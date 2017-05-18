ABŞ Müdafiә Nazirliyi Suriyanın cәnubundakı Tadif bölgәsindә Әsәd qüvvәlәrini vurduğu xәbәrini yayıb. ABŞ sәlahiyyәtlilәri Әsәd rejimjnә bağlı olaraq fәaliyyәt göstәrәn yaraqlılara әvvәl xәbәrdarlıq atәşi açıldığını, daha sonra isә vurduqlarını bildiriblәr. Әmәliyyatın mәqsәdinin bölgәdәki ABŞ vә İngiltәrә әsgәrlәrini qorumaq olduğu açıqlanıb. Vurulan bölgәdә iranlı şiә milislәrin olduğu iddia edilir. Digәr tәrәfdәn bölgәdәki müxalif qüvvәlәrin Әsәdә aid karvanı vurduğu xәbәri yayılıb.

azadliq.info

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