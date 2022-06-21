Рейдеры из Баку нацелились на Эрмитаж

На пятизвездочную Официальную гостиницу Государственного Эрмитажа в центре российского Санкт-Петербурга нацелились рейдеры, связанные с ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) и азербайджанской небанковской кредитной организацией (НКО) «Аграркредит». Об этом пишет издание «Деловой Петербург».

Конфликт бизнес-интересов вокруг отеля «Эрмитаж» продолжается с 2016 года. Здание гостиничного комплекса на улице Правды, 10 – памятник архитектуры XIX века. До революции здесь размещался Петроградский железнодорожный клуб, а в советское время – ДК работников пищевой промышленности. С 2007 года собственником объекта является АО «Международная балтийская инвестиционная компания» (МБИК). С ноября 2013 года действует пятизвездочная Официальная гостиница Государственного Эрмитажа на 125 номеров.

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Отметим, с 15 по 18 июня 2022 года в Санкт-Петербурге проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2022). Июнь в Северной столице России – период белых ночей и «высокий сезон», когда номерной фонд в лучших отелях города заранее забронирован для гостей ПМЭФ и других знаковых мероприятий.

Реконструкция здания отеля «Эрмитаж» с 2008 года финансировалась за счет кредитов и вексельных займов «Международного банка Азербайджана» и его российской «дочки» «МБА-Москва», первого в России банка с участием иностранного капитала из СНГ.

Согласно договоренности между МБИК и «МБА – Москва», срок кредитного договора и окупаемости проекта должен был составлять 15 лет. Однако, на практике МБА оформлял краткосрочные договора, которые в дальнейшем предполагалось объединить в один долгосрочный договор. Тем не менее, МБИК регулярно переводила в МБА платежи по кредитам и векселям до конца 2015 года.

В 2016 году, когда сменилось руководство МБА, начались судебные разбирательства с МБИК. Право требования по большинству договоров и векселей, выпущенных инвестором гостиницы, получило ЗАО НКО «Аграркредит».

Polad Bülbüloğlu

В 2017 году руководство МБИК обратилось лично к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. После этого стороны заключили мировое соглашение о рефинансировании в размере 42 миллиона долларов. В соответствии с этим соглашением МБА должен был разблокировать все счета МБИК, а компания выплачивать отступные по графику. Однако, счета МБИК оставались заблокированы до декабря 2018 года. Чтобы решить проблему, руководству компании пришлось обратиться к послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль-оглы.

В период с декабря 2018 года по август 2019 года МБИК в соответствии с графиком выплатила 3 миллиона долларов, а с сентября по декабрь средства не списывались с корреспондентского счета и МБИК приходилось подавать претензии. Далее, явный отказ банка в списании средств лег в основу блокировки счетов компании по инициативе МБА и «Аграркредит», а также уголовного преследования руководства гостиницы за якобы невыполнение финансовых обязательств. Руководству гостиницы снова пришлось обращаться к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В январе 2020 года, при поддержке посольства Азербайджана в РФ, состоялась встреча сторон конфликта. По итогам встречи владельцы отеля «Эрмитаж» сформулировали предложения о погашении действующей вексельной и кредитной задолженности в срок на 7 лет под залог имущества и именных акций АО «МБИК». Ждать ответа пришлось больше года.

справа: Qüdsi Osmanov

В июле 2021 года с руководством гостиницы встретился азербайджанский дипломат Гудси Османов, В 2006-2013 годах Гудси Османов работал генеральным консулом Азербайджана в Петербурге. Османов заявил, что правительство Азербайджана будто бы уполномочило его решать вопрос по изъятию отеля «Эрмитаж» и его продаже с торгов через судебных приставов.

В 2013 году Гудси Османов стал заместителем посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, курировал работу с регионами РФ и диаспорой. С 2016 года – посол Азербайджана в Молдове. Сын дипломата Эмиль Османов – петербургский бизнесмен, фигурант уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В 2018 году Смольнинский районный суд Петербурга признал Эмиля Османова виновным и приговорил его к трем годам колонии. По версии следствия, Османов-младший организовал преступную схему по обналичиванию 150 млн рублей в месяц, за что получал «комиссионные» в размере 10%.

На встрече с руководством гостиницы представитель компании «Аграркредит» Измир Исмаилов потребовал передать ему 100% акций АО «МБИК», а в противном случае намекнул на продолжение судебного и уголовного преследования, как на юридическое лицо так и в отношении его руководства.

В январе 2022 года гостиничный комплекс «Эрмитаж» площадью 11 тысяч квадратных метров был выставлен на продажу. Начальная цена — более 3,5 млрд рублей.

Как считают владельцы отеля «Эрмитаж», кредиторы из МБА и их партнеры из НКО «Аграркредит» не заинтересованы в том, чтобы МБИК погасила свой долг. Поэтому всячески этому препятствуют в целях «сознательного уничтожения и рейдерского захвата уникального культурного проекта». Более того, Гудси Османов и Измир Исмаилов действуют в ущерб государственным интересам Азербайджана, дискредитируют имидж республики в глазах петербургской общественности, обеспокоенной судьбой уникального культурного проекта под маркой всемирно известного Государственного Эрмитажа.

azerbaycansaati.tv