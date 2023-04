Anklav sözünün mahiyyətini bilməyənlərə

Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli

Bir neçə il öncə YAP gənc trollarını növbəti dəfə üstümə tökmüşdü, mən də bunlara cavab statusumda “bu tifillər” deyə xitab etmişdim. YAP Gənclər Təşkilatı həşir salmışdı ki, “Gültəkin Hacıbəyli bizi təhqir etdi, alçaltdı, söyüş söydü”. Aralarında ağlı başında olan biri tapılmamışdı ki, tifil sözünü bilməsə də (klassik ədəbiyyatı oxuyan hər kəs bilir) heç olmasa öyrənsin. Tifil (cəmdə ətfal) ərəbcə “uşaq” deməkdir. Mən yazandan sonra susdular.

İndi eyni trollar, eyni bisavadların verdiyi təlimatlarla Əli Kərimliyə, Nurəddin Məmmədliyə, mənə qarşı kampaniya aparırlar. Sən demə Qarabağa “anklav” deməklə onu ermənilərə biz bağışlamışıq! Sanki 1993-cü ildə Qarabağ Əli Kərimlinin atasının hakimiyyəti dövründə işğal olunub, sanki birinci Qarabağ savaşında 5 min şəhid verən təşkilat AXC deyil, YAP olub, sanki Nurəddin Məmmədlinin prezidentliyi dönəmində Qarabağ 30 il işğal altında qalıb və sanki qəhrəman Ordumuz Xankəndini işğaldan azad edəndən sonra onu geri çəkib Qarabağın açarlarını Rusiyaya təslim edən, bədnam 10 noyabr sazişini imzalayan, hələ üstəlik Azərbaycan Ordusuna qarşı Tərtər terrorunu törədən də mən bəndənizəm.

Öncə bu hay-həşirin səbəbini izah edim. Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasəti iflas edib, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində sərhəd-buraxılış məntəqəsi yerləşdirmələrinə belə ABŞ, Fransa, Rusiya, yəni uzun onilliklər Qarabağ tənzimlənməsi ilə məşğul olan üç ölkənin üçü də etiraz edir, Fransa Milli Assambleyası və Senatından sonra ABŞ Konqresi “Dağlıq Qarabağ”-ın müstəqilliyini tanımağa hazırlaşır.

Biz bu rejimdən bu qədər düşmən münasibətə, basqıya, təqibə rəğmən yenə də ABŞ, Fransa və Rusiyanın bu mövqeyini qınayırıq, etiraz edirik, dövlətin (hakimiyyətin, rejimin yox!) və milli maraqlarımızın yanında olduğumuzu ifadə edirik, ancaq yox, hakimiyyətə bu sərf etmir axı. Ona öz yanlışları nəticəsində düşdüyü ağır və təhlükəli durumu xalqa unutduracaq günah keçisi lazımdır! Sən demə, bütün bunlar ona görə baş verib ki, professor Nurəddin Məmmədli və mən Qarabağa “anklav” deməklə onu Ermənistana vermişik))), Əli Kərimli isə buna etiraz etməyib))).

Bilməmək ayıb deyil, öyrənməmək ayıbdır. Heç olmasa internetə baxın, google-da axtarış verin. Anklav sözü beynəlxalq termindir, çoxmənalı sözdür, polisemantizmdir. Oksford lüğəti anklav termininin iki izahını verir:

1.Mədəni və etnik baxımdan fərqli əhalinin yaşadığı daha böyük ərazilərlə əhatə olunmuş ərazi;

Mahiyyət baxımından onu əhatə edənlərdən fərqlənən yer və ya qrup.

Göründüyü kimi, anklav termini yalnız hansına bir ərazinin dövlət mənsubiyyətini müəyyən etmir (bu mənası da var), qapalı bir ərazidə yaşayanların onu əhatə edənlərdən etnik, mədəni və ya başqa xüsusiyyətlərinə görə fərqləndiyini bildirir. Məsələn, soydaşlarımıza qarşı bir əsr boyu davam edən etnik təmizləmədən öncə indiki Ermənistan Respublikası ərazisində onlarla türk və hətta kürd anklavı, yəni türklərin, kürdlərin yaşadığı və ermənilərin məskunlaşdığı ərazi ilə əhatə olunmuş kəndlər mövcud olub.

Kembric lüğəti də “anklav” termininə analoji izahat verir və belə bir nümunə göstərir:

“Yorkville was an enclave of German immigrants”, yəni,

“Yorkville alman immiqratlarının anklavı idi”.

Yorkville ABŞ-ın Nyu-York ştatının şəhəridir, heç vaxt Almaniyaya məxsus olmayıb və həmişə ABŞ-ın suveren ərazisi kimi tanınıb.

Anklavların etnik, mədəni, relyef, inzibati, linqvistik, gender və s. növləri var. Oksford lüğətinin təqdim etdiyi nümunədən də aydın olduğu kimi hətta qadın kollektivində çalışan azsaylı kişi qruplarını da “kişi anklavı” adlandırırlar, yəni anklav termini gender fərqliliyini içərən məzmuna da sahibdir.

Öyrənmək heç vaxt gec deyil.