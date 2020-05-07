AXCP Azərbaycanın haqq səsidir

Əli İmanxanlı AXCP üzvü

AXCP-ye qarşı Selib yürüşü başladılıb.

Kimler terefinden?

40 ildir ki, Azerbaycan hakimiyyetini zebt etmiş rus imperializminin lakeyi olan antimilli rejim terefinden.

Niye mehz indi başladılıb?

Çünki talayacaqları servetler tükenmekdedir. Artıq öz dilleri ile söyledikleri kimi neft erası bitib, post-pandemiya dövrü üçün ise hem talamaq, hem de paralelinde xalqı idare etmek iqtidarında deyiller.

Normal hakimiyyet bu durumda siyasi terrora son vermeli, normal ve kompromislere yol açan siyasi müstevi yaratmalı, iqtisadi islahatlara getmeli, yerle bir etdiyi imicinin berpasına çalışmalı, iqtisadiyyatı diriltmek üçün normal investisiyaların celb edilmesine cehdler etmeli, azad iqtisadi zonaların yaranmasına dövlet seviyyesinde destek olmalı idi. Bes eslinde ne baş verir? Budur, artıq uzun müddet arata (dince) qoyulmuş işğal altındakı Qarabağ torpaqları resmi ve ya qeyri-resmi herraca çıxarılır, avtoritar ve korrupsioner rejimin bildiyi ve bacardığı tek yoldan gedilerek Azerbaycan dövletçiliyine tehlüke olan qonşu dövletlerin mekrli layihelerinin heyata keçirilmesi üçün belli ki nelerinse muqabilinde bu layihelere dövleti xeyanet sayılacaq resmi imzalar atılır.

Düşündükleri yalnız ve yalnız talandır. Növbeti merhelede bu talanın diger erazilerimizin işğalına getireceyi de şübhesizdir.

Xeyanetin miqyası Azerbaycan böyüklükdedir.

Bes bu meqamda ne etmelidirler bu xeyanetkarlar?

Ne edirlerse ele onu. Xalqını düşünen vetensever kesimi linç etmek bu xeyanetleri müveqqeti de olsa unutdura ve xalqın hereketlenmesinin qarşısını ala bilerdi.

Bax budur ayının min bir hiyle ile oynadığı oyun. Budur sebebi AXCP-ye qarşı edilen hücumların mentiqi mahiyyeti. Çünki artıq 31-ci ildir ki, Azerbaycan Xalqının sesi, harayı, gücü olaraq formalaşmış merkez mövcuddur ve bu merkez AZERBAYCAN XALQ CEBHESİdir.

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Azerbaycanın qanına susamışların mekrini Xalqım anlasın, isteyirem.

Cebheçilerin bu oyunları anlayıb da cebheçi olmuş soydaşlarınız olduğunu bilesiniz, isteyirem.

AXCP-nin mehz tükenmekde, bitmekde olan Azerbaycanımızın kiçicik bir modeli olduğunu bilin, isteyirem.

Her biriniz cebheçi olun, isteyirem.

Her biriniz AZERBAYCAN olun, isteyirem!

AzerbaycanNamineGörevliyik!