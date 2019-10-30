Алиев повторяет Каддафи

Вспомним как все происходило на Ближнем Востоке…

В телевизионном обращении к нации диктатор Алиев заявил о готовности жестко подавить массовые акции протеста. Оппозицию запугивают, угрожают журналистам, а обществу не дают развиваться. По приказу Мехрибан и Ильхама Алиевых на девушке потушили сигарету в отделении полиции, по их же приказу пытают оппозиционеров в тюрьмах, а лидера оппозиции попытались публично унизить. Фактически 10 миллионный народ остался в руках одной семьи, которые не хотят проводить никаких реформ.

Несколько лет назад те же самые ошибки делал и лидер ливийской революции Муамар Каддафи. Как и Алиев Каддафи выступал телевидению, давая понять, что не намерен отказываться от власти и готов жестко подавить массовые акции протеста несмотря на обеспокоенность мирового сообщества. “Муамар Каддафи не президент, он – лидер революции,” – заявлял он о себе в третьем лице. Также и Алиев вспоминает диктатора Алиева старшего и называет его “спасителем народа.”

Алиев обругал свой народ пытаясь обвинить в митингах Запад и небольшую кучку людей. Тоже самое говорил и Каддафи, что восстание подняла небольшая группа молодежи – “крысы”, “подлецы”, “наемники”, “наркоманы”, которые “не уважают свою страну”… Кадаффи обещал, что “Ливия заживет по-новому – я приведу новые кадры”, точно также врет и Алиев говоря о новых кадрах. Все его новые кадры из той же колоды, а над депутатами смеется весь народ. Видео про старика депутата который не понимает что говорит посмотрел и посмеялся весь народ.

2 ноября в 15 00 присоединяйтесь к нам перед зданием МВД и не дайте семье диктаторов Алиевых глумиться над своим народом!