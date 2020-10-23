Карабах без купюр



Война глазами независимых азербайджанских журналистов



«Новая Газета», 19.10.2020

Рушана Гусейнова, Алекпер Мамедов



Межнациональные конфликты и территориальные споры — это, как правило, любимые темы для политиков, экспертов и псевдожурналистов. Можно облюбовать сторону конфликта и, разбрызгивая слюну и мысли, источать яд на одних и «воевать» за права других. Можно демонстрировать эрегированную любовь к Родине и нелюбовь ко всему остальному. Можно без конца эксплуатировать эту тему без особого риска подмочить репутацию, благо люди, которые страдают, — далеко, и их криков о помощи не слышно.

Карабахская проблема не является исключением. Эскалация этого конфликта дала толчок новой волне пропаганды и информационного мусора, захлестнувшего читателя. Чего только не нагородили коллеги по перу и политики за последние недели, чтобы и мнение выразить, и, как говорится, не сесть в какую-нибудь неприятную субстанцию, не одобренную партией и правительством. Для того чтобы понять, что происходит в Карабахе, и попытаться дать оценку событиям, необходимо определиться с точками отсчета.



Первая такая точка основана на легендах, мифах, преданиях и прочих произведениях устного народного творчества. Все кавказские народы грешат этим делом. У армян это «Великая Армения от моря до моря», «Рим построили армяне», «Армяне вышли из ковчега Ноя и обосновались в точке Х» и т.д. Азербайджанцы тоже имеют свои легенды, сказки и басни. Одним из основных действующих лиц азербайджанских сказок является Тепегёз, или Циклоп. Его все время объегоривает Джыртдан, или Мальчик с Пальчик. Есть еще масса разнообразных персонажей интересных и не очень. Если взять за точку отсчета эту переменную, то есть воинствующую мифологию, то в территориальном споре скорее всего выиграет та сторона, у которой громче матюгальник. Потому что ничего другого, кроме интеллектуальной беседы в духе «сам дурак», тут не получится. Оставим дискуссию в этой плоскости для специфичной категории людей с особым творческим стержнем.



Вторая точка отсчета, от которой привык отталкиваться цивилизованный мир — это международное право. Да, скукота, конечно, но так уж работает мир. И что же международное право гласит о Карабахском конфликте? Оно, оказывается, имеет однозначное мнение на его счет. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН — 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году, — гласят, что все оккупационные силы Армении должны безоговорочно покинуть международно признанную территорию Азербайджана. Пятая резолюция, 62/243, была принята в 2008 году, она заявляет об «уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ», требует «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики», а также заявляет «что ни одно государство не должно признавать законной ситуацию, сложившуюся в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, и не должно содействовать или способствовать сохранению этой ситуации».

То, что сейчас происходит в Карабахе, — горький результат попытки сохранения так называемого статус-кво странами, ответственными за решение конфликта в рамках международных договоренностей.

Несмотря на замысловатость термина «статус-кво», в данном случае сводится он к аннексии одним государством территории другого и подразумевает, что потерпевшая сторона махнет на все это рукой и забудет. Но Азербайджан не забыл. И чтобы напомнить всему миру о принятых на условиях общего согласия правилах игры, решил прибегнуть к оружию. Результат неприятно удивил всех: Азербайджан оказался способным создать за эти годы боеспособную и современную армию. И очевидно, что она станет инструментом решения вопроса безопасности страны, если соблюдение международного законодательства ставится под сомнение теми, кто к нему апеллирует выборочно.

Боеспособная, хорошо подготовленная, мотивированная и явно превосходящая противника армия Азербайджана — это очень болезненный факт для Армении, строящей свою риторику на тезисах победителя в первой войне. Это болезненный факт и для определенных региональных игроков, считающих, что монополия на решение территориальных споров в регионе принадлежит только им. Именно отсюда растут новые фантазии о каких-то 400 сирийских басмачах, прибывших в регион, чтобы решить задачу, которую не может решить регулярная 100-тысячная армия Азербайджана, оснащенная современным оружием и управляемая профессиональными военными специалистами.

Как указывалось выше, точкой входа в рассуждения о Карабахском конфликте может служить одна из указанных выше независимых переменных. Если душа тянется к летающим драконам да рассказам о поездках верхом на печи, то знание мифологии, микрофон и мощный усилитель звука станут серьезными аргументами в принятии этих решений. Если же мировому сообществу — и в особенности таким многонациональным соседям по региону, как Россия, Иран и Турция, — не хочется открывать ящик Пандоры и выпускать на свет божий разрушительный для всех и не загоняемый обратно дух сепаратизма, то придется оперировать международным правом. Без купюр и без «да, но…».

Qeyd: Məqalə dərc olunandan 1 gün sonra, ermənilərin güclü etirazının nəticəsi olaraq “Novaya Qazeta”nın saytından silinib, amma kağız nəşrində təbii ki, dərc olunub və yayılıb.