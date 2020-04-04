СМС с разрешением выйти из дома или современный нацизм

Почему Алиевы мучают свой народ во время коронавируса?

У молодежи в эти сложные дни карантина появилось много вопросов касательно личности нашего диктатора Ильхама Алиева. Поколение людей которым за 70, то есть те кто родились в Баку в 40-х, 50-х годах прошлого века прекрасно помнят разговоры которые циркулировали в Баку в те времена. А разговоры были связаны со здоровьем мальчика, сына тогдашнего 1-го Секретаря Азербайджанской ССР Гейдара Алиева, Ильхама. Говорили что у мальчика форма психического расстройства которое называется биполярное расстройство.

Биполярному расстройству сопутствуют резкие и неожиданные эмоциональные перепады. Повышенное и пониженное настроение связано со значительными изменениями в том, насколько энергичен человек, насколько он активен, в его потребности в сне и поведении. Каждый эпизод смены настроения в большой степени отличается от обычного поведения. Человек может быть гиперактивен. Далее человек переходит в подавленность и депрессию.

Тогда, в городе приближенные к семье Алиевых рассказывали что Ильхама Алиева лечили к Москве, а также возили лечить от психического расстройства в Болгарию. Даже если анализировать характер поведения Ильхама Алиева за последние годы, то можно легко заметить, что правление делится на своего рода раунды. Вот зачем надо было придумывать шоу с СМС и устраивать мучения своему народу? Или другая история- весь народ знает, что компании Алиева заработали денег на сделках связанными с фондом по борьбе с короновирусом?

То Ильхам Алиев появляется и пытается что-то сделать для народа, спасти его от коронавируса, то он опять уходит в депрессию и ничего не хочет делать. Заметьте, Ильхам Алиев начичает реформы, однако сразу останавливается и уходить в непревильное русло. СМС с разрешением выйти из дома-это удел стран 3-го мира. Многие думают это связано с его нерешительностью, однако старое поколение знает, что это связано с его болезнью.

В психологии есть описание маниакально-депрессивного психоза которое наблюдается у Алиева. Это быстрая смена симптомов мании и депрессии. Однако надо заметить, что биполярное расстройство личности наблюдается у многих и Алиев не исключение. Нам не известно лечится ли, сейчас Ильхам Алиев.Вообще, у диктаторов часто наблюдаются психические расстройства. Например, Адольф Гитлер, Муамар Каддафи, Саддам Хусейн-об их зверствах ходили легенды – сколько людей пали жертвами их режимов!

Диктаторов обычно подозревают в сумасшествии, хотя с медицинской точки зрения такой диагноз поставить можно не всегда. Например, в своем интервью видный деятель здравохранения Дэвид Оуэн говорил, что у “Мао Цзэдуна наблюдалось биполярное расстройство (иногда это еще называют маниакально-депрессивным психозом). Он то впадал в депрессию, то пребывал в эйфории. У того же Гитлера были вспышки гнева, граничащего с безумием, но психиатры диагностируют патологию, когда психическое состояние делает больного недееспособным. Гитлера одолели физические недуги уже во время Второй мировой войны. Электрокардиография в 1941 году показала, что коронарные артерии у него стали сужаться, он быстро старел. У Гитлера развивалась – хотя и медленно – болезнь Паркинсона. После покушения на его жизнь в 1944 году Гитлер стал регулярно употреблять кокаин, что усугубляло свойственную ему раздражительность и импульсивность. Но никакой психической болезни у Гитлера врачи не обнаружили.

У Сталина была явная подверженность к паранойе. Знаете жуткую историю о том, что он приказал расстрелять своего телохранителя, когда тот необдуманно сменил давно скрипевшие ботинки на новые и напугал вождя своим беззвучным приближением? Паранойя была ключевой характеристикой его личности, но все же нельзя назвать это психическим заболеванием. К концу жизни, кроме паранойи, вождь страдал и от глубоких депрессий. Если бы такой пациент, как Сталин, оказался в наши дни на приеме психотерапевта, то ему бы, вполне возможно, прописали бы антидепрессанты, которые не только вывели бы его из депрессии, но и уменьшили его болезненную подозрительность. Это могло бы спасти много жизней.”

Так что, Ильхам Алиев не единственный диктатор с такой болезнью. Все что делает Алиев в последнее время напрямую может быть связано с его состоянием. Например, зачем надо было арестовывать Тофига Ягублу или заказывать арест Мубариза Мансимова в Турции? Арест Ягублу поставил крест на будущем “Паша-банка”, так как международные организации сделают все чтобы санкционировать этот банк в черный список. Далее, как можно описать покупку самолета за 580 миллионов для жены?! Уже полгода народ продолжает обсуждать эту тему в социальных сетях. Ни Меркель, ни мадам Макрон не летают на частных самолетах за полмиллиарда долларов. Что за состязание с шейхами с Ближнего Востока устроила Мехрибан Алиева?

Все вышесказанное и многое другое говорит о том, что наш “Президент” возможно имеет психические расстройства, следовательно возможно беды связанные с его решениями просить разрешения выйти путем СМС надо искать именно в этом?