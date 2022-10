İyulun əvvəlində xəstə atasına baş çəkmək üçün Almaniyadan Bakıya gəldiyi deyilən və həmin ayın 25-də həbs olunan Anar Əliyevin oktyabrın 3-dən quru aclığa başladığı bildirilir.

Bu barədə vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Nizami rayon Polis İdarəsinin müvəqqəti saxlanma yerində tutulan A.Əliyev aclığa səbəb kimi qurama ittihamla üzləşməsini, ailəsinin ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulmasını və 6-yaşlı qızının şəxsiyyət sənədlərinin düzəldilməməsini göstərib.

Vəkil qeyd edib ki, A.Əliyev hazırkı vaxtadək həkim müayinəsindən keçirilməyib.

Bu deyilənlər ilə bağlı, hələlik, Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.

Axtar2022, 04 Oktyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 16:56

Azərbaycan xəbərləri

Oktyabr 04, 2022

Almaniyadan gələn Anar Əliyevin həbsdə aclıq aksiyası keçirdiyi deyilir

Kod yaddaşa götürüldü

en px hündürlük px

The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available0:000:000:00

Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası (Arxiv)

İyulun əvvəlində xəstə atasına baş çəkmək üçün Almaniyadan Bakıya gəldiyi deyilən və həmin ayın 25-də həbs olunan Anar Əliyevin oktyabrın 3-dən quru aclığa başladığı bildirilir.

Bu barədə vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Nizami rayon Polis İdarəsinin müvəqqəti saxlanma yerində tutulan A.Əliyev aclığa səbəb kimi qurama ittihamla üzləşməsini, ailəsinin ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulmasını və 6-yaşlı qızının şəxsiyyət sənədlərinin düzəldilməməsini göstərib.

Vəkil qeyd edib ki, A.Əliyev hazırkı vaxtadək həkim müayinəsindən keçirilməyib.

Bu deyilənlər ilə bağlı, hələlik, Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.BUNA DA BAX:Almaniyadan deportasiya olunan daha bir fəala 7 il həbs cəzası kəsildi

A.Əliyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 (Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq narkotik vasitələri,… hazırlama,… göndərmə və ya satma) və 234.4.3 (küllü miqdarda) maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu maddələrlə şəxsə 12 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər.

A.Əliyev özü bu ittihamları rədd edir və şərləndiyini deyir. Daxili İşlər Nazirliyindən isə A.Əliyevin konkret cinayət əməlində şübhəli bilindiyi üçün istintaqa cəlb olunduğu bildirilib.

Anar Əliyev haqqında

A.Əliyevin xanımı Anarə Əliyeva AzadlıqRadiosuna demişdi ki, ailəlikcə 2016-cı ildə Almaniyaya köçüblər: “Biz siyasi oturum, yəni, yaşayış izni almamışıq. Mən, həyat yoldaşım işlədiyimizə və peşə təhsili aldığımıza görə iş oturumu almışıq. Düzdür, yoldaşım bir müddət orada siyasi fəaliyyətlə məşğul olub, aksiyalarda iştirak edib, amma təhqirə yol verməyib, normal şəkildə etirazını bildirib…”.

Azadlıq radiosu