Bölmənin digər xəbərləri

Praqa festivalında azərbaycanlı fəalların azadlığı...
İran da Azərbaycanın gününə düşdü
4 milyon da belə getdi
Ölkənin idxaldan asılılığı artır
Kiyev sakinləri Aİ ilə viza rejimin qeyd edir VİDE...
Ağdamın sərhəd kəndlərində “Kamaz” və ...
Bakı ətrafında onlarla uşağın yoluxmasının səbəbi ...
Nadir şahın 2 milyon dəyərində qılıncı oğurlanıb...
“Bandotdel”də jurnalistə inanılmaz işgəncə verilib...

Xəbər Lenti

Əli Kərimli facebookda

Əli Kərimli twitterdə

Yazarlar

Həftənin ən çox oxunanları

Azadlıq Facebookda

Azadlıq Twitterdə

Azadliq.info