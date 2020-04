Böyük Britaniya rəsmisi Heydər Əliyevi quldur və acgöz adlandırmışdı

Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli

Gizlilik müddəti başa çatdığı üçün Britaniya arxiv materialları artıq dövriyyəyə verilir. Orada bizim ölkəyə aid də maraqlı sənədlər var. Onlardan birini Sizə təqdim edirəm. Bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaranmasınn 50 illiyi mərasimində iştirak edən Heydər Əliyevin 1995-ci ilin oktyabr ayının 25-də Britaniya Baş Naziri ilə görüşü barədədir. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin görüşdə iştirak edən rəsmisi William Ehrman tərəfindən Downing Street 10-na görüş haqqında göndərilən hesabatda yazılır ki, Əliyev özü köhnə stil quldur Kommunist bossu ilə acgöz Yaxın Şərq tacirinin maraqlı bir qarışığı, kombinasiyasıdr. (Aliyev himself is a curious combination of thuggish old style communist boss and insatiable Middle Eastern trader.He is not the most restful of companyat the end of long hard day, but he is the man we have to deal with and the Prime Minister seemed , again, to rub along with him quite well. Still haggling, Aliyev insisted that the Prime Minister should visit Azerbaijan. He complained that a visit by Mr.Heseltine had been scheduled, but had not taken place. He also wanted the Foreign Secretary to go to Baku. The Prime Ministers should send lots of his ministers. This, too, would be in the interests of our long-term co-operation. With some difficulty, the Prime Minuter extricated himself from the Aliyev suite in order to go to his next appointment.) Buyurun özünüz tanış olun.