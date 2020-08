“AZAL”ın gəlirləri hara gedir?

Jurnalist Cavanşir Həsənli facebook səhifəsində “AZAL” dövlət konserni ilə bağlı faktlar paylaşıb. Həmin məlumatları diqqətinizə çatdırırıq.

Dövlət başçısı deyir ki, AZAL-ın bütün təyyarələri dövlət tərəfindən alınıb, bütün aeroportlar dövlət tərəfindən tikilib, bəs pullar hanı: “Bəs, bunun dövlətə verdiyi mənfəət, gəlir nədir? Bu təyyarələr alınır, onlar istismar edilir. Bəs, bunun gəliri haradadır?”.

Biz çoxdan yazırıq hardadır. Hətta bir çoxlarının sənədlərini, fotolarını da yaymışıq.

✈ Batumidə 31 milyon dollar dəyərində “GRAND GLORIA” hoteli;

✈ Tiflisdə dəyəri milyonlarla dollar olan “TİFLİS PALACE” hoteli;

✈ Tiflisdə bahalı “Veranda” restoranı;

✈ Batumidə bir neçə milyon dollar dəyərində GOLDEN PALACE hoteli və kazino;

✈ Naftalanda “Garabag Resort and Spa” 5-ulduzlu otel və müalicə mərkəzi;

✈ İsmayıllı rayonu, Bədo Bulağının yaxınlığında, 8 hektarlıq ərazidə “Vəhsudan düşərgəsi”;

✈ Nabranda 30 ha sahədə villa;

✈ Qala qəsəbəsində 265 ha badam bağı;

✈ “Premium Bank” ASC-də (keçmiş “Silkyway”) səhmlərin 29,085 faizi;

✈ Sahəsi 12.500 kvadrat metrdən artıq Gazelli kosmetika fabriki;

✈ SOROKA LIMITED (Londonda);

✈ Londonda 18.4 milyon dollar aktivləri olan “GAZELLI INTERNATIONAL LIMITED” şirkəti;

✈ Londonda 41 milyon dollar aktivləti olan GAZELLI ART HOUSE LIMITED;

✈ Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Türkiyədə “GAZELLİ” gözəllik və masaj salonları şəbəkəsi;

✈ Londonda “C3 – CIII LIMITED” şirkəti

✈ Türkiyədə “D.M.Z.D.TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED” şirkəti;

✈ Londonda “SET INTELLIGENCE LIMITED” şirkəti;

✈ Azərbaycanda “GAZELLİ GROUP”

✈ İtalyan kürəkəni Ignazio CORACI-nin direktoru olduğu AIRPORT SERVICING COMPANY LIMITED törəmə şirkəti (Londonda);

✈ İtalyan kürəkəninə aid ASC HANDLING ITALIA LIMITED (Londonda);

✈ Yenə Londonda italyan kürəkəninin direktoru olduğu CARGO INVEST LIMITED şirkəti;

✈ ASC HANDLING LIMITED (Londonda);

✈ AS582 LIMITED (Londonda);

✈ Londonda kürəkəninin direktoru olduğu AVIATION SERVICING COMPANY LIMITED” şirkəti (əvvəlki adı AZERBAIJAN AIRLINES UK LIMITED, aktivləri1 milyon dollardan artıq);

✈ ICLEVERWEB LTD (Londonda);

✈ SILKWAY (UK) LTD (keçmiş adı EURASIAN CARGO LIMITED);

✈ Almaniyada HAHN CARGO SERVICES GmbH törəmə şirkəti (illik dövriyyəsi 4.83 million dollar);

✈SW ITALIA SRL (illik dövriyyəsi 7 milyondollar);

✈ İngilis kürəkəni ROBERT NORTONUN direktoru olduğu VERISART LIMITED (London);

✈ SEDITION LIMITED (London).