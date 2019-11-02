Ты скоро уйдешь, Диктатор!

“В моей стране вы вначале отправляетесь в тюрьму, а потом становитесь президентом”- это знаменитое изречение великого Нельсона Манделы стало очень актуальным в Азербайджане. Семья диктатора в спешке арестовывает всех подряд. От Тофика Ягублу до Фуада Гахраманлы-все арестованы. Более того, кадры того как избивают и издеваются над лидерами оппозиции увидел весь мир. У Нельсона Манделы есть и другая крылатая фраза, которая применима к Азербайджанской реалии в эти дни: “Вчера меня звали террористом, а когда я вышел из тюрьмы, многие люди, включая врагов, признали меня. Так я обычно говорю тем, кто рассказывает, что люди, борющиеся за независимость в их странах — террористы. Вот что я скажу: кто и кого обвиняет в терроризме, зависит от того, чья сторона побеждает.” Смотрите как все похоже, хотя Нельсон Мандела говорил про Африканский Апартеид более 3 десятков лет назад…

Азербайджану повезло, что есть еще люди которые не боятся одного из самых криминальных и одиозных режимов на свете, однако этих людей не много. Среди них безусловно имеет особое место лидер фронтовиков Али Керимли. Это личность огромного масштаба. У него есть прекрасное воображение. Он знает и понимает, что должен четко представлять то, что получится в результате его деятельности и что будет в конце пути, по которому он пошел. Он знает куда ведет Азербайджан, хотя этот путь не легкий.

У него есть знания. Потому что, запас знаний, необходим, чтобы пройти ту дорогу, которую рисует воображение. Али Керимли-это талант с большой буквы. Каждый человек наделен талантом, нужно лишь осознать, каким. У Али Керимли талант ораторский, он талантливый юрист. Более того, он трудолюбивый и усердный, как сказал один классик : «Талант без труда – это фейерверк: на мгновение ослепляет, а потом ничего не остается».

Решительности у него больше чем у всего Алиевского генералитета. Это качество, которое побуждает человека к действию, каждый день заставляет работать с целью достижения поставленного результата. Более того, Али Керимли может организовать любую сложную работу так, как не смог бы организовать вся команда диктатора. А самое главное, Али Керимли добрый человек и обладаем самым сильным качеством. А одно из главных и самых сильных качеств характера лидера – умение быть магнитом для людей, притягивать их к себе, вести последователей за собой.

Команда верит в своего лидера и скоро пойдет за ним отстаивать свое право называться нацией! Мы за мирные акции протеста против режима Алиева, мы за реформы! Диктатор скоро уйдет, обязательно уйдет!