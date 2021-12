Əliyevlərin bitməyən oğurluğu

Milli Şuranın sədri, professor Cəmil Həsənli

Yadınızdadırmı Pandora Papers açılanda deyirdim bu başlanğıcdır, iş davam edir. Əliyev ailəsinin yeni oğurluq mülkləri çıxacaq. Dünən Chatham House-da (Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Kral İnstitutunda) Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan prezidentlərinin öz ölkələrindən oğurladıqları vəsaitlərlə aldıqları 2 milyard 3 milyon 490 min funt sterling dəyərində olan oğurluq mülklərin prezentasiyası keçirildi. Burada da tək əlifba sırasına görə deyil, xalqdan oğurlanan pulların həcminə görə də Əliyevlər birinci yerdə durur. Məsələn Əşrəf Kamalov və Qafar Qurbanov kimdirlər ki, onların adına bir neçə yüz milyon funt sterlin dəyərində mülklər alınıb. Bəs o DTX, prokurorluq, DİN, çeşidli korrupsiya komissiyaları niyə maraqlanmır? Maraqlana da bilməzlər Əşrəf Kamaolov Paşaholdinqin menejeri, Qafqar Qurbanov da Vergi Nazirliyinin məsul əməkdaşı olub. Hər ikisi Əliyevlərin Londondakı mülklərinin əsas “mülkiyyətçiləri” və idariçiləri olublar. Onların adlarına olan qiymətli mülklərin hamısı Əliyev ailəsinə məxsisdur. Ölkədə millət acından qırılır, Qarabağ qazisi carəsizlikdən özünə od vurub yandırır. Amma bunlar ölkəni necə talayıblar, nə qədər sərvət oğurlayıblar, Londonu məhəllə-məhəllə alıblır. İndi isi ümummilli oğru prezidentimizin ölkədən çırpışdırdığı sərvətin məsələsi Chatham House-da, Beynəlxal Münasibətlər üzrə Kral İnstitutunda müzakirə edilir. (Link şərhdə) Bu da hələ hamısı deyil və bu iş davam edir. Yeni sürprizlər qarşıdadır. Utanıb ölmürlər də!?

1 Ashraf Kamilov Bloomsbury, Camden, London WC1 02/06/2014 Perez International Inc. (BVI) £208.60 million

2 Ashraf Kamilov, Bloomsbury, Camden, London WC1 03/06/2014 Perez International Inc. (BVI) £ 0.15 million

3 Ashraf Kamilov Bloomsbury, Camden, London WC1 02/06/2014 Perez International Inc. (BVI) £ 3.75 million

4 Ashraf Kamilov Bloomsbury, Camden, London WC1 02/06/2014 Perez International Inc. (BVI) £3.45m

5 Ashraf Kamilov Bloomsbury, Camden, London WC1 25/02/2013 Fliptag Investment Ltd (BVI) £ 6.20 million

6 Ashraf Kamilov/ Gafar Gurbanov Bloomsbury, London WC1 24/01/2007 Havza Ltd (Ireland) £13.25 million

7 Ashraf Kamilov/ Gafar Gurbanov, Kensington and Chelsea, London SW3 23/03/2012 Savey Trading Corp. (BVI) £ 7.75 million

8 Ashraf Kamilov/ Gafar Gurbanov, Kensington and Chelsea, London SW3 23/03/2012 Savey Trading Corp. (BVI) £9.50 million

9 Ashraf Kamilov, Kensington and Chelsea, London SW3 29/07/2011 Gigaworks Holding Corp. (BVI) £17.50 million

10 Ashraf Kamilov , Warninglid, West Sussex RH17 14/09/2011 Marcin International SA (BVI) £4.45 million

11 Ashraf Kamilov/ Heydar I. Aliyev 1 Mayfair, Westminster, London W1 24/03/2009 Mallnick Holdings SA (BVI) £ 33.50 million

12 The family of Ilham Aliyev, Kensington and Chelsea, London SW7 01/11/2006 Strahan Holding & Finance Corp. (BVI) £0.50 million

13 The family of Ilham Aliyev, Kensington and Chelsea, London SW7 31/10/2006 Strahan Holding & Finance Corp. (BVI) £ 3.90 million

14 The family of Ilham Aliyev,, Kensington and Chelsea, London SW7 31/10/2006 Strahan Holding & Finance Corp. (BVI) £0.69 million

15 The family of Ilham Aliyev, Kensington and Chelsea, London SW7 17/11/2006 Capper Marketing Inc. (BVI) Unknown

16 The family of Ilham Aliyev, Haringey, London N6 11/03/1998 Beckforth Services Ltd (Isle of Man) Unknown

17 The family of Ilham Aliyev, Kensington and Chelsea, London W8 15/10/2012 Quandu Finance Ltd (BVI) £29.25 million

18 The family of Ilham Aliyev, Kensington and Chelsea, London W8 26/10/2006 Sheldrake Six Ltd (BVI) £11.60 million

19 The family of Ilham Aliyev, Kensington and Chelsea, London W8 06/09/2011 Sheldrake Seven Ltd (BVI) £0.96 million

20 The family of Ilham Aliyev 1 Azerbaijan Marylebone, Westminster, London W1 12/02/2009 Nedo Ventures Ltd (BVI) £ 9.55 million

21 The family of Ilham Aliyev, Mayfair, Westminster, London W1 29/09/2009 Hiniz Trade & Investment Ltd (BVI) £35.54 million 23/08/2018 for £66.50 million

22 Arif Pashayev/ The family of Ilham Aliyev 1 Azerbaijan Knightsbridge, Kensington and Chelsea, London SW7 01/03/2017 Gesoro Ltd (BVI) £13.75 million

23 Mirjalal Pashayev, Kensington and Chelsea, London SW11 01/03/2014 Unknown £3.50 million 4 Unknown

24 Leila Aliyeva/ Mirjalal Pashayev Westminster, London W1 01/08/2008 Unknown (BVI) Unknown 4 Unknown

25 Ziya Mamedov 1 Azerbaijan Hampstead Garden Suburb, Barnet, London N2 14/12/2001 Own name £2.75 million 4 Unknown