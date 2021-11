Əliyevlır ailəsinin dərman menecerinin 15 milyonu müsadirə olunur

Milli Şuranın sədri, professor Cəmil Həsənli

Deyirdim ki, iş gedir. Əliyevlərin oğurluqlarının, maliya fırıldaqlarının Britaniyada izinə düşüblər. Bu gün hakim ailənin dərman meneceri deputat Cavanşir Feyziyevin ailə üzvlərinə məxsus 15 milyon funt sterliq (20,5 milyon dollar) hesablar nəzarətə götürüldü. Onların üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı Britaniya Milli Cinayət Agentliyi vəsatət qaldırıb.

İzi gedib Azərbaycan Laundramartına çıxan şübhəli pullar Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyevin həyat yoldaşı Parvana Feyziyevanın (7,86 milyon f.s.), oğlu Orkhan Javanshirin (6,4 milyon f.s.) və yaxın qohumu Elman Cavanşirin adına olan bank hesablarındadır. Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Hesabatı Layihəsi beynəlxalq təşkilatının (OCCRP) bu gün yaydığı məlumatda deputat Cavanşir Feyziyev “Azərbaycanın avtoritar prezidenti İlham Əliyevin tətrəfdaşı” kimi göstərilir.

Məqalədə qeyd edilir ki, Feyziyev tərəfindən yaradılmış iki dərman kompaniyasına Azərbaycan Laundarmartından 138 milyon dollar pul alıb. Dərman kampaniyasında bu qədər pul haradandır? Bütün bunlar hakim ailənin yaratdığı keyfiyyətsiz dərman monopoliyası vasitəsi ilə millətin həyatından, sağlamlığından, cibindən oğurlanan pullardır.

OSSRP-nin saytı Azərbaycanda bloklandığı üçün həmin təşkilatın jurnalistləri MIRANDA PATRUCIC VƏ ILYA LOZOVSKY tərəfindən bu gün dərc edilmiş yazının tam mətnini Sizə təqdim edirəm. İfşa prosesi davam edəcək və daha böyük sürprizlər hələ qarşıdadır.

UK Aims to Seize £15 Million From Family of Azeri Politician

Print article Published: 01 November 2021

WRITTEN BY MIRANDA PATRUCIC AND ILYA LOZOVSKY

The United Kingdom’s National Crime Agency (NCA) is looking to seize 15 million pounds (US$20.5 million) in bank accounts that belong to the wife, son, and nephew of Javanshir Feyziyev, an influential Azerbaijani politician. The agency believes the money had been laundered through a vast money transfer system uncovered in 2017 by OCCRP.

Neither Feyziyev nor the members of his family are being charged with any crime. But in a civil proceeding on Monday, a lawyer for the NCA presented a detailed analysis to bolster the agency’s argument that the money had flowed through the Azerbaijani Laundromat.

The agency argued that the source of the funds “must have been unlawful” because they had been spirited out of Azerbaijan through several shell companies using fraudulent documents to disguise their origins.

“Corruption, theft, fraud and money laundering are the likely explanation,” the NCA argued.

Feyziyev is a member of parliament and is considered an associate of Azerbaijan’s authoritarian president, Ilham Aliyev. He has been instrumental in the country’s efforts to lobby the European Union.

In its case, the NCA makes multiple references to OCCRP’s previous reporting about Feyziyev. The 2017 investigation reported that two companies that use the same name as a major Azerbaijani pharmaceutical company founded by Feyziyev had received $138 million from the Azerbaijani Laundromat.

The story was the subject of a libel claim by Feyziyev, which was settled on agreed terms. Feyziyev categorically denies involvement in money laundering or any unlawful activity.