиз муаллим понимает, что гибель Алиевской диктатуры это вопрос очень скорого времени, и следовательно он не хочет себя ассоциировать с режимом убийц.

Во-вторых, это был такой “ход конем” вроде “вот видите, семья слушается диктатора”… На самом деле функционально ничего не изменилось, так как Хафиз Пашаев исполняет ту же самую функцию ректора.

Тем временем, санкции не за горами…