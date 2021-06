Mənasız çoxluq

AXCP Rəyasət Heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı

Gülməlidir, ancaq di gəl ki, bunu anlayıb , 48 partiya söhbətini yığışdırın deyən biri yoxdur. “48 partiya bu bəyanatı imzaladı”, “bu işə dəstək verdi” demək, əslində ölkə adına ayıbdır. Çünki, normal seçki sistemi olan heç bir ölkədə bu sayda partiya olmur. Demokratik qaydada keçirilən seçkilərdə az sayda partiyalar arasında cəmiyyətin səsi bölündüyünə görə, daha çox sayda partiyaların mövcud olması üçün zəmin, siyasi və sosial sifariş olmur. Ona görə də, çoxpartiyalı sistem partiyaların sayının kəmiyyət baxımından süni şişirdilmiş çoxluğuna deyil, azad rəqabət mühitində fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilatların sosial təmsilçiliyinə əsaslanır.

Azərbaycanda 48 partiya var demək, normal, azad seçkilərin olmadığını dolayı yolla təsdiq etmək deməkdir. Demokratik seçki şəraiti olarsa, heç bir sosial təmsilçiliyi olmayan bu qədər partiyaya da gərək qalmaz. Çünki normal cəmiyyətlərdə heç kimə lazım olmayan, heç bir sosial bazası və reytinqi olmayan partiyalara nə səs nə də ki, pul verilmir.

Bu, 48 partiya yalnız lazım gəldikdə iqtidarı müdafiə etmək məqsədilə hansısa bəyanatları imzalamaq üçün saxlanılan, süni yolla bəslənən, sosial maraqları təmsil etməyən mənasız çoxluqdur. Nə qədər qəribə görünsə də, etiraf etmək lazımdır ki, bir fermadakı mal- qaranın sayının artımı, bu partiyaların say çoxluğuna nisbətən daha faydalıdır.

Ona görə də, iqtidar 48 partiya kəmiyyəti ilə demokratiya dekorasiya qurmağa çalışsa da, bu nə ictimai rəydə, nə də ki, beynəlxalq səviyyədə hər hansı real təsir yaratmır. Bu sayı on dəfə artırıb 480 deyilsə də belə yenə heç nə dəyişmir. Çünki, süni rəqəm şişirtməsi siyasi və sosial məzmun daşımır və hər dəfə bu say çoxluğu ilə hakimiyyətin özünə dəstək nümayiş etdirməyə çalışması, cəmiyyətdə ironiya doğurur.