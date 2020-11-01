История одной войны



Рушана Гусейнова (Rushana Huseynova), Алекпер Мамедов (Alakbar Mammadov)



Газета «Klassenkampen», Норвегия, 27,10,2020



https://klassekampen.no/utgave/2020-10-27/den-andre-historien



Нагорный-Карабах являлся частью Азербайджана при СССР и стал его международно-признанной частью. Армения не согласилась с этим и соркестрировала сепаратистское движение армян проживающих в Карабахе. Это привело к полномасштабной войне между странами, в результате которой Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему регионов. Все азербайджанцы были убиты или изгнаны с оккупированных территорий. В одном только Ходжалы 26 Февраля 1992 года армянские националисты за одну ночь зверски замучили и убили 613 человек. Томас де Ваал в своей книге «Черный сад» приводит высказывание бывшего президента Армении Серж Саргсяна:

«До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло.»

В 1994 году Азербайджан и Армения подписали перемирие. Армения в открытую поддерживаемая Россией торжествовала пиррову победу, не принесшую и ей ничего, кроме полной энергетической, военной и экономической зависимости от России. Международное право имеет на счет Карабахского конфликта совершенно однозначное мнение. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году гласят, что все оккупационные силы Армении должны безоговорочно покинуть международно-признанную территорию Азербайджана. Пятая резолюция 62/243 принятая в 2008 году также требует «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики». Все эти резолюции так и остались на бумаге. США, Франция и Россия являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат на урегулирование конфликта. Последние 30 лет прошли в состоянии “ни мира, ни войны”. Армянская сторона с годами становилась все менее сговорчивой, ссылаясь на статус-кво, на легенды, поэмы и прочие произведения устного народного творчества, согласно которым оккупация территории Азербайджана являлась всего лишь актом восстановления “исторической справедливости”. Азербайджанская сторона не апеллировала к своим стихам и басням, а все эти годы безуспешно требовала выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. И вот после бесконечных переговоров, зашедших в тупик, Азербайджан решил сам исполнить резолюции Совета Безопасности ООН. 27 сентября 2020 года части азербайджанской национальной армии перешли в контрнаступление. За три недели боев армянские вооруженные силы потерпели тяжелые поражения по всем участкам фронта.

В Армении до конца были уверены, что поддержка России исключает попытку Азербайджана применить против нее силу. Но надежда Армении в открытую вмешать Россию в конфликт провалилась. Тогда в попытках вызвать ответный удар со стороны Азербайджана и имитировать нападение на ее территорию, Армения начала обстрел мирных городов вне зоны конфликта, используя баллистические ракеты. Один из таких ударов 11 октября 2020 года пришелся по жилому массиву в Гяндже, унеся жизни 9 людей и ранив более 40, в том числе малолетних детей. Вперемежку с попытками заверить весь мир, что Армения сражается один на один за весь христианский мир с врагами цивилизации, власти страны продолжают отчаянный поиск наиболее пугающего образа врага. В первые дни войны все армянские медиа заголосили о якобы турецких специальных войсках, участвующих в войне на стороне Азербайджана.

Затем, не найдя доказательств и немного подумав, власти Армении выдвинули новую теорию – теперь это были уже 400 боевиков из Сирии, видимо способные каким-то образом решить военные задачи, которые не под силу 100 тысячной армии Азербайджана с 300 тысячным потенциалом резервистов. Истина же заключается в том, что несмотря на почти 30 летний статус-кво, поражение Азербайджана в первой войне и оккупацию его территории армянскими вооруженными силами, Баку никогда не собирался смириться с потерей территорий. Азербайджан создавал и тренировал свою армию, понимая, что никто и пальцем не пошевелят для восстановления его территориальной целостности. Любая война заканчивается миром и столом переговоров. Закончится и эта война. Какой бы то ни был ее исход, для Азербайджана важно одно – многонациональная семья народов, проживающая в этой стране не смирилась с закулисным приговором, который ей вынесли. Надеяться на то, что в Армении возобладает здравый смысл получается уже с трудом. Особенно после ракетных ударов по мирным городам вне зоны конфликта. Остается ожидать только окончания операции по принуждению к миру армянской стороны и последующему осознанию ею бессмысленности кровопролития. Ведь как для азербайджанцев, так и для всего цивилизованного мира Карабах – это Азербайджан!