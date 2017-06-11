Liviyanın devrilәn lideri Muammәr Qәzzafinin oğlu Seyfulislam Qәzzafi sәrbәst buraxılıb. 2011-ci ildәki çevriliş zamanı hәbs olunan Seyfulislam Qәzzafi hәmin vaxtdan ölkәnin qәrbindә yerlәşәn Zintan bölgәsindә saxlanılırdı. Oğul Qәzzafi ölkәnin şәrqindә seçilmiş Tobruk hökumәtinin elan etdiyi әfv zamanı azad edilib. Azad edilәndәn sonra silahlı bir qrup tәrәfindәn ölkәdә adı gizli saxlanılan bir yerә aparılıb. Qeyd edәk ki, oğul Qәzzafinin daha öncәlәr dә sәrbәst buraxıldığı xәbәrlәri yayılsa da, tәsdiqini tapmamışdı.

azadliq.info

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