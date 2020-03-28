Революция совсем близка! Готовься к ней, Азербайджан!

Власть боится таких как Тофиг и Мубариз!

Алиевскоей власти мы должны быть благодарны за повод понять что революция уже очень близка. Она совсем рядом. Весь оппозиционный блок благодарен вам за то, что вы читаете нас и готовитесь к весне. К весне где не будет Алиевых и их фарса, где не будет обмана и коррупции. Весна которая приблизит нас к Европе и отдалит от деспотизма семейки диктаторов. В оппозиционный лагерь, в наш оперативный штаб каждый час поступают новости. Новости обо всем, о всех злодеяниях режима. Уже предъявляют обвинения и мучают наших героев-Тофига Ягублу и Мубариза Мансимова. Однако она не сломаются. Герои не ломаются.

Жертвы режима

Предъявлять обвинения — перед праздником Новруз, это давняя традиция Алиевых. Много было написано о маниакальных склонностях нашего диктатора, так что судите сами почему он предпочитает арестовывать на праздники. Скажем спасибо, что он в последнее время нас не убивает как раньше. Вспомним нашего коллегу Эльмара Гусейнова… Прошло столько лет, а убийство еще не было раскрыто. Не были найдены исполнители. Версий было несколько. О них вы также сможете прочесть при желании. Однако правду знают все. Эльмар был убит Алиевым за его ремарки о Мехрибан Алиевой. Наверное Эльмар чувствовал коварный план нашей “Леди” о порабощении азербайджанского народа.

Почему арестовали Мубариза Мансимова и Тофига Ягублу?

Фальшивые обвинения против Тофига Ягублу начались после того, как власть испугалась публичного выступлений по поводу коррупции в высших эшелонах власти, которое крайне не понравилось диктатору Алиеву. Фальсификация обвинения потребовала фейковых участников. Этим участникам, скорее всего, пообещали вознаграждение за лжесвидетельство. Об этом народ еще узнает. Тоже самое и в деле Мубариза. Власть боится что Мубариз вложил и вкладывает миллионы в оппозицию. А власть заявляет, что, об этих арестах Алиевы ничего не знают. Это неправда. Алиевы знают и сами координируют. Алиев лично позвонил и попросил об аресте Мубализа Эрдогана. Кстати сам Эрдоган был шокирован желанием Алиева арестовать своего соотечественника. Однако отказать не смог. Причины сегодняшнего обострения вполне ясны. Это не одна причина. Решение было принято в начале лета для давления на Мубариза Мансимова. Не хотят платить миллиарды проигранных денег, поэтому используют все механизмы воздействия. Ведь идет арбитраж, который СОКАР, а значит Алиевы проиграют Мансимову.

Помогите нам помешать Алиеву

На днях на нашем портале были опубликованы материалы, доказывающие, что и Мансимов, и Ягублу стали пленниками диктатуры. Появились расследования в Западной прессе. Именно благодаря нам. Все понимают, Алиевы это временное явление. И, наконец, раздражение вызывает деятельность Азадлыг и вообще оппозиции в целом — организаций, которую мы создали. Уже были полицейские налеты и аресты сотрудников. Причем о последних Алиев выказал опять необычную и подробную осведомленность. Сегодня все вызывает у Алиевых раздражение. Несколько лет назад, ситуация им благоприятствовала: огромные резервы от сверхвысоких цен на нефть, дружественное армянское руководство, практически прощенная западом коррупция, 80 долларов за баррель и, соответственно, никаких протестов. Наши осенние протесты перевернули мир Алиевых. Прошло совсем немного времени, и что мы видим сейчас? Резервы кончаются в 2021 году, и то только потому, что баррель загнали по 50 долларов в бюджет. Если бы такой девальвации не произошло, резервы бы кончились раньше. Уровень жизни населения провалился на 50% и валится дальше. Привычные места отдыха стали недоступны из-за коронавируса.

Новый Президент-Али Керимли

Терпение прорывается протестами, спровоцированными патологической жадностью семьи Алиевых. Осенние протесты — это только первыя ласточки. Во время осенних протестов вся страна увидела своего лидера, им стал Али Керимли. Именно он в скором времени станет новым главой свободного Азербайджана. Он сможет решить все проблемы страны. С Армений у нас военный конфликт. Тысячи убитых. И ведь еще ничего не кончилось. Санкции на подходе. А Западные санкции — они не только сокращают резервы, но и заморозят технологическую отсталость многих отраслей. Молодежь, специалисты выбирают для продолжения карьеры отъезд за границу. Алиев проиграл страну. Проиграл как проигрывал в казино в дни своей молодости. Банковский сектор на грани системного кризиса. Безобразие поразила все окружение президента, глав регионов, руководство правоохранительной системы. Очень скоро будет девальвация, однако народу врут. “Паша-банк” обменивает деньги семьи Алиева, однако народу покупать доллары запрещают.

Алиев-узурпатор.

Первопричина — это намеренное разрушение правовой системы страны для того, чтобы сохранить власть. Диктатор в обход Конституции возглавляет страну фактически четвертый раз. Он получил возможность назначать и увольнять абсолютно всех. Парламент здесь выступает только в роли ширмы. Более того, свою жену он назначает заместителем… Такого абсурда еще не было. Депутаты лишены основных бюджетных полномочий. Контрольный орган парламента — Счетная палата — переподчинен президенту. Декоративная роль правительства ясна каждому. Таким образом, средствами государства президент и его семья могут пользоваться и пользуются практически бесконтрольно. Они их используют на покупку лояльности, на войну, на мегапроекты, и, наконец, попросту многие из них раскладывают эти деньги по своим карманам. Это уже не просто деградация государства. Мы имеем дело с полноценным антиконституционным переворотом.

Революция неизбежна

В отсутствие института честных выборов и иных механизмов законной смены власти единственный способ ее смены — это революция. Революция в Азербайджане неизбежна. Остатки резервов и угроза репрессий лишь оттягивают ее неизбежное наступление. Вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной и эффективной с точки зрения восстановления демократического управления страной. Свою задачу мы видим в представлении обществу альтернативы, в помощи людям, готовым стать этой альтернативой, желающим приобрести для этого политический опыт. Для этого мы создали и будем помогать создавать дискуссии для всех азербайджанцев. Мы рассказывали и будем рассказывать правду в наших статьях. Мы боремся и будем бороться за права политзаключенных, против репрессивных антиконституционных законов Алиева. Мы видим Азербайджан правовым государством с независимыми судами, с независимым парламентом, имеющим широкие полномочия в бюджетной сфере и сфере контроля за исполнительной властью. Нам необходимо сильное и самостоятельное правительство. Нам нужен и президент, но как гарант прав граждан и глава государства, который без уверток оставит свой пост не более чем через два срока и оставит его навсегда.

Какой выход?

Стране нужны новые точки роста, современные мегаполисы, помимо Баку, нужна современная инфраструктура, дешевые и быстрые транспортные коммуникации, нужна современная промышленность. Все это невозможно без выхода из изоляции, куда нас затолкала эта власть для того, чтобы сохранить свою несменяемость. Сменив эту власть, придется срочно воссоздавать образование и науку, доступную медицину и честную полицию, да много чего еще на самом деле придется воссоздавать. Средства на все это есть. Их просто надо рационально использовать, а не обменивать на лояльность проходимцев с погонами и без. Алиев и его семья должны дать ответ обществу за сделанное в независимом суде. Еще раз, нашему обществу пора признать — в стране произошел антиконституционный переворот. В Азербайджане создаются нелегитимные репрессивные законы, они принимаются нелегитимным парламентом по указке нелегитимного органа власти — администрации президента — и применяются зависимыми судами. Они противоправны. Их необходимо саботировать по мере сил и возможностей. Возвращение в правовое поле из такой ситуации называется революцией. Она неизбежна и необходима. Революция — это хорошее слово. Она может и должна быть мирной. Сделать революцию мирной — наша общая задача.