Cəbhəçilərin “şəxsiyyəti” hər yerdə nəzərə alınır

Azərbaycan Milli Ordusuna dəstək yürüşündə iştiraka görə Inzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1 maddəsi ilə (maddə 211.1 Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə – fiziki şəxslər iki yüz manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər üç min manatdan dörd min manatadək məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə, xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur, hüquqi şəxslər dörd min manatdan on min manatadək məbləğdə cərimə edilir) şərlənərək 30 sutka müddətinə həbs edilmiş AXCP Sabunçu Rayon Şöbəsinin üzvü Muradov Babək Məhiyəddin oğlunun həbs edilməsində qərəz ortaya çıxıb. Belə ki, Muradov Babəkin 28.07.2020-ci il tarixdə Sabunçu rayonu ərazisində saxlanılıb Sabunçu Rayon Polis Idarəsinin 13-cü Polis Bölməsinə aparılması barədə məlumat vardı. Bu barədə özü yaxınlarına polis bölməsindən zəng edib bildirib. Sonradan onun inzibati məsuliyyətə cəlb olunması və Inzibati Həbs olunanların Saxlama Məntəqəsində olduğu məlum olub. O da bəlli olub ki, inzibati həbs qərarını 31.07.2020-ci il tarixdə Səbail Məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyev tərəfindən verilib.

Babək Muradov məhkəmədə barəsində tərtib olunmuş protokolun saxta olduğunu bildirməklə, özünün xəstə olmasını, şəhid ailəsinin üzvü olmasını və iki yetkinlik yaşına çatmayan övladını (2002-ci və 2010-cu il təvəllüdlü) təkbaşına böyütməsini məhkəmənin nəzərinə çatdırıb. Məhkəmə IXM-in 30.2-ci maddəsinin tələblərini (Maddə 30.2. Hamilə qadınlar və ya himayəsində on dörd yaşınadək uşağı olan qadınlar, on dörd yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilər, on səkkiz yaşına çatmayan şəxslər, birinci və ya ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar, altmış yaşına çatmış qadınlar və altmış beş yaşına çatmış kişilər, habelə bu Məcəllənin 41-ci fəslində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar istisna olmaqla digər inzibati xətalara görə hərbi qulluqçular barəsində inzibati həbs tətbiq edilə bilməz) nəzərə almadan Babək Muradov barədə 30 sutka inzibati həbs cəzası verib. Hakim öz qərarında Muradov Babəkin himayəsində azyaşlı uşağının olması barədə sənədin məhkəməyə təqdim edilməməsini əsas götürüb. Halbuki, bunu araşdırmaq, sənədi gətirmək üçün barəsində inzibati protokol tərtib olunmuş şəxsə şərait yaratmaq məhkəmənin vəzifəsi idi.

Hazırda, Babək Muradovun qanunsuz həbsindən apelyasiya şikayəti verilib. Onun himayəsində 14 yaşdan aşağı övladının olması barədə sənəd də məhkəməyə təqdim olunub. Yaxın günlərdə Bakı Apelyasiya məhkəməsində şikayətə baxılacaq.

Görəsən Bakı Apelyasiya məhkəməsi bu qanunsuzluğu aradan qaldıracaqmı?

P.S. Tanınmış hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli özünün feysbuk qeydlərinin birində İXM-nin 211-ci maddəsini şərh edərkən bildirmişdi ki, çəbhəçilərin şəxsiyyətini nəzərə alıb, onlara 30 sutka həbs verilir.

