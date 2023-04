Biz xalq olaraq bu zülmlərə nə qədər dözəcəyik?

İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu

Azərbaycanın son 30 ildə itirdiklərinin sayı-hesabı yoxdur. İndiyədək əhalinin əksəriyyəti, xüsusilə də gənclər sosial təminatlı və təhlükəsiz yaşayışdan, rifahdan və firavan həyatdan, əlçatan və keyfiyyətli təhsildən, təməl haqlardan və azadlıqlardan məhrumdur. Odur ki, bu postu gənclərin problemlərinə həsr etmək istərdim. Öncə onu deyim ki, Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə görə, 2022-ci ildə ölkədə 18-29 yaş arası gənclərin sayı 1 milyon 758 min nəfər olub. Əhalinin hәr 10 min nәfәrinә düşən ali tәhsil müәssisәlәrindә tәhsil alan tәlәbәlәrin sayına görə Azərbaycan MDB-də autsayderdir. Müvafiq göstərici Ermənistanda 265 olduğu halda Azərbaycanda 211-dir. Məşğulluqda, təhsildə və ya təlimdə olmayan gənclərin ümumi sayda xüsusi çəkisini göstərən NEET (Youth not in employment, education or training) indikatoruna görə, Azərbaycanda 15-24 yaş arasında olan hər dörd gəncdən biri nə təhsil alır, nə də işləyir. Onların bir hissəsi belə yaşayışdan bezib ölkəni tərk etməyə, ölkədə qalanlar isə ədalətsizliklərə dözməyərək, ümidsizliyə qapılmağa, pis vərdişlərə aludə olmağa məhkumdur. Birinciləri təhsil alanlar və işləyənlərə bölmək olar ki, xaricdə çalışanların da çoxunun əməyi qul kimi istismar olunur. Avropanı neft və qazla təchiz edən zəngin Azərbaycandan Baltikyanı və Şərqi Avropa ölkələrinə iş vizası ilə miqrasiya edən yoxsul gənclər gündə 10-12 saat, hər saatı da 40-50 avroya çalışmaq və çətin şəraitdə yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Xaricdə təhsil alanların əksəriyyəti də maddi mərhumiyyətlərə düçar olur, min bir əziyyətlə təhsillərini başa vurmağa səy göstərir və oxuduğu ölkələrdə qalmaq üçün orda da iş axtarırlar. Azərbaycanda qalan gənclərin bir hissəsi də tüfeyli həyat sürərək, narkotikaya aludə olur. Acı da olsa gerçəklik budur, bu duruma görə kim məsuliyyət daşıyır: xalq, iqtidar, müxalifət?

Uşaqlara və gənclərə sahib çıxmayan ölkənin gələcəyi olmur. Bəzi ekspertlərin dillərinin əzbərinə çevrilmiş “Azərbaycan əvvəlki deyil, güclüdür” açıqlamasının arxasında ordunun 2020-ci ildəki hərbi zəfərindən başqa nə dayanır? Güclü Azərbaycan kimdən qorxur, nədən sərhədlərini qoruya bilmədiyinə görə bağlı saxlamalıdır? Xaricə köç edənlər yaşadığı ölkədə oturum və vətəndaşlıq alanda sevinclərindən uçmağa qanad axtarırlar. Niyə biz doğulduğumuz ölkənin vətəndaşı olmaqla qürrələnmirik? Nədən bizim pasportumuzun nüfuzu yoxdur? Nə zaman Azərbaycanda insanın inkişafı üçün önəmli olan keyfiyyətli təhsilə və səhiyyəyə, əməktutumlu, modern iqtisadiyyata malik olacagıq?

Neft və qaz yataqlarının istismar olunmasına görə son 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox xalis gəlir daxil olub, onun 75 faizi xərclənib. Guya bu gəlirləri insan kapitalına çevirəcək Əliyevlər sülaləsinin son 30 illik hakimiyyətindən bizə qalan mirasları korrupsiya, inhisarçılıq, regionçuluq, nepotizm, işzislik, yoxsulluq, daxili və xarici mirqasiyadır. Niyə ölkəni bu günə salıb gəncləri vətəndən didərgin edirsiniz? Xalqla düşmənçiliyiniz nə qədər sürəcək? Biz xalq olaraq bu zülmlərə nə qədər dözəcəyik?