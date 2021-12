“Azərbaycan parlamenti indicə mətbuatın müstəqilliyini məhv edən qanun qəbul edib!

Bu qanuna yenidən baxmağa çağıran “Sərhədsiz Reportyorlar” Avropa Şurasının Jurnalistlərin Müdafiəsi və Təhlükəsizliyi Platformasının (Council of Europe Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalists) Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını pozan bu qanunu yenidən yazmağı tələb etməsində israr edir”.

Bu barədə “Sərhədsiz Reportyorlar” öz Tvitter səhifəsində yazıb.

Contact.az