Коронавирус ставит диктатуру на колени

Ожидается стопроцентная девальвация!

Сегодня это кажется непостижимым уму, однако очень скоро народом будут изгнаны раз и навсегда муж и жена Алиевы, основатели единственной в мире семейной диктатуры. Нашей инертности пришел на помощь вирус. Не мы, а именно он стал делать с Алиевами, что столько лет хотел сделать народ. Присвоили себе супруги Алиевы очень много. И даже сейчас воруют. Воруют из фонда который сами же создали. Все тендеры по коронавирусу отдают своим же компаниям, причем за завышенные цены. Пройдут года, чтобы оценить сколько денег украл известный “Паша-банк” у своего народа. Пройдут года и народ узнает про фарс с фондом по борьбе с коронавирусом. Народ уже пишет песни про холдинг “Паша”, против беспредела бушуют партии, также создаются организании и проходят митинги против “пиковой дамы” Алиевой которая попадет в историю как самая жадная леди-диктатор, которая санкционировала арест молодого Мехмана Гусейнова которому не было 30-ти лет.

Народ признает Мехрибан Алиеву виновной в коррупции, далее будет международный суд. По каждому эпизоду будут слушания. Конечно же, она свою вину не признает и попытается спасти свой бизнес связанный с холдингом “Паша”. Только один “Паша-банк” переправил в частные швейцарские фонды миллиарды долларов, украденных из страны. Мы даже ожидаем, что во время судов Мехрибан Алиева будет говорить, что ее муж не сделал ничего плохого, мол, главой государства он стал, уже будучи богатым человеком. Врать они привыкли. Оба, и муж и жена, врут словно профессиональные лгуны. Например, на этой неделе диктатор Алиев в ответ на нашу критику соврал, все деньги идут на борьбу с коронавирусом. Это вранье. Деньги идут ему же в карман.

Единственное, что волнует нашу леди это деньги. Установив фактически абсолютную власть, Мехрибан Алиева стала спешно набивать карманы. При этом действовала она достаточно ловко и аккуратно: оформляла все через профессионалов пытаясь замести следы коррупции. Следуют заметить, что к тому времени когда группа “Паша” стала опустошать страну, она уже была разорена Алиевами. Алиева приворовывала и деньги, выделяемые для беженцев, а также беззастенчиво пользовался кредитами, предоставляемыми международными банками.

Диктатор ничем не гнушался: обязал свыше миллиона азербайджанцев, платить дополнительные налоги во время коронавируса. Таким образом, в карманах президента и его семьи незаметно появились экстра-миллиарды. Поговаривают, что в у диктатора десятки счетов. Каждую неделю через охрану чете Алиевых привозили и привозят в дом мешки, доверху набитые наличными. У семьи диктаторов десятки роскошных машин, вертолетов, личных самолетов и домов по всему миру. Последний самолет был куплен за 580 миллионов. В одном только Дубаи Алиеву принадлежит дюжина супер-дорогих вилл. Личная коллекция состоит из сотен шедевров мировой живописи: полотна кисти Микеланджело, Пикассо и многих других. Пока Алиев озабочен тем, где еще взять денег, его супруга придумывает, как их потратить. Естественно, такая анормальная тяга к роскоши обросла слухами и стала фольклором.

Кстати, диктаторы похожи везде. Вот например, история про заморских диктаторов, руководителя Филлипин Маркоса и его жену Имельду. Согласно РИА: “на Филиппинах ходили слухи, что первая леди (Филлипин) не притронется к туалетной бумаге, если та не из тонкого шелка и не раскрашена вручную. Все, что окружало Имельду (первая леди), должно было сочиться роскошью. Пока около половины населения Филиппин ходили босиком, первая леди щеголяла в туфлях, расшитых золотом и украшенных драгоценными камнями. Коллекция обуви насчитывала свыше трех тысяч пар. К слову, для филиппинки у Имельды была нога довольно большого размера — 39-го. Другой слабостью Маркос были украшения. Самое дорогое и любимое — тиара, когда-то принадлежавшая семье последнего российского императора Николая Второго. Украшенная 25 жемчужинами и бриллиантами, она оценивалась в четыре миллиона долларов.

После бегства диктатора филиппинские СМИ писали: “На деньги, полученные от одной такой драгоценности, четыре тысячи подростков могли бы выучиться в университете”. Платья, костюмы, юбки и блузки гранд-даме привозили самолетами из Франции и Италии. Нередко за покупками в Европу летала и она сама. А для того чтобы успеть “выгулять” наряды, каждую неделю Имельда устраивала роскошные приемы. С особым рвением первая леди помогала младшей дочери готовиться к свадьбе. Для этого в порядок привели десятки домов, мимо которых в карете должны были проезжать молодожены, специально для церемонии построили отель и взлетно-посадочную полосу. Фердинанд Маркос бессменно руководил страной двадцать лет. За это время он успел распустить парламент, отменить действие конституции, взять под контроль суды и СМИ. Десятки тысяч диссидентов были арестованы. Несколько тысяч человек убиты, еще сотни числятся пропавшими без вести. Диктатора свергли в 1986 году, его дворец окружила разъяренная толпа, однако Маркосу вместе с семьей удалось сбежать в США. Незадолго до смерти в 1989-м он придумал весьма художественное объяснение своему баснословному богатству: заявил, что просто нашел сокровища, принадлежавшие Томоюки Ямасите, командующему японскими оккупационными войсками на Филиппинах во время войны. Филиппинские власти считают, что семья Маркос похитила из государственной казны около десяти миллиардов долларов. Государству за это время удалось вернуть лишь 650 миллионов, отсудить пару домов, драгоценности и картины.”