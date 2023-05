Putin Gürcüstanla viza rejimini ləğv edir, Zurabişvili ‘təxribatdır’ deyir

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya və Gürcüstan arasında birbaşa uçuşlara qoyulmuş qadağanı qaldırıb və Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edib.

Rusiya aviaşirkətləri Moskvadan Tbilisiyə və geriyə həftədə 7 reys planlaşdırırlar. Reysləri Rusiya təyyarələri icra edəcək.

Gürcüstanın aviasiya rəsmiləri hələ ki, bu xəbəri şərh etməyiblər.

2023-cü ilin fevralında Avropa İttifaqı Gürcüstana xəbərdarlıq etmişdi ki, Rusiya ilə birbaşa uçuşlar bərpa olunarsa, Tbilisiyə sanksiyalar tətbiq ediləcək.

Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili Twitter postunda Moskvanın qərarını “provokasiya” adlandırıb:

“Birbaşa aviasiya nəqliyyatının bərpası və Gürcüstanla viza rejiminin ləğvi, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi və bizim torpaqlarımızın işğalı davam etdikcə Gürcüstan üçün qeyri-məqbuldur”.

