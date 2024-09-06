Türkmənistan prezidentinə müraciət

Президенту Республики Туркменистан

Г-ну Сердару Бердымухамедову

Президентский дворец

74400 Ашхабад, Туркменистан 05.09.2024

Г-н Президент Сердар Бердымухамедов,

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к вам, чтобы выразитьнашу серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимсянесоблюдением Туркменистаном основных прав своихграждан на свободу передвижения и практикой в ​​Международном аэропорту Ашхабада необоснованногоснятия пассажиров с рейсов. Мы призываем Вас немедленнообратить внимание на следующие нарушения.

Одним из особенно тревожных примеров является отказ Туркменистана разрешить членам семей критиковправительства выезжать за границу. 3 апреля 2023 года 74-летней Якутжан Бабаджановой было отказано в выезде из Туркменистана для совершения умры (малого хаджа) в составе группы паломников. Якутжан Бабаджанова — матьХамиды Бабаджановой, 49-летней этнической узбечки из Дашогузского велаята Туркменистана, которая проживает в Турции с 2016 года и известна своими критическимивысказываниями в социальных сетях. Пограничники не позволили г-же Бабаджановой сесть на рейс из Ашхабада в Стамбул. 23 апреля ей снова не разрешили покинуть страну. Только в августе 2023 года, после того как инцидент привлеквнимание международных организаций, необоснованныйзапрет на выезд был снят. Однако ситуация с необоснованным запретом на выезд повторилась с другимиродственниками Хамиды. Двум ее сестрам, Хуршиде и Дильфузе, было отказано в разрешении на выезд из Туркменистана: одной в Турцию в феврале 2024 года, а другой в Узбекистан в апреле 2024 года. В ответ на запросы в Государственную миграционную службу Туркменистана ониполучили официальное подтверждение запрета на выезд без указания его причин и продолжительности. Когда ониобратились в то же агентство лично, им сообщили, что ихтретья сестра, Фируза Бабаджанова, также находится в «черном списке» лиц, которым не разрешается выезжать. https://www.tmhelsinki.org/article/3de3619a-14f4-481d-a5da-65aed5b58403

15 июля 2024 года дочери активистки, СадокатНуримбетовой, студентке второго курса турецкогомедицинского университета «Medipol», не разрешили покинуть страну для учебы в Стамбуле. 23 июля онаобратилась в миграционную службу Туркменистана в письменном виде. Ответа до сих пор нет. Почтовые отделения в Дашогузе и нескольких районах региона отказалисьпринимать жалобы Бабаджановых в Аппарат президента, Омбудсмена и Министерство иностранных дел. 1 августа в Ашхабаде охранники не дали им войти в здание Миграционной службы. https://tmhelsinki.org/article/006896f7-c254-49f2-a5d7-dd4976e6e883

Есть основания полагать, что ограничение свободыпередвижения Бабаджановой является «наказанием» за еевыступления. В этой связи 29 июля Хамида распространилана YouTube видеообращение к президенту Туркменистана. https://www.youtube.com/watch?v=OpKzcAty7ZE&t=10s

Запреты в отношении родственников активистки ХамидыБабаджановой — не единственные случаи необоснованныхограничений выезда за рубеж граждан Туркменистана. 12 августа 2024 года в аэропорту Ашхабада пограничники не допустили на борт самолета 20 студентов, а 28 августа — 60 человек, вылетавших в различные учебные заведения Турциина учебу. https://www.hronikatm.com/2024/08/turkmen-students-not-allowed-on-flight-to-istanbul/

По словам трех студентов, которым запретили выезжать, сотрудники миграционной службы заявили, что университет в Турции прекратил свою деятельность, что не соответствуетдействительности. Еще одна нелепая ссылка была на списокиз девяти международных университетов, в которыхтуркменов призывают учиться. Местные чиновникиинтерпретировали этот список как запрет на обучение в других учреждениях, что нарушает право туркмен на образование. В то же время некоторые посредникипредлагают молодым людям от 2000 до 4000 долларов за решение вопроса, после чего запрет на выезд снимается.

Эти примеры, а также общая практика пограничных службнеобоснованно ограничивать свободу передвижения, демонстрируют системное пренебрежение КонституцииТуркменистана, правами человека и международнымиобязательствами, которые он несет.

Г-н Президент Сердар Бердымухамедов,

Мы призываем Вас принять незамедлительные меры по снятию незаконных ограничений на выезд за границу как в отношении родственников Хамиды Бабаджановой, так и студентов, обучающихся в Турции, которым не разрешили вылет летом 2024 года. Мы также настоятельно призываемвласти Туркменистана принять все меры, соответствующиеих обязательствам по международному праву в области прав человека, по соблюдению, защите и реализации права на свободу передвижения в соответствии со статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правахи статьей 13 Всеобщей декларации прав человека.

С надеждой,

1. Tadzhigul Begmedova, Turkmenistan Helsinki Foundation for HR, Bulgaria

2. Farid Tukhbatullin, Turkmen Initiative for Human Rights, Austria

3. Tolekan Ismailova, Public Association Human Rights Movement “BirDuino”, Kyrgyzstan