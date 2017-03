(Satirik, yumoristik, ekssentrik hekayəcik)

…Mən itəm! Özü də lap sümsüyünnən. Sümsük şəhər tulası. Düzdü, adamlar kimi oxuyub-yaza bilmirəm, amma onların nə dediyini gözəlcə başa düşürəm. Yəqin bəziləri qımışacaq ki, it hara, «başa düşürəm» hara?.. Bəri başdan hürüm ki, belələri səhv eləyillər… Çünki it olanda noolar? Başım var? Var! Baş da varsa, deməli, onun içində yaxşını pisdən, tüstünü hisdən ayıra bilən bir şey olmalıdı…

Uzağa getməyək, götürək bizim şəhəri! Kor-kor, gör-gör; şəhər çox dəyişib, lap çox. Yəni bunu başa düşməkdən ötrü nə oxuyan olmaq lazımdı, nə də yazan, -elə hürən oldun bəsdi.

Hamı harasa qaçır, tələsir, nəsə axtarır, vurnuxur… Qabaqlar belə deyildi… yox, mən bir şey zingildəmirəm, əksinə, tələsmələri yaxşıdı, nə qədər çox tələssələr, vurnuxsalar, çaxnaşsalar, mənə bir o qədər az fikir verəllər. Bax, əvvəllər qırmızıpapaqlılar məni görəndə neyçünsə özlərinnən çıxırdılar: «Paşol, paşol otsyuda!» – deyə-deyə daşa basırdılar, elə bil sümsüy it yox, ekstremis – terrorist görürdülər, özü də saqqallısınnan!

Amma indi.. indi elə deyil. Onlar da dəyişiblər, əllərinə rezin dəyənək götürüblər. Yanımnan keçəndə gülümsüyillər. Bəzisi hətta dayanıb mənə baxa-baxa şapkasını düzəldir. Elə bil mənə yox, güzgüyə baxıllar… Bir də neyniyəcəklər mənə? İstəsələr belə, nə piyada, nə də maşınla – tuta bilməyəcəklər. Çünki bilillər ki, yollarımız nə adam yoludu, nə də maşın. İt yoludu. Yəni bu yollara dözsə-dözsə, ancaq it dözər, özü də sümsüyünnən. Nəysə, deyəsən, çox uzağa cumdum, mırıltımın canı budu ki, görəsən, bu adamlar hara tələsillər, niyə tələsillər… Yenə qabaqlar olsaydı, ulayardım ki, bəs dükana-bazara qaçıllar ki, nəysə alsınlar, nəysə satsınlar. İndi adamların dükana girməyilə çıxmağı bir dişdimlik olur. Özü də necə girillərsə, yazıqlar, eləcə də əliboş çıxıllar…

Amma bazar… bazar başqa məsələ! Ordan çıxan-çıxan pomidor kimi qıpqırmızı çıxır; elə bil içəridə onları yaxşıca şillələyib buraxıblar. Ya da, elə bil, bazarda xiyardan başqa heç nə tapmayıblar, xiyar satan da deyib ki, bəs, alsan da budu, almasan da!

Görürsüz, bunları ki mən görüb başa düşürəm, deməli, kəlləmin içində bir çimdik nəsə var; bu nəsə çoxdu, azdı – bunun mətləbə o qədər də dəxli olmasın gərək, düzdümü?..

Misal üçün, mən dəmir-dümür dükanına baxıram… Ham-ham, yox-yox, qəsdən yox, elə-belə; həmin dükanın qabağında yekə bir çala var, çalanın içinnən də iki yoğun isti boru keçir. Qarnım tox olanda özümü verrəm ora, turbaların üstündə şöngüyüb özümçün marıtdıyıram – ham. Görürəm ki, həmin o dəmir-dümür dükanına çoxlu adam girib-çıxır. Baxır-am… ham-ham ki, gündə filan qədər kəndir, filan qədər də qıfıl alıllar. Elə bil dükanda qıfılla kəndirdən başqa heç nə satılmır. Baxıram – ham… baxıram – ham ki, qıfıl alanların çoxu qəşəng geyinən, təmiz ayaqqabılı, kabab, bir də vəzifə qoxulu adamlardı. Hətta bəzisinin yaxasına bayrağa oxşayan nişan taxılıb. Ha vaqqıldayıram, ha büzüşürəm, ha gərnəşirəm,- ağlım bu işdən bir şey kəsmir… Tutalım, təzə ayaqqablılar o qıfılları köhnə ayaqqablıların qorxusundan alıllar… Bə döşu nişanlıların nəyinə lazımdı qıfıl?..

Kəndir alanlar sallaq-sullaq paltar geyinənlərdi; ayaqqabıları əyridaban, hisli-paslıdı, özləri də mazut, bir də kasıbçılıq qoxusu verillər… Kəndiri sinələrinə sıxıb alınlarını qırışdıra-qırışdıra gedillər… Elə yeriyillər ki, elə bil day bir də yeriməyəcklər… ağır-ağır, dalğın-dalğın; hara gedirllər, kəndiri neynillər? – adamoğluyam… ham, əyər bir şey başa düşürəmsə!..

O gün elə həmin dükanın yanında iki adam söhbət eləyirdi. Biri deyirdi ki, neçə vaxtdı vedrə axtarıram – tapa bilmirəm. O biri də deyirdi ki, heç axtarma qardaş, vedrələrin hamısını hökumət alıb. Alıb ki, öz camaatına bağlasın. Day başa düşmədim hökumət kimdi, vedrəni öz camaatına niyə bağlayır?.. Biz itlər qədimnən görmüşük ki, vedrəni itin quyruğuna bağlıyallar…

Hamı qoca ayı axtaran kəpənək kimi tələsir, harasa qaçır, çaxnaşır, vurnuxur. Elə bil bircə günlük ömür qalıb. Elə bil sabaha… ha… ha… Ham!!! – ümid qalmayıb. Aləm dəyib bir-birinə, kimin ayağı kimin dabanındadı – bilinmir. O günnəri qırmızı, sarı, yaşıl işıqları olan bir dirəyin altında sərilib yatmışdım. «Yatmışdım» deyəndə, biz sümsük itlər üçün nə var ki; Harda gəldi kəlləni atıb şellənirik. Əsas odu ki, pəncələrini içinə yığasan, burnunu gizlədib domuşasan özünçün. Quyruğun bayırda qaldı bəsindi,- hərdən-hərdən bayraq kimi sağa-sola yellə, yəni «mənim sizinlə işim yoxdu…» Hə, həmin o dirəyin altında qorxub-hürkmədən şellənmək olur. Çünki düz dörd yolun ortasındadı, bəni-insan ayağı da dəymir ora; yolun ortasında adamın nə azarı var? Hər tərəfdən maşınlar “dızz-vızz”- gəlir dirəkdəki işıqların qabağında ya dayanır, ya da ötüb keçir. Orda uzanıb mürgüləmək olmazın ləzzətini verir mənə. Elə bil, ilikli sümük gəmirrəm, neyçün ki, bu «dızz-vızz»lar, bu bippiltilər lay-laya oxşayıllar… Harda qaldım?.. Hə, dünəndi, ya srağagün, özümçün şellənmişdim həmin o rəngli işığı olan dirəyin dibində, nətər oldusa, huş apardı məni. Bir hovurdan dik atıldım Nə görsəm yaxşıdı? Gördüm ki, başımın üstündəki işıqların hamısı birdən yanır: qırmızı da, sarı da, yaşıl da eyni vaxtda yanırdılar. Yolda bir həngamə, bir hoqqa, bir mərəkə vardı ki, gəl görəsən! Dörd tərəfdən gələn maşınlar bir-birinə pərçimlənib dayanmışdılar. Bir vur çatdasın, bir vurhavur, bir bippilti, bir tırtıltı, bir gupbultu vardı ki, lap quyruğunu qıs-dızqırt…

Hə, zingiltimin canı budu ki, mən bu «tupoy» it başımla başa düşdüm ki, axır zamanlar adamlara noolubsa, bütün şəhər elə bu cür yaşayır. Bir yandan, göy işıq, bir yandan sarı, bir yandan da qırmızı. Yəni həm hər şeyə icazə var, həm də heç nəyə icazə yoxdu. Həm yeri, həm də yerimə! Həm danış, həm də danışma!.. Belə şey olar, belə yaşayış olar? Özü də mən bu mişoppa başımla qanıram ki, təkcə bizim şəhərdə yox, hər yanda vəziyyət belədi. Elə bil hər yanda hamı elə bu sayaq yaşayır… Birdən kiməsə elə gələ bilər ki, mən başımnan yekə ham-ham eləyirəm, yəni özgə yerlərdən, şəhərlərdən-zaddan xəbərim olmaya-olmaya hürürəm…Belə deyil.

Bir gün dəcəl bir uşaq dartıb məni evlərinə aparmışdı. Yedizdirib-içizdirib özüdanışan, özügöstərən qutunun qabağında şöngütdü, dedi, bax gör dünyada nələr var! Mən də baxdım. Nələr gördüm, nələr gördüm? Adam oğluyam əyər yalan mırıldayıramsa. Elə şeylər gördüm ki, tüklərim biz-biz oldu; deməyəsən, bizim şəhər toya getməliymiş. Butulka üstündə baş yarıllar. Bir parça ət üstə bir-birini boğullar. Hara baxırsan, hirs-hikkə, dava. Dava, hirs-hikkə! Dava eləməyənlər isə iclas eləyillər. Nə qədər iclas keçirmək olar, a başıva dönüm?! Vay o şəhərlərin itlərinin halına! Yəqin öz quyruqlarını gəmirməkdən başqa, yeməyə bir şey tapmıllar.Anladım, qandım ki, dünya yaman qarışıb…

…Hə, uşağın anası gəlib məni qovmasaydı, bəlkə də həmin qutuya çox, lap çox baxacağdım – canım çıxanacan baxacağdım…

Eh, nəysə… Hə, bir-iki ağız da öz müftəyeyən həmcinslərim haqda hürüm… Əvvəllər ev itləri vecinə almırdılar məni, yanımnan burcuda-burcuda ötüb-keçirdilər, – fors eləyirdilər. Yəni, «Tində-bacada vaqqıldaya-vaqqıldaya sümük gəmirən sümsük it hara, maşında gəzən, isti evdə yatan tumarlı it hara!» Beləcə, fors eləyə-eləyə evlərini yıxdılar. Qulağımı gəmirdərəm, bu dəqiqə həmin o sığallı itlər mənə – mən sümsüy itə həsəd aparmırsa. Niyə? Çünki yeməyə bir şey tapmıllar. Qaraciyər paştetinə, «sveji» ətə, qətletə, qənfetə öyrənən it itdi bəyəm? İndi qalıblar mırıldaya-mırıldaya,- nə sümük gəmirə bilillər, nə də boğuşa bilillər. Tumara öyrəşə-öyrəşə yalağlaşıblar: dırnaqları da dişləri kimi pambığa dönüb…

Mən bu dınqılı kəlləmlə başa düşürəm: it it kimi yaşamalıdı, adam adam kimi! Adam kimi yaşayan itnən it kimi yaşayan adamın nə fərqi var?..

Amma öz aramızdı, it öz yerində, axır zamanlar it kimi yaşayan adamların sayı yaman artıb…

O gün hansısa bir bankın qabağında iki fəhlə söhbət eləyirdi. Öz qulağımla eşitdim. Biri deyirdi ki, belə də yaşayış olar, belə də dolanışıq olar?! Səhərdən-axşamacan əlləş-vuruş, tər tökə-tökə işlə, çalış, yenə də ac oğlu acsan! O birisi onun sözünü təsdiq elədi: «Düz deyirsən, qardaş, bizim həyatımız adam həyatı deyil ha, it əziyyətidi».

Hayıf ki, adam kimi danışa bilmirəm, yoxsa deyərdim: «Burda saxla! İt yazıq deyilmi, sizin kimi ömür sürsün?». Deyərdim ki,: “ Ay adam, ay insan, sən it əzabı çəkmirsən ey, itdən də betər əzab çəkirsən!..”

Bax, burda məni ağlamaq tutur. Bəli, mən, – əslimi-nəslimi tanımayan sümüy ölüsü sümsüy it, adamların bu halına yanıram, dözə bilmirəm… ağ… ağlayıram… Ham!

Kim deyir ki, itin ürəyi yoxdu? İtin ürəyi yoxdusa, bəs bu göz yaşları hardan əmələ gəlir?..

Yazıq, yazıq adamlar…

Eldəniz Quliyev