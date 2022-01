Cəmil Həsənli 70

Çingiz Sultansoy

Cəmil bəyin 70 yaşı tamam olur. Az deyil, və bu zaman ərzində çox iş görülüb, amma Azərbaycanda başqa hakimiyyət və siyasi durum halında daha çox və uğurlu ola bilərdi.

İxtisası olan tarix elmində və pedaqoji fəaliyyətində, ikinci ixtisası – siyasətdə Cəmil müəllim böyük yol keçib və uğur qazanıb. Amma bunlardan başqa bəyin siyasi şərhləri və analitikası, üçüncü ixtisası olmuş publisistikası da var. Elmi fəaliyyəti ilə vətənindən uzaqlarda tanınan, kitabları aparıcı dünya universitelərin kitabxanalarında yer alan alim öz vətənində layiq olduğu qiyməti Azərbaycan dövlətindən, hakimiyyətindən yox, xalqdan alıb. Zatən, ən böyüyü bu deyilmi? Təqiqatçı-alim və siyasətçi öz elektoratı, vətəndaşlar, məsləkdaşlar, ziyalılar, tələbələri tərəfindən təqdir edilir, sayılır və sevilir.

Bu post quru akademik üslubda yazılmadığından, deməliyəm ki, parlametndə, dövlətin icra strukturlarında çox uca kürsülər tutan yaltaq siyasətçilər, Elmlər Akademiyası institutlarında və prezidiumunda adlı-sanlı, titullu-nişanlı yaltaq alimlər, akademiklər ona olan səmimi hörmətə və sevgiyə, müstəqil mövqeyinə, əyilməyən şax belinə yalnız həsəd apara bilər. Təbii, o da hələ dediklərimi anlamaq iqtidarındadlrlarsa, aparsınlar. 🙂

70 yaşında insanların bir qismi qarşısına qoyduğu, ya layiq olduğu məqsədlərə çatır. Kimi əyilmək hesabına vəzifələrə, mükafatlara və pula. kimisi ağıl, istedad, zəhmət hesabına elmin və vətən naminə siyasətin zirvələrinə.

Adətən hesab edilir ki, 70 yaşa çatanda insan qocalır, zəifləyir. Amma, birincisi, bu hamıya aid deyil, ikincisi, Tübingen Univeristetinin yeni araşdırmaları göstərir ki, bu yaşın öz üstünlükləri var, məsələn, insan beyninin problemlər həll etmək qabiliyyəti və bacarığı nəinki zəifləmir, əksinə artır. 80 yaşında “Faustu” yazan Ghöte, 85 yaşında elmlə məşğul olan İsaak Nyüton, yalnız 91 yaşında “Dünya tarixi” əsərini yazıb bitirən alman tarixçisi Leopold fon Ranke kimi. Cəmil müəllim məhsuldar və dünyada tanınan elmi yaradıcılığı, vətənində sayılan siyasi təhlilləri və fəaliyyətiylə çağdaş gerontologiyanın bu qənaətini təsdiq edir. “Gerontologiya” sözünü yazdım və fikirləşdim ki, əslində bu söz-anlayış eynilə “qocalıq” sözü kimi yaşamaq eşqi, gənclik enerjisiylə dolu Cəmil müəllimə heç yapışmır, yaraşmır.

Cəmil Həsənli 2013-ün prezident seçkilərində müxalifətin vahid namizədi olduğu zaman canlı yayımda gedən debatlarda ədəb də, əxlaq da normalarını pozan opponentinə hirslənməyindən danışmaq istərdim. Amma çox uzun alınacaq, sonra ayrı vaxt danışaram, indi isə bir onu qeyd edim ki, əsil Azərbaycan kişisi kimi, ağayana, gözəl hirslənmişdi. 🙂

Cəmil müəllimin elmi əsərləri, siyasi fəaliyyəti və şəxsiyyəti haqqında çox yazmaq olar, burada yer çatmaz. Mənsə sadəcə Cemil müəllimin yazdığı kitabların siyahısını bu postun aşağısında yerləşdirirəm. Çox şeydən xəbər verir, özü də hələ hamısı deyil, yalnız köhnələrdir, bir hissəsidir.

Yubilyarın əlimi sıxıram, qucaqlayıram və ürəkdən təbrik edirəm! Var olun, Cəmil müəllim!..

