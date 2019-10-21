Алиевы шантажируют и послов?

Алиевский рупор Миршахин Агаев опубликовал конфиденциальные разговоры ведущей оппозиционерки Гюльтекин Гаджиевой с представителями Американского и Европейского дипкорпуса. Сейчас в оппозиционном лагере шутят, что власть перешла на режим “самоуничтожения”. Представляете себе, в прямом эфире ведущий игрок Алиевской диктатуры выставляет такой материал. Это фактическое признание Ильхама и Мехрибан Алиевых в совершенном преступлении против Западного дипкорпуса. А вы только представьте себе сколько компромата накопили за эти годы чета Алиевых? Оппозиция не будет удивлена если станет известно о том, что Мехрибан и Ильхам Алиевы точно также шантажируют Западных послов и сводит их к сотрудничеству.

Оппозиция просит всех союзников демократии и весь дипкорпус сообщить всему миру о том, что Алиевы требовали санкционирования прослушки пребывающих в Баку иностранных дипломатов, скорее всего послов Франции, Германии, США, а также международных миссий. Эти факты лягут в основу уголовных дел против диктаторов Алиевых.