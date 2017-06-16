İngiltәrәnin paytaxtı Londonda yanan 24 mәrtәbәli binada ölәnlәrin sayı artıb. Polisin verdiyi mәlumata görә ölәnlәrin sayı 30 nәfәrә çatıb. Bir nәfәr isә bu gün xәstәxanada dünyasını dәyişib. Xәstәxanada müalicә alanların sayının 24 olduğu açıqlanıb. Yaralıların 12-sinin vәziyyәtinin ağırdır. BBC böyük yanğından sonra 76 nәfәrin hәlә dә tapılmadığını bildirib. Polis ölәnlәrin sayının artacağını açıqlayıb.

Qeyd edәk ki, İngiltәrә kraliçası 2-ci Elizabetlә Prens Villiam bu gün yanan binanı ziyarәt edib.

azadliq.info

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