Erməni millətçiliyi 2-ci dünya müharibəsindən sonra

Milli Şuranın sədri, professor Cəmil Həsənli

Müharibədən sonra Ermənistanda millətçilik və özünəvurğunluq çox güclənmişdi. Müharibə illərində milli ordu hissələrində döyüş ruhunu qaldırmaq üçün Moskvadan verilən “icazəli millətçilik” 1945-ci ildən başlayaraq qonşu Azərbaycan və Gürcüstana qarşı yönəlmişdi. 1946-cı ildə qəbul edilən repatriasiya (vətənə qayıdış) haqqında qərar Türkiyədən torpaq qoparmağa hədəflənmişdi. Əlavə olaraq İranda yaşayan erməniləri Urmiyə gölü ətrafına yığıb orada kiçik bir erməni dövləti yaratmaq, Qars, Ərdahan, Artvinlə bərabər onu da Sovet Ermənistanına birləşdirmək kimi böyük planlar vardı. Necə deyərlər iştah diş altında idi. Amma mümkün olmadı. Sovet İttifaqının yarım milyon xarici ermənini vətənə toplayıb Türkiyədən torpaq tələb etmək niyyətləri suya düşdü.

Lakin millətçilik səngimədi, böyük Ermənistan əfsanəsi hər yerdə dolaşırdı, fikirlərə hakim kəsilirdi. Ədəbiyyatda, tarixdə keçmiş vəsf edilirdi, hətta rusların belə “tarixi xidmətləri” unudulurdu. Bu prosesi durdurmaq üçün 1947-ci ildə Moskvadan Yerevana komissiya göndərildi. Komissiyanın işi barədə Ümumittifaq Kommunuist Partiyası Mərkəzi Komitəsi kadrlar idarəsinin rəis müavini A. Larionov 1947-ci ilin iyun ayının 11-də “Ermənistanda partiya təşkilatında kadrların seçilməsi, irəli çəkilməsi və istifadə edilməsinin vəziyyəti haqqında” Mərkəzi Komitə katibləri A. Jdanov, A. Kuznetsov, G. Popov və M. Suslovun adına geniş xidməti məlumat hazırladı.

Məlumat çox maraqlı idi və oradan aydın olur ki, həmin dövrdə Ermənistanda Akademiya yaranıb, onun 42 ermi tədqiqat institutunda 778 nəfər elmi işçi (o cümlədən 22 akademik, 17 müxbir üzv, 43 elmlər doktoru olub), 13 ali məktəb varmış, onlarda 11 min tələbə, 1144 orta, natamam orta və ibtidai məktəblərdə 267 min uşaq oxuyurmuş. Arayışdan o da aydın olur ki, qarşıdakı 5 ildə 500 min xarici erməninin Sovet Ermənistanına köçürüb onların tərbiyə edilməsi nəzərdə tutulurmuş. Yerevan şəhərində 232 min əhali yaşayırmış və rəhbər vəzifələrə ancaq ermənilər təyin edilirmiş.

Amma xidməti məlumatın ən maraqlı hissəsi ideoloji iş və millətçiliklə bağlı hissəsidir. Orada deyilir:

Правильному большевистскому воспитанию руководящих партийных кадров серьезно мешают крупные недостатки и ошибки, имеющиеся в идеологической работе. ЦК КП(б) Армении не ведет борьбы с проявлениями национализма у некоторой части историков и писателей Армении, а также у отдельных руководящих партийных и советских

работников и не видит в этом серьезной опасности. Многие армянские писатели и ученые работают главным образом над созданием произведений, отображающих далекое прошлое Армении и идеализирующих древнюю культуру Армении. В ряде научных исследований по вопросам истории и литературы допускаются серьезные ошибки националистического характера, не показывается роль советского государства

в создании советской Армении, в ее национальном, политическом и хозяйственном развитии.

Некоторые авторы в изданных работах утверждают, что своим существованием и независимостью, своей культурой армянский народ обязан только христианской религии.

Доктор исторических наук Тер-Минасян в своей книге «Армянская литература золотого века», изданной в 1946 г., пишет: «Христианство как решающая причина

исторических событий обеспечило независимость и самостоятельное существование армянского народа, идя против зороастрийской религии и в дальнейшем ислама. Между тем, если армяне не приняли бы христианства и своей религией и государством объединились бы с персами, это обстоятельство наверняка привело бы армян к ассимиляции

с иранцами, армянский народ перестал бы существовать как национальная единица». Автор извращает историческую действительность, хотя из истории известно, что и после принятия христианства армянский народ вынужден был вести многовековую борьбу за свою независимость и самостоятельность.

Такой же оценки роли и значения христианства в истории армянского народа придерживается и другой армянский ученый — доктор философских наук В. Чалоян, который

в своей работе «Философия Давида Непобедимого» утверждает: «Христианство стало для него (т. е. армянского народа) оружием борьбы за национальное самосохранение.

Армянская языческая религия, не имевшая национального облика и характера, не была в состоянии защищать армянский народ против опасности поглощения и стать фактором консолидации национальных сил в борьбе за самосохранение. Такую роль могла играть только новая религия в лице христианства».

Несмотря на ряд других серьезных националистических ошибок, имеющихся в

указанных работах Тер-Минасяна и Чалояна, их книги не были подвергнуты критике. Больше того, нынешний председатель Совета министров т. Карапетян С. является редактором лженаучного труда «Армянская литература золотого века», автор которого Тер-Минасян в прошлом был одним из представителей реакционного армянского духовенства.

Увлекаясь историей далекого прошлого Армении, писатели и историки почти ничего не пишут о социалистических преобразованиях Армении, о достижениях в развитии

хозяйства и культуры Советской Армении, выдвинувших ее в ряды передовых республик Советского Союза. Армянским государственным издательством с 1940 по

1946 г. было издано 24 книги по вопросам истории и литературы, из них только три посвящены вопросам советского периода.

Научные силы не привлечены к разработке истории большевистской организации Армении и вопросов социалистического строительства. До сих пор не создан филиал

Института Маркса — Энгельса — Ленина, который мог бы оказать серьезное влияние на развитие общественных наук в республике.

Увлечение историей прошлого сказывается и на подготовке новых научных кадров. Аспиранты и докторанты ориентируются главным образом на изучение вопросов

истории прошлой культуры Армении. Из 23 кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в Ереванском госуниверситете за время с 1940 по 1946 г., нет ни одной

работы, посвященной советскому периоду. За последние два года по истории и экономике были защищены только 4 кандидатских диссертации и те на малоактуальные темы, как, например: «Толкование книги бытия у Егише», «Царь Пап», «Административно-хозяйственная и налоговая политика в Армении при монгольском владычестве» и «Аграрная политика Османского правительства в “Турецкой Армении”».

Вместо того чтобы раскритиковать серьезные ошибки в вопросах истории и литературы, руководящие работники, и прежде всего секретарь ЦК по пропаганде т. Григорян

и председатель Совета министров т. Карапетян, ведающий научной пропагандой Академии наук Армянской ССР, замалчивают и отводят критику этих ошибок.

Секретарь ЦК по пропаганде т. Григорян, выступая на собрании писателей Армении с докладом о постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», заявил, что в Армении нет Зощенко и Ахматовых, не подверг критике серьезные ошибки

националистического характера, имеющиеся в творчестве некоторых писателей Армении. Этого не сделал также и т. Карапетян С., присутствовавший на этом собрании.

Тов. Григорян в феврале 1947 г. доложил ЦК ВКП(б), что «все директивы и решения ЦК ВКП(б), а также решения ЦК КП(6) Армении по идеологическим вопросам в нашей республике проведены в жизнь с большим успехом. Вопросы партийной пропаганды и агитации, вопросы литературы и искусства, вопросы науки, печати и народного образования подняты на высокий уровень». Как показала проверка, эта оценка

т. Григоряна не отражает действительного положения дел с идеологической работой в республике.

ЦК КП(б) Армении не ведет также должной борьбы с проявлением местничества у отдельных партийных работников и не учитывает, что местничество в условиях Армении

ведет к оживлению националистических элементов. Имеется немало фактов, когда новых работников, приезжающих из других республик на работу в Армению, встречают

недружелюбно. На почве местничества возникают среди работников неправильные взаимоотношения, часто выливающиеся в склоки и групповщину”.

Bu xidməti məlumat əsasında Ümumittifaq Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi 1947-ci ilin iyun ayının 25-də qərar qəbul etdi. Həmin qərarın mətni ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz. Bu qərarın ardınca gələn “Literaturnaya qazeta” haqqında da partiya qərarı maraqlıdır və istəsəniz onunla da tanış ola bilərsiniz.

İyul ayının 25-də (1947-ci il) Ermənistanın birinci katibi Griqori Arutunov ÜİKP Təşkilat Bürosunda yarnmış bu vəziyyətlə bağlı izahat verməli oldu. Avqustun 27-də Təşkilat Bürosunda Arutunova tapşırıldı ki, Ermənistan kommunist partiyası deoloji işdə yol verilmiş nöqsanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər planı hazırlayıb Moskvaya təqdim etsin. Noyabr ayının 22-də (1947-ci il) o “Erməni partiya təşkilatında ideoloji iş üzrə tədbirlər proqramlı” geniş layihə hazırlayıb Moskvaya təqdim etdi. Orada tarix, ədəbiyyat, fəlsəfə sahəsində Gürcüstan və Azərbaycan elmi idarələri və yaradıcılıq təşkilatları ilə əməkdaşlıq edilməsi barədə təmtəraqlı ifadələr vardı. Lakin onlar hamısı söz olaraq qaldı.