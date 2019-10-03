8-го октября акция разрешена! Все на акцию!

Мэрия города Баку разрешила оппозиции проведении акции и митинга в центре Баку. Власти поняли что противостояние с народом бесполезно и приведет к массовым столкновениям.

Все кто устал от беспредела властей, коррупции, произвола депутатов- 8 октября с 15 до 16 часов приходите к зданию мэрии. Приводите семьи, друзей и близких. Все кому не безразлична наша Родина-приходите.

Народ требует восстановления своих прав, роспуск “стриптиз” Парламента, наказание Ровнага Абдуллаева и его сына, а также наказание других виновных в страданиях Азербайджанского народа.

8-го октября, в 3 часа дня перед мэрией на “Баксовете”!

До встречи!