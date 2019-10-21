Новые подробности: Пытки людей делались по заказу Ильхама и Мехрибан Алиевами!





Несмотря на угрозы властей, избиения и пытки тысячи демонстрантов вышли в город и собрались на не санкционированный митинг в столице Азербайджана, Баку, 19 октября, чтобы потребовать, чтобы диктаторы Ильхам и Мехрибан Алиевы начали реформы. Среди лозунгов, которые скандировали протестующие, были такие, как “Свобода!” и “Конец диктатуре!” и “Убирайся вон, диктатор!”.

«B то время, как мы должны добиваться в международных структурах освобождения Карабаха, Европарламент обсуждает вопрос о правах человека в Азербайджане. И в этом повинна власть, которая превратила страну в подобие банановых республик Африки», — сказал один из лидеров опозиционного движения Тофик Ягублу.

Как мы уже сообщали Лидер ПНФА Али Керимли был жестоко избит и был подвержен пыткам. Источники в полиции утверждают, что избиения и зверства по отношению к людям делались по заказу семьи диктаторов. В городе собрались тысячи, чтобы выразить свое желание избавиться от династического режима диктатуры. Уже становится ясно, что движение закончится отправкой этого режима в архив истории.

В стране распространяются фактические слухи о двоевластии в стране, муссируются слухи находящие подтверждение о том, что команда Мехрибан Алиевы уже в открытую воюет с командой Ильхама Алиева. Муссируются слухи о том, что эту ненависть создают сами муж и жена, так как это единственный механизм позволявший им управлять. Институты власти в стране фактически парализованы, а госчиновники и депутаты фактически обсуждают “политическую войну” между мужем и женой. Во время последнего выступления диктатор говорил о том, что работу команды жены блокируют внутри, скорее всего намекнув на Администрацию Президента.