Azərbaycanın kino layihəsi İtaliyada Avropa Kinoforumunda mükafata layiq görülüb

Cinex kino şirkətinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Azərbaycanlı rejissor Elvin Adıgözəlin “Mənim sehirli dünyam” layihəsi Türkiyənin TRT telekanalının 5000 avro ölçüsündə nüfuzlu mükafatına layiq görülüb. “Mənim sehirli dünyam” Azərbaycandan Triestdə beynəlxalq kino festivalı tərəfindən təşkil olunan nüfuzlu When East Meets West forumu çərçivəsində First Cut Lab proqramında iştirak edən ilk layihədir. Bu forum Avropada və bütün dünyada kino sənəti sahəsində peşəkarları dəstəkləyən kompleks proqramdır. First Cat Lab proqramının filmlərinin çox vaxt sonradan Berlin, Venesiya və Kann festivalı kimi A sinif beynəlxalq festivallarda premyeraları olur.

Bu il Azərbaycandan olan layihə ilə yanaşı, proqramda Serbiya, Braziliya, İtaliya, Macarıstan, Sloveniya, Belçika və Xorvatiyadan 8 film iştirak edirdi. Belə güclü rəqabətə baxmayaraq, “Mənim sehirli dünyam” ən yaxşı film seçilib. Münsiflər heyətinin üzvlərinin sözlərinə görə, “müəllifin bədbəxtliklərindən qurtulmaq üçün cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmağa çalışan iki ayrılmaz dost haqqında klassik görünən hekayəni danışmaq üçün fərqli janr yanaşmasından istifadə etdiyi maraqlı hekayə kompozisiyası olan layihəni mükafatlandırmaq qərarı qəbul edilib. Ümid edirik ki, bu mükafat uğurlu festival buraxılışı üçün böyük potensialı olan filmi tamamlamağa kömək edəcək”.

Filmdə Sabirabad rayonunda kənd ansamblında çıxış edən və Bakıda teleşouda çıxış etmək arzusunda olan iki uşaqlıq dostundan – Babək və Salihdən danışılır. Babək yerli kafedə ofisiant qıza aşiq olur, bundan sonra həyat prioritetlərini yenidən nəzərdən keçirir və əvvəlki həyatını, dostlarını və ailəsini tərk etmək qərarına gəlir. Hekayənin müəyyən yerində bütün arzular dağılır, dostluq sınağa məruz qalır və ansambl iştirakçılarının həyatı həmişəlik dəyişir. Günahsız macəra kimi başlayan hekayə əsl insan faciəsinə çevrilir. Filmdə aktyorlar Cahangir Məlikov, Kamil Nazim, Kəmalə İsrafilova, Zemfira Əbdül Səmədova və digərləri iştirak edirlər. Filmin istehsalı Sineks və Ultra Prodakşen kino şirkətləri tərəfindən birgə həyata keçirilib, filmin prodüsserləri Mariya İbrahimova və Emil Nəcəfovdur.

Elvin Adıgözəl artıq məşhur olan Azərbaycanlı rejissor, Lokarno, Busan və Tallinn kimi A sinif festivallarda nümayiş olunan “Xameleon”, “Qaranlıqdan reportaj”, “Rəna xanım üçün film” və “Biləsuvar” kimi filmlərin müəllifidir. “Mənim sehirli dünyam” onun dördüncü tammetrajlı filmi olacaq.

Contact.az