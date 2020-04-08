Почему Алиевы забыли об апрельских героях?

В последние годы Алиевы усилили агрессивную риторику в отношении Запада. Хотя Запад помогает Алиевым во время пандемии коронавируса. А уже как пару месяцев наши госчиновники вообще говорят глупости неподобающие людям называющим себя министрами. Послушайте министра Сахиба Бабаева, министра Октая Ширалиева… А Западные послы, вообще получали постоянные пощечины от власти. От немецкого посла Вольфганга Манига и до посла США Эрла Литценбергера-все молчали. Госчиновники на глазах у них творят беспредел, разворовывают средства предназначенные для борьбы с пандемией, а послы словно на курорте молчат. Говорят, а что нам делать, ведь дескать за этим беспределом стоит сам Президент и его жена…

Посмотрите, какие ужасные события происходили в Азербайджане. Каким мучениям подвергаются бедные люди, семьи шехидов которых мучали госчиновники не давая предназначенной помощи. Это и есть “современный Азербайджан”? Это и есть те самые принципы, о которых госчиновники говорят долгие годы? А где же толерантность? Где мультикультурализм? Где добродетель и милосердие? Мы этого не видим. Мы видим вражду к семьям героев апрельской войны, к своему народу, фашизм, преступления. Кризис, который переживает народ во время карантина это – кризис нравственный. Представьте, Алиевы даже на этом заработали денег… Именно поэтому азербайджанскую молодежь следуют защитить от Алиевых.

Очень пафосные заявления министров не имеющие за собой никакой основы, будоражат умы азербайджанцев почти каждый день. Министр по социальному обеспечению Сахиль Бабаев наговорил вчера столько глупостей, что его до сих пор обсуждают все СМИ. Чиновники и министры каждый день оскорбляют наших беженцев, наших братьев и сестер которые десятками тысяч спят в лагерях для беженцев в Европе. Однако во времена кризиса правительство не может предоставить помощь своему народу, а в этих лагерях помогают всем.

Представьте себе, люди режут себе вены и просят Европейцев их расстрелять, но не возвращать в Азербайджан где чиновники творят беспредел. Люди совершают противоправные действия и подделывают справки не от хорошей жизни, а от того что в Азербайджане их ждет верная погибель. Сотни беженцев, блоггеров это не вина партии “Мусават”, а вина госчиновников которые довели свой народ до такого состояния, что люди уже не знают куда бежать.

В самой срочной форме правительство должно обеспечить всем помощь и уволить всех провинившихся чиновников. Более того, необходимо подумать о семьях всех героев апрельской войны…