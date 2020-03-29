СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ (обновленный)

Союза «Свободу политическим заключенным Азербайджана»

на 27 марта 2020 года

140 человек

После прихода к власти в Азербайджане в 1993 г. бывшего генерала КГБ Гейдара Алиева в стране начались политические репрессии. В 2003 г. отца сменил его сын Ильхам Алиев и репрессии против инакомыслящих приняли систематический характер. Правозащитники Азербайджана регулярно составляют списки «узников совести» и политических заключенных.

Настоящий список включает всех арестованных и осужденных по политическим мотивам, о ком удалось собрать достоверную информацию на 20 марта 2020 г.

Список политических заключенных будет регулярно дополняться новыми арестованными и осужденными. Режим продолжает репрессии.

Методика работы: Данный список составлен по критериям определения понятия «политический заключенный», изложенным в соответствующей резолюции № 1900, принятой на сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в октябре 2012 г

.http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/ %5BRussian_documents%5D/%5B2012%5D/% 5BOct2012%5D/Res1900_rus.asp

Список составили правозащитники:

Лейла Юнус (бывший «узник совести») Директор Института Мира и Демократии

Эльшан Гасанов (бывший «узник совести») Глава Общественного Союза «Центр Мониторинга политических заключенных»

Список состоит из 8 групп и включает 140 человек:

Группа № 1 – журналисты и блоггеры – 5 человек

Группа № 2 – члены оппозиционных партий и движений – 7 человек

Группа № 3 – жертвы преступлений в МНБ – 3 человека

Группа № 4 – верующие – 54 человека

Группа № 5 – заложники – 1 человек

Группа № 6- осужденные по Тертерскому делу – 8 человек

Группа № 7- осужденные по Гянджинскому делу – 48 человек

Группа № 8 – пожизненно осужденные – 14 человек.

ГРУППА № 1

ЖУРНАЛИСТЫ И БЛОГЕРЫ – 5 человек

Араз Фаик оглы Гулиев – главный редактор религиозного сайта www.xeber44.com

Арестован: 8 сентября 2012 г.

Араз Гулиев широко освещал на своем сайте протесты верующих против запрета на ношение хиджаба в школах Азербайджана. Был арестован 8 сентября 2012 г. в ходе акции верующих в городе Масаллы

Обвинение: первоначально он (и остальные задержанные, все они были его коллегами по сайту) был обвинен в хулиганстве (ст.221.2 УК АР). Через два дня в доме у Гулиева полицейские «нашли» одну гранату и в итоге появились новые статьи: 228.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 283.1 (Разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой, социальной принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично, в том числе с использованием средств массовой информации), 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) и 324 (Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) УК АР.

Приговор: 5 апреля 2013 г. осужден Лянкяранским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Заключение:

Задержание, следствие и суд проходили с многочисленными нарушениями законодательства АР и международного права. В ходе следствия применялись пытки и другие незаконные методы. Наказан за свою критику политики властей в религиозной сфере.

2.Эльчин Исмаиллы – главный редактор сайта www.kent.info

Арестован: 17 февраля 2017 г.

Обвинения: по статьям 182 (Вымогательство), 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 311 (Получение взятки) УК АР

Приговор: 18 сентября 2017 г. осужден Шекинским судом по тяжким преступлениям к 9 годам лишения свободы

Заключение:

Э. Исмаиллы – член Высшего совета Партии Народный Фронт Азербайджана (ПНФА), писал критические статьи о коррупции и произволе местных властей.

В 2013г освещал события в г. Исмаиллы (протесты местных жителей были подавлены полицией). Э. Исмаилы осужден за свою профессиональную деятельность.

Эльчин Исмаиллы попал под уголовное преследование за критические публикации о чиновниках Исмаиллинского района. Перед задержанием Исмаиллы много писал о том, что в 2013-2014 годах в городе Исмаиллы было анонсировано открытие новой птицефабрики и животноводческого комплекса, однако этого так и не произошло. Также Э.Исмаиллы писал о беззаконии, нерешенности социальных проблем, нарушении прав жителей района. 15 февраля 2017 г. Э. Исмаиллы внезапно пропал и два дня никаких вестей о нем его родные не имели. И только 17-го февраля семья узнала, что он содержится в полицейском участке и против него возбуждено уголовное дело.

3.Зия Алирза оглы Асадлы – журналист оппозиционной газеты «Азадлыг»

Арестован: 5 сентября 2017 г.

Обвинение: по статье 221.3 (Хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества) УК АР

Приговор: 7 сентября 2018 г. осужден Билясуварским районным судом к 3 годам лишения свободы

Заключение:

Зия Асадлы – сотрудник газеты «Азадлыг», распространил видеоролик, критикующий местные власти. См.: https://www.youtube.com/watch?v=y7fRRLjPznk, https://www.youtube.com/watch?v=sqDBqC2vo3I, https://www.youtube.com/watch?v=zJLL44cMmEI

По официальной версии обвинения, Зия Асадлы, находясь в местном кафе, совершил хулиганство. Однако, по свидетельству местных жителей, данное кафе принадлежит сотруднику местной полиции, майору по имени Вагиф и Асадлы никогда не посещал это кафе. В своих показаниях Зия Асадлы указал, что 19 апреля проходил по улице рядом с этим кафе и работник кафе напал на него и избил его. З. Асадлы сразу позвонил в службу МВД (102) и сообщил о нападении на него. Тем не менее, против него было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Зия Асадлы – инвалид 2- ой группы, отец 2-х детей

4.Икрам Рагимов – редактор сайта www.realliq.info

Арестован: 26 октября 2018 г.

Обвинение: по статьям 182.2.1 и 182.2.2 (вымогательство денег путем угроз и шантажа) УК АР

Приговор: 12 июня 2019 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 5 годам 6 месяцам лишения свободы

Заключение:

Икрам Рагимов был арестован по заказу помощника президента Али Гасанова.

В своем последнем слове на суде Рагимов указал, что причиной его ареста стало затрагивание им «интересов» помощника президента Али Гасанова и его приближенных. Рагимов обвинил Гасанова в «присвоении» выделяемой из госбюджета финансовой помощи СМИ. «Я был арестован через 4 часа после открытого письма Али Гасанову. Это не случайность», – заявил Рагимов.

5.Полад Исраил оглы Асланов – учредитель и редактор информационных сайтов www.xeberman.com и www.press-az.com

Арестован: 12 июня 2019 г.

Обвинение: по статье 274 (Государственная измена) УК АР 14 июня 2019 г. Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении Полада Асланова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Место содержания: СИЗО СГБ

Заключение:

Асланов не признал себя виновным и связал арест со своей журналистской деятельностью, так как в своих статьях он писал и называл конкретные имена сотрудников МНБ (сейчас СГБ), которые берут взятки с азербайджанских паломников, направляющихся в святые места, при пересечении ими границы.

ГРУППА № 2

ЧЛЕНЫ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И

ДВИЖЕНИЙ – 6 человек

6.Фуад Зафар оглы Ахмедли – член партии ПНФА

Арестован: 18 августа 2016 г.

Обвинение: по статьям 302.1 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не имеющими на то право лицами, а также осуществление этих мероприятий полномочными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц) и 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное использование вопреки интересам службы либо не использование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения незаконного преимущества для себя или третьих лиц в связи с исполнением служебных обязанностей, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства) УК АР

Во время несанкционированного обыска в доме Ф. Ахмедли «нашли» высказывания и брошюры Фатуллаха Гюлена, и документы, якобы подтверждающие членство Ф. Ахмедли в группе «Гюленистов». Об аресте Ф. Ахмедли родные узнали лишь через 10 дней. Адвокату разрешили встречу в изоляторе СГБ только на 10-ый день ареста. Затем Ф. Ахмедли перевели в СИЗО № 1 в Кюрдаханы

Приговор: 16 июля 2017 г. в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу активиста партии ПНФА Фуада Ахмедли. Суд переквалифицировал обвинение по статье 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) в первый пункт этой статьи (Злоупотребление должностными полномочиями) и вынес приговор – 4 года лишения свободы

Судья: Фикрат Гарибов

Заключение:

Ф. Ахмедли был активистом акций партии ПНФА. Постоянно в социальных сетях помещал критические статьи о политике Ильхама Алиева. После неудавшегося переворота в Турции 15 июля 2016 г власти Азербайджана стали арестовывать активистов оппозиции, по обвинению в связях с «гюленистами» – последователями Ф.Гюлена. В их число попал и Ф.Ахмедли. В 2015 г. Ф.Ахмедли дважды арестовывался за участие в акциях оппозиции на 25 и 10 суток ареста.

7.Орхан Бахышлы – член Молодежного Комитета ПНФА и заместитель председателя Хатаинского отделения Молодежного Комитета ПНФА

Арестован: 7 мая 2018 г.

Обвинение: по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК АР

Приговор: 18 сентября 2018 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы

Судья: Махмуд Агаларов

Заключение:

Орхан Бахышлы является членом Молодежного комитета ПНФА и заместителем председателя Хатаинского отделения Молодежного комитета ПНФА. Председатель отделения Фуад Ахмедли в настоящее время политический заключенный (был арестован 25 декабря 2015 г. и осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям 16 июня 2017 г. к 4 годам лишения свободы). Орхан Бахышлы активно занимался политической и общественной деятельностью. Он часто и резко критиковал политику властей, как на различных мероприятиях, так и в социальных сетях, он также отвечал за организацию различных мероприятий ПНФА.

Накануне митинга 31 марта 2018 года, организованного Национальным Советом Демократических Сил, несколько членов ПНФА были привлечены к административной ответственности: Абдулла Махмудов к 30 суткам (26 марта 2018 г.), Аяз Гасымов к 15 суткам (29 марта 2018 г.), Орхан Бахышлы к 30 суткам (27 марта 2018 г.). Все задержанные обвинялись в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 535.1. (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана. Организаторов митинга, молодых активистов арестовали накануне митинга 31 марта.

3 мая 2018 г во Bсемирный день свободы прессы О.Бахышлы, выступая у могилы, убитого на пороге своей квартиры, журналиста Эльмара Гусейнова, обвинил в его убийстве власти Азербайджана. Уже 7 мая О.Бахышлы был арестован. Бахышлы отвергает обвинение, указывая, что даже не курит. Наркотики, по словам активиста, ему подбросили сотрудники полиции.

8.Салех Рустамов – бывший глава Исполнительной власти Гедабекского района в 1992-1993 гг. в период правления НФА

Арестован: 8 мая 2018 г.

Обвинение: по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК АР

9 мая 2018 г. Наримановский районный суд Баку избрал в отношении Салеха Рустамова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца

Приговор: 27 февраля 2019 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы

9.Агиль Магеррамов – член Правления ПНФА

Арестован: 25 мая 2018 г.

Обвинение: по статьям 192.2.3 (Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (Легализация денежных средств либо иного имущества, совершенные организованной группой либо преступной организацией) и 193-1.3.2 (Легализация денежных средств либо иного имущества, совершенные в крупном размере) УК АР

25 мая суд избрал в отношении А.Магеррамова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 1 июня 2018 г. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на арест активиста партии Народного фронта Агиля Магеррамова

Приговор: 27 февраля 2019 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 4 годам лишения свободы

10.Бабек Гасанов – активист ПНФА

Арестован: 25 мая 2018 г.

Обвинение: по статьям 192.2.3 (Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (Легализация денежных средств либо иного имущества, совершенные организованной группой либо преступной организацией) и 193-1.3.2 (Легализация денежных средств либо иного имущества, совершенные в крупном размере) УК АР

25 мая суд избрал в отношении Бабека Гасанова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 31 мая 2018 г. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на арест активиста партии Народного фронта Бабека Гасанова

Приговор: 27 февраля 2019 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 3 годам лишения свободы

Место содержания: СИЗО № 1 в Кюрдаханы

Заключение:

Салех Рустамов являлся главой Исполнительной власти Гедабекского района в 1992-1993 гг. в период правления НФА. B последние 20 лет он жил в России, получил гражданство России. ОН приезжал в Азербайджан раз в год. 8 мая при возвращении на родину он был задержан в Шамкирском районе. Ему предъявили обвинение в торговле наркотиками. 10 мая по тому же обвинению был арестован Bидади Рустамов – племянник Салеха Рустамова.

После того как институты гражданского общества лишились какой-либо возможности получать финансовую помощь от зарубежных доноров, власти страны стали преследовать азербайджанцев, оказывающих поддержку оппозиции, но главным образом, политическим заключенным из-за рубежа. С начала мая в Азербайджане пошли аресты активистов оппозиции, живущих в Азербайджане и азербайджанцев, живущих за рубежом, но помогающих финансово, посылающих пожертвования в Азербайджан, стараясь помочь лекарствами и продуктами политическим заключенным. В заключении содержатся десятки людей вообще не получающих продуктовых передач. В мае 2018 г. пошли аресты, как граждан Азербайджана, так и граждан России, которые занимались этими пожертвованиями. Среди арестованных Агиль Магеррамов, Бабек Гасанов и другие. Все они были привлечены к уголовной ответственности по так называемому делу «О незаконном финансировании ПНФА». Приговор обвиняемым был вынесен Бакинским судом по тяжким преступлениям 27 февраля 2019 года.

11.Паша Умудов – Председатель районного отделения Партии Народного Фронта (ПНФА)

Арестован: 19 октября 2019 г.

Обвинение: по статье 234.2 (распространение наркотических средств) УК АР 24 октября 2019 г суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Место содержания: СИЗО № 1 в Кюрдаханы

Заключение:

Паша Умудов председатель районного отделения Партии Народного Фронта Азербайджана и в то же время является водителем председателя партии Али Предъявленные П.Умудову обвинения есть очередное сфальсифицированное правоохранительными органами АР обвинение против активиста оппозиции.

12.Тофик Ягублу – член Национального Совета Демократических Сил и партии Мусават

Арестован: 22 марта 2020 г.

Обвинение: по ст.221.2 (хулиганство )УК АР

Место содержания: СИЗО № 3 в Шувелянах

Заключение:

Тофик Ягублу – один из лидеров оппозиции в Азербайджане, известен своей активностью в борьбе за демократию и права человека. 20 марта 2020 г. в социальных сетях и в своем выступлении по независимому (расположенному во Франции) Интернет-каналу ТУРАН ТВ он резко критиковал политику Ильхама Алиева. В частности, его выступление по поводу праздника Новруз 19 марта, в котором президент Азербайджана называл оппозицию «врагами» азербайджанского народа и угрожал ее членам изоляцией в связи с пандемией корновируса. Уже 22 марта Тофик Ягублу был арестован по сфабрикованному обвинению.

ГРУППА № 3

ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МНБ – 3 человека

13 . Саид Алакбар оглы Дадашбейли



Арестован: 13 ян

варя 2007 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 180.3.1 (Грабеж, совершенное организованной группой), 204.3.1 (Изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершеныt организованной группой), 204.3.2 (Изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершеныt в крупном размере), 218.1 (Создание преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений), 228.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 234.1 (Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 274 (Измена государству, шпионаж в пользу иностранного государства) и 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР

Приговор: 10 декабря 2007 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 14 годам лишения свободы

Судья: Анвар Сеидов.

Место содержания: Исправительная колония № 15

14.Джейхун Салех оглы Алиев

Арестован: 14 января 2007 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 180.3.1 (Грабеж, совершенное организованной группой), 218.2 (Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей рганизованных групп), 228.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 274 (Измена государству, шпионаж в пользу иностранного государства) и 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР

Приговор: 10 декабря 2007 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 14 годам лишения свободы

Судья: Анвар Сеидов

Место содержания: Исправительная колония № 7

15 . Джахангир Рамиз оглы Керимов

Арестован: 15 января 2007 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 180.3.1 (Грабеж, совершенное организованной группой), 204.3.2 (Изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершеныt в крупном размере), 218.2 (Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 228.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 274 (Измена государству, шпионаж в пользу иностранного государства) и 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР

Приговор: 10 декабря 2007 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 14 годам лишения свободы

Судья: Анвар Сеидов

Место содержания: Исправительная колония № 1

Заключение:

С 13 по 18 января 2007 г. в Баку по т.н. «делу Саида Дадашбейли» было арестовано около 30 человек. Часть задержанных спустя какое-то время была отпущена с условием согласия дать свидетельские показания в отношении остальных 11 человек, которых продолжали удерживать в МНБ. Грубейшее нарушение законности было осуществлено уже на начальной стадии ареста обвиняемых: не имея постановления суда, без присутствия самих обвиняемых и без независимых от спецслужб понятых сотрудники МНБ врывались в квартиры обвиняемых и, практически демонстративно и откровенно, несмотря на возмущение и протесты родственников, подбрасывали оружие и другие «улики» для ареста. Все это является грубейшим нарушением ст.125 УК АР Азербайджана.

При этом в первые дни после ареста никому из арестованных не было дано возможности нанять своих адвокатов. В первые семь месяцев следствия ни один из обвиняемых не был доставлен в суд для предъявления обвинения, оформления санкции на арест и вынесения решения суда о заключении под стражу на период следствия, что также является грубым нарушением законодательства. Впервые в суд, на первое заседание Суда по тяжким преступлениям, обвиняемые были доставлены лишь 17 сентября 2007 г., то есть ровно восемь месяцев спустя после ареста!

На протяжении всего следствия и до начала суда, то есть с 13 января по 11 декабря 2007 г. обвиняемые находились в одиночных камерах МНБ, где подвергались пыткам, их регулярно избивали, лишали сна, воды и еды, использовали против них психотропные средства, а также угрожали применить насилие в отношении оставшихся на свободе членов семьи, если они не будут давать необходимые следствию признания. В марте 2007 г. один из арестованных, Эмин Мамедов, погиб в результате применявших к нему зверских пыток. Имеется медицинское заключение о причинах смерти. При этом в течение нескольких месяцев от родителей и общественности скрывали смерть Э.Мамедова. Его семье угрожали новыми репрессиями, если они будут обращаться к правозащитникам и вообще будут поднимать в обществе вопрос о судьбе погибшего. А на запрос адвоката о местонахождении подследственного Э.Мамедова из МНБ был получен ответ, что этой структуре ничего неизвестно о таком человек, который якобы в МНБ никогда не был. Более того, в ходе судебных процессах имя Эмина Мамедова, замученного до смерти в камерах МНБ, вообще не упоминали. Он бесследно исчез для суда и для общественности.

Суд носил закрытый характер. Даже родственникам запретили посещение суда! Между тем, согласно ст. 200 УПК Азербайджана, суд может быть закрытым и не публичным при наличии государственной тайны. Однако в обвинительном акте нет упоминания о какой- либо государственной тайне, как нет ссылки на ст. 200 УПК Азербайджана для обоснования проведения закрытого суда. Следовательно, проведение суда в закрытом режиме по этому делу было незаконно и стало еще одним грубым нарушением законодательства. В ходе судебного процесса обвиняемые категорически отказались от всех предъявленных им обвинений, рассказали о пытках и других примененных в отношении них незаконных методах. Как выяснилось на суде, многие из обвиняемых в создании подпольной террористической организации на деле до ареста даже не знали друг друга! В то же время, ни по одному из предъявленных пунктов обвинения что-то доказать не удалось. Но судебный процесс, тем не менее, завершился так, как того желала сторона обвинения. После ареста в 2015 г руководства МНБ, включая 20 генералов и полковников, были вскрыты их многочисленные преступления, в результате которых десятки невинных людей были замучены под пытками и осуждены на длительные сроки заключения. Однако и после вскрытия преступлений в МНБ их жертвы и в частности «группа Саида Дадашбейли» остались в заключении.

ГРУППА № 4

ВEРУЮЩИЕ – 54 человек

Члены Исламской партии – 9 человек

16 . Мовсум Мардан оглы Самедов – Председатель Исламской партии Азербайджана

Арестован: 7 января 2011 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 180.3.1 (Грабеж, совершенное организованной группой), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) и 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР

Приговор: 7 октября 2011 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 12 годам лишения свободы

Судья: Эльдар Исмайлов

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Заключение:

Причиной ареста стал размещенный в Интернете 2 января 2011 г. видеоролик выступления лидера Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсума Самедова на правлении партии, в котором он подверг резкой критике президента Ильхама Алиева, обвинив его в уничтожении в стране мечетей, попытке запрета азана (призыв к молитве) и преследовании женщин за ношение хиджаба. Он также обвинил Ильхама Алиева в том, что тот создает в Азербайджане культ личности своего отца Гейдара Алиева и создал деспотический режим. Через пять дней последовала реакция властей – арест лидера Исламской партии и многих его соратников, в домах у которых правоохранительные органы «нашли» оружие, что послужило причиной ареста и обвинения в подготовке террористического акта и государственного переворота. Однако и Самедов и остальные категорически отвергли все обвинения, открыто заявив на суде, что обвинения абсурдны, оружие им подбросили сами сотрудники правоохранительных органов, а в ходе следствия все арестованные прошли через пытки. В ходе суда обвинение не сумело доказать факт подготовки ни теракта, ни государственного переворота. Но суд тем не менее счел доводы обвинения весомыми и дал большие сроки лишения свободы.

17.Фарамиз Зейнал оглы Аббасов – богослов

Арестован: 24 января 2011 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) и 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР

Приговор: 7 октября 2011 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 11 годам лишения свободы

Судья: Эльдар Исмайлов

Место содержания: Исправительная колония № 7

Заключение:

Фарамиз Аббасов – богослов и проходил по одному и тому же сфабрикованному делу с Мовсумом Самедовым.

18.Рухулла Ходжатуллах оглы Ахундзаде – член ИПА

Арестован: 21 января 2011 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) и 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР

Приговор: 7 октября 2011 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 11,5 годам лишения свободы

Судья: Эльдар Исмайлов

Место содержания: Исправительная колония № 15

Заключение:

Рухулла Ахундзаде, так же как Фарамиз Аббасов проходил по одному и тому же сфабрикованному делу с Мовсумом Самедовым.

19.Фирдовси Теймур оглы Мамедрзаев – активист ИПА

Арестован: 11 января 2011 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) и 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 7 октября 2011 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 10 годам лишения свободы

Судья: Эльдар Исмайлов

Место содержания: Исправительная колония № 1

Заключение:

Фирдовси Мамедрзаев, так же как и Рухулла Ахундзаде, так же как и Фарамиз Аббасов проходил по одному и тому же сфабрикованному делу с Мовсумом Самедовым.

20.Даянат Алескер оглы Самедов – двоюродный брат председателя ИПА Мовсума Самедова

Арестован: 8 января 2011 г.

Обвинение: по статьям 28.2 (Приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) и 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему) и 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР

Приговор: 7 октября 2011 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 11 годам лишения свободы

Судья: Эльдар Исмайлов

Место содержания: Исправительная колония № 12

Заключение:

Даянат Самедов также проходил по сфабрикованному делу вместе с председателем партии Мовсумом Самедовым

21 . Абгюл Неймат оглы Сулейманов – руководитель религиозной общины «Джафари хеят» (Жизнь Джафара)

Арестован: 12 августа 2011 г.

Обвинение: по статьям 228.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 234.1 (Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) и 283.2.1 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения) УК АР

Приговор: 10 августа 2012 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениями к 11 годам лишения свободы

Судья: Маил Байрамов

Место содержания: Исправительная колония № 11

Заключение:

И в ходе следствия и на суде Абгюл Сулейманов заявил о фальсификации выдвинутых против него обвинений, указав, что и оружие и наркотики были ему подброшены полицейскими. А. Сулейманов является жертвой политических репрессий против популярных религиозных деятелей.

Инглаб Ахадли – заместитель председателя ИПА

Арестован: 28 января 2016 г.

Обвинение: по статье 274 (измена родине) УК АР

Приговор: Суд проходил в закрытом режиме. Осужден на 5 лет лишения свободы.

Судья: Ахмед Гулиев

Заключение

Инглаб Ахадли – заместитель председателя «Исламской партии» , возглавлял Комитет по ащите председателя партии Мовсума Самедова, опубликовал обращение о заказном характере приговора М.Самедову.

Был арестован в собственном доме сотрудниками спец.службы. Следствие проходило в секретном режиме.

Официальная информация: обвиняется в секретном сговоре с иностранными срец.службами с 2011 г. в связи с этим возбуждено уголовное дело по ст.274 УК АР

Суд над И.Ахадли проходил при закрытых дверях.

Эльшан Мустафаоглы – ученый, богослов

Дата ареста: 17 декабря 2014 г.

Обвинение: по статье 274 (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Азербайджанской Республики в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Азербайджанской Республики, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербайджанской Республики) УК АР

Приговор: 30 декабря 2016 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы

Место содержания – Исправительная колония № 1

Заключение:

Доктор философии Эльшан Мустафаоглы работал в 2006-2007 гг. на Общественном Телевидении и вел самую популярную программу о религии «Пятничные беседы». Также в 2007 г. на телевидении “ANS” он вел программу «О Боге и религии».

На суде Э Мустафаоглы категорически отверг все обвинения и заявил о систематических пытках в период следствия. Выступивший на суде адвокат Афган Мамедов заявил что нет никаких материалов, свидетельствующих об обоснованности выдвинутых обвинений.

Ильхам Алиев – и.о. председателя Исламской партии

Арестован: 29 февраля 2020 года

Обвинение: по статье 274 (Государственная измена) УК АР. 2 марта 2020 года Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения арест на 4 месяца

Заключение:

Преследование мирных верующих, особенно активистов Исламской партии и движения «Мусульманское единство» ведется властями очень активно на протяжении почти 20 лет. В 2011 году был арестован и приговорен к 12 годам лишения свободы председатель Исламской партии Мовсум Самедов по обвинению в попытке насильственного свержения конституционного строя и создания в стране религиозного государства. Ильхам Алиев занял его место в Исламской партии и также арестован

ОСУЖДЕННЫЕ ПО НАРДАРАНСКОМУ ДЕЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНЫ «МУСУЛЬМАНСКОГО

ЕДИНСТВА»

Пояснение /Заключение по Нардаранскому делу и Движению

«Мусульманское единство»

Арестованные в разное время и в разных местах, эти люди являются жертвами политических репрессий режима, не терпящего инакомыслия и критики.

Проведенная 26 ноября 2015 г. в поселке Нардаран полицейская спецоперация, в результате которой было 6 погибших, а также раненые, была не первой подобной операцией в этом поселке. В первый раз полиция атаковала мирных жителей поселка летом 2002 г. В результате этой полицейской атаки против жителей села был один погибший и десятки тяжелораненых. Также последовали аресты более 40 человек. Выдвинутые обвинения: измена Родине (шпионаж в пользу Ирана), подготовка государственного переворота, участие в вооруженном мятеже в составе организованной группы, хранение оружия, сопротивление полиции и т.д. практически полностью совпадают с обвинениями, выдвинутыми против арестованных в ноябре 2015 г. Но в 2015 г. к этим обвинениям добавили новые тяжкие обвинения – в терроризме, подготовке массовых беспорядков, создание незаконных формирований, умышленное убийство.

Если гражданским активистам власти АР обычно подбрасывают наркотики и обвиняют в распространении наркотиков и хулиганстве. Это дежурные обвинения для молодых. Для инакомыслящих более зрелого возраста дежурные обвинения – различные финансовые преступления, измена родине. Для верующих обязательны обвинения в подготовке терактов, подготовке государственного переворота, хранении оружия.

Жестокие репрессии именно против жителей Нардарана объясняются нахождением на территории поселка древнейшей в Азербайджане мечети Гаджи Бахши и популярного святилища. Большинство мечетей страны находятся под контролем Государственного Комитета по делам религий и шейх-уль-ислама. Однако мечеть и святилище в Нардаране продолжают сохранять свою независимость. Именно в этих мечетях чаще всего можно услышать критику политики Ильхама Алиева. движение «Мусульманское единство» было создано в 2013 г. и за короткий период движение и его лидеры Тале Багирзаде и Эльчин Гасымов стали популярными особенно среди молодежи. Основная причина популярности – смелость, с которой лидеры Движения «Мусульманское единство» критиковали авторитарный правящий режим. Именно критика подавления прав человека и демократических свобод является причиной ареста и фальсификации обвинений в тяжких преступлениях членов движения «Мусульманское единство». Вот цитата из выступления 11 мая 2016 г. в Насиминском районном суде Тале Багирзаде: «Я и под арестом чувствую себя очень свободным. Основной целью нашей борьбы является воцарение в стране демократии, прав человека, обеспечение свободной и благополучной жизни людей. Мы хотим, чтобы никто не подвергался бы преследованиям за свои убеждения, реализацию свободу мирных собраний и выражений». Обращаясь к судье он сказал: «Мы также боремся и за вашу свободу, хотим, чтобы вы принимая решения основывались не на указаниях, а на внутренней убежденности».

19 июля 2016 г. в Суде по тяжким преступлениями г. Баку начался один из процессов по так называемому «Нардаранскому делу» над 18 обвиняемыми по этому делу. В ходе судебного заседания обвиняемые свидетельствовали, что двое полицейских убитых в ходе спецоперации МВД в Нардаране 26 ноября были застрелены самими полицейскими, а четверо погибших жителей Нардарана были забиты до смерти сотрудниками полиции в машине, в которую их поместили для доставки в Главное Управление по Борьбе с Организованной Преступностью (ГУБОП) МВД.

Обвиняемые рассказали о жесточайших пытках, которым они подвергались в ГУБОП МВД. Все обращения адвокатов в Прокуратуру о необходимости проведения расследования фактов пыток, преступлений сотрудников правоохранительных органов были оставлены без внимания.

Тале Багирзаде дал показания о том, что с целью получить признание в подготовке государственного переворота с участием председателя партии НФА Али Керимли и председателя Национально Совета Демократических Сил профессора Джамиля Гасанлы, он Багирзаде был подвергнут жесточайшим пытками в течении более 30 дней в ГУБОП МВД.

В ходе следствия по делу активистов движения «Мусульманское Единство» ни одно из выдвинутых обвинений не было доказано, не было документально подтверждено. В ходе судебного процесса были вскрыты преступления, грубейшие нарушения закона со стороны сотрудников ГУБОП МВД. В течении года в Нардаране было задержано в том числе в административном порядке и арестовано более 200 человек, арестованные подверглись нечеловеческим пыткам. Большинство арестованных не имело адвокатов, свидетелями против них были полицейские, многие осуждены без судебного расследования. Но и при проведении судебных процессов, не было доказательств вины обвиняемых представлено на этих судебных процессах.

Арестовывая по сфальсифицированным обвинениям мирных верующих , забивая их до смерти, применяя жесточайшие пытки, режим фактически проводит ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ РАДИКАЛИЗАЦИЮ мирных верующих.

Политических заключенных по так называемому «Нардаранскому делу» мы разделили на три группы.

Группа № 1

Арестованные с 5 по 26 ноября 2015 г.

Эльвин Хатиф оглы Буньядов

Арестован: 5 ноября 2015 г.

Обвинение: по статьям 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР

Приговор: 3 августа 2016 г. осужден Сабунчинским районным судом г. Баку к 6 годам, 1 месяцу и 15 дням лишения свободы

Судья: Сулейман Агаев

Анар Юсиф оглы Алиев

Арестован: 5 ноября 2015г.

Обвинение: по статьям 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР

Приговор: 3 августа 2016 г. осужден Сабунчинским районным судом г. Баку к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы

Судья: Сулейман Агаев

Сахиль Халид оглы Рзаев

Арестован: 5 ноября 2015г.

Обвинение: по статьям 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР

Приговор: 3 августа 2016 г. осужден Сабунчинским районным судом г. Баку к 6 годам, 5 месяцам и 15 дням лишения свободы

Судья: Сулейман Агаев

Нифтали Ашраф оглы Велиев

Арестован: 5 ноября 2015 г.

Обвинение: по статьям 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР

Приговор: 3 августа 2016 г. осужден Сабунчинским районным судом г. Баку к 5 годам, 11 месяцам и 10 дням лишения свободы

Судья: Сулейман Агаев

Теймур Адилхан оглы Османов

Арестован: 5 ноября 2015г.

Обвинение: по статьям 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР

Приговор: 3 августа 2016 г. осужден Сабунчинским районным судом г. Баку к 5 годам, 11 месяцам и 10 дням лишения свободы

Судья: Сулейман Агаев

Группа № 2

Арестованные в поселке Нардаран 26 ноября 2015 г. включая председателя движения «Мусульманское Единство» Тале Багирзаде

Тале Камиль оглы Багирзаде – председатель Движения «Мусульманское единство»

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: по 15 статьям УК АР, включая статьи 28 (Приготовление к преступлению), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР.

19 мая 2016 г. следствие выдвинуло новые тяжкие обвинение по статьям 29 (Покушение на преступление), 120.2.1 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), 120.2.3 (Умышленное убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), 120.2.7.(Умышленное убийство двух или более лиц) и 120.2.12 (Умышленное убийство на межнациональной, религиозной или расовой ненависти) УК АР.

19 июля 2016 г. в Суде по тяжким преступлениями г. Баку начался судебный процесс над Т.Тагирзаде и еще 16 обвиняемыми по Нардаранскому делу

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 20 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Фархад Насреддин оглы Балаев

Арестован: 26 ноября 2015г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Джахад Балагусейн оглы Балакишиев

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Аббас Абдулрахман оглы Гулиев

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Аббас Хафиз оглы Тагизаде

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Джавад Алибала оглы Велиев

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Джаббар Амирхан оглы Джаббаров

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 19 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Ибрагим Мамед оглы Худавердиев

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Расим Мирзабала оглы Джабраилов

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 17 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Али Хазрат оглы Нуриев

Арестован: 26 ноября 2015г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Закир Таптыг оглы Мустафаев

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Шамил Адил оглы Абдулалиев

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Рамин Магеррам оглы Яриев

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Этибар Расим оглы Исмаилов

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Бахруз Рахиб оглы Аскеров

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14,5 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Аббас Мамедбагир оглы Гусейнов

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде

Приговор: 25 января 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 20 годам лишения свободы

Судья: Аловсат Аббасов

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Группа № 3

Арестованные после 26 ноября 2015 г. в Нардаране и различных регионах Азербайджана

Агил Азер оглы Исмаилов

Арестован: 26 ноября 2015 г.

Обвинение:

Были предъявлены обвинения по статьям 228.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 234 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР.

Приговор: 10 лет лишения свободы

Джабир Сабир оглы Алиев

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 16 годам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Мубариз Эйюб оглы Ибрагимов

Арестован: 1 декабря 2015 г. в г.Гянджа

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 15 годам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Рамил Сулиддин оглы Сейфуллаев

Арестован: 29 ноября 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 15 годам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Агаали Эльдар оглы Яхъяев

Арестован: 5 ноября 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 15 годам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Али Атабала оглы Шахбазов

Арестован: 2 декабря 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Хасан Мамед оглы Мамедов

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

53.Эльдар Алиага оглы Буньятов

Арестован: 1 декабря 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Мехман Абульфаз оглы Гулиев

Арестован: 1 декабря 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 13 годам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Мехман Балагусейн оглы Мамедов

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Амирали Исмаил оглы Алиев

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 6 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы

Судья: Зейнал Агаев

Члены движения «Мусульманское единство»

Нахид Насиб оглы Гахраманов

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 28 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 13 годам лишения свободы

Судья: Маил Байрамов

Заключение:

Нахид Гахраманов 5 ноября 2012 г. был арестован за участие в митинге «Свободу хиджабу», был осужден на 4 года, признан «Узником совести», в 2014 г. освобожден по указу о помиловании.

Эльгюн Ахунд оглы Ахундов

Арестован: 1 декабря 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 28 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12,5 годам лишения свободы

Судья: Маил Байрамов

Вусал Надир оглы Алышов

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 28 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12,5 годам лишения свободы

Судья: Маил Байрамов

Сейфаддин Нурулла оглы Ширванов

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 28 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы

Судья: Маил Байрамов

Иса Тофик оглы Ибрагимов

Арестован: 18 декабря 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 28 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы

Судья: Маил Байрамов

Фархад Мирза оглы Мурадов

Арестован: декабрь 2015 г.

Обвинение: по статьям 214.2 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях), 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) и 315.1 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, не представляющего опасности жизни и здоровью представителю власти) УК АР

Приговор: 28 декабря 2017 г. осужден Бакинским судом по тяжким к 12,5 годам лишения свободы

Судья: Маил Байрамов

Эльхан Саядулла оглы Искендеров

Арестован: в ночь с 14 на 15 марта 2017 г. был арестован в своем доме людьми в масках, ворвавшимися в дом через окно

Обвинение: 2 декабря 2015 г. объявлен в розыск по статье 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР.

13 мая 2016 г. в период, когда Эльхан Искендеров был в розыске, ему были предъявлены дополнительные обвинения по статьям: 28 (Приготовление к преступлению), 214.2 (Публичные призыв к терроризму), 214.2.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 214.2.3 (Терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов или взрывных устройств, совершенные организованной группой), 228.4 (Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия), 278 (Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК АР

Приговор: 11 июля 2018 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14 годам лишения свободы

Судья: Афган Гаджиев

Заключение:

Э. Искендеров привлечен к уголовной ответственности по Нардаранским событиям ноября 2015 года. Ему предъявлены те же обвинения, что и активистам движения «Мусульманское единство». Все арестованные по этому делу находятся в списке политических заключенных и признаны политическими заключенными «Международной Амнистией», HRW и другими правозащитными организациями.

Мухаммедали Рухулла оглы Ахундзаде – богослов

Арестован: 28 декабря 2015 г.

Обвинение: по статье 234.2 234.2 (Незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) УК АР

Приговор: 30 июня 2016 г. осужден Лянкаранским районным судом к 5,5 годам лишения свободы

Заключение:

М.Ахундзаде обучался в религиозной мадрасе (учебном заведение), в социальных сетях писал критические статьи о политике властей Азербайджана. Был арестован после «Нардаранских событий», когда возвращался на родину из Ирана.

М.Ахундзаде – сын арестованного по политическим мотивам Рухулла Ахундзаде (в нашем списке под № 43). Арест членов семей политических заключенных, которые продолжают критически высказываться против политики вещей – обычная практика в Азербайджане.

Ахсан Нурузаде – активист движения «Мусульманское единство»

Арестован: 6 октября 2017 г.

Обвинение: по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК АР

Приговор: 6 марта 2018 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы

Судья: Сабухи Гусейнов

Заключение:

Активно участвовал в защите прав арестованных членом движения «Мусульманское единство», помогал в освещении судебного процесса в СМИ и социальных сетях. В 2016 г. дважды был задержан в административном порядке. 6 октября 2017 г. А. Нурузаде вновь был задержан во дворе своего дома лицами в штатском. Три дня адвокат обращался в полицию и суды, пытаясь установить его место нахождение. Только вечером 9 октября в СИЗО № 1 в Кюрдаханы подтвердили, что А. Нурузаде доставлен 9 октября 2017 в СИЗО.

Эльшан Аббасов – активист движения «Мусульманское единство»

Арестован: 27 октября 2017 г.

Обвинение: по статьям 228 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК АР.

Приговор: 30 июня 2018 г. осужден судом города Барда к 2,5 лишения свободы

Место содержания: СИЗО № 1 в Кюрдаханы

Заключение:

6 мая 2011 г. участвовал в митинге верующих перед зданием Министерства образования с требованием отмены запрета на ношение хиджаба в школах. За участие в данном митинге был арестован и осужден на 2 года лишения свободы по обвинению в нарушении общественного порядка. После ареста активистов движения «Мусульманское единство» участвовал в судебных процессах, митингах в поддержку движения. Арест проходил без санкции, без понятых.

Шамхал Эйвазов – член движения «Мусульманское единство»

Арестован: 27 апреля 2018 г.

Обвинение: по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК АР

Место содержания: СИЗО № 1 в Кюрдаханы

Заключение:

Шамхал Эйвазов богослов, обучался в Иране в г.Гум, активно участвовал в издательстве сайта www.sizinyol.com. По свидетельству родителей семья долгое время находится под контролем полиции.

16 го апреля 2018 г Шамхал вместе с братом Мигдадом Эйвазовым проходя таможенный осмотр на границе с Ираном были задержаны и увезены в Главное Управление по борьбе с бандитизмом МВД, где незаконно содержались более 4-х дней после чего им объявили о запрете на выезд из страны. Арест Ш.Эйвазова – продолжение репрессий против мирных верующих.

Фирудин Этибар оглу Зейналов – член движения «Мусульманское единство»

Арестован: 1 октября 2017 г.

Обвинение: по статьям 221.3 (Хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества) и 315.2 (Сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителю власти) УК АР

Приговор: 2 ноября 2018 г. осужден суд г. Гянджи к 3 годам лишения свободы

Место содержания: СИЗО г. Гянджа

Заключение:

Участвовал на судебных процессах по делам арестованных по «Нардаранским » событиям, активно защищал права подсудимых, в соц. сетях распространял факты сфабрикованных улик. Фирудин Зейналов был арестован в г. Гяндже после религиозных церемоний «Ашура», 1 октября 2017 г. Во время ареста полицейские откровенно заявили что искали повод для ареста.

69. Эльвин Мурват оглу Мурадов - член движения «Мусульманское единство»

Арестован: 13 марта 2020 года

Обвинение: по статье 228.1. ( незаконный оборот, торговля оружием) УК АР

Место содержания: СИЗО № 1 , Кюрдаханы

Заключение:

Эльвин Мурадов в первый раз был задержан правоохранительными органами 5 февраля 2020 г. при возвращении из Москвы (Россия). Но тогда, продержав несколько часов в Управлении по борьбе с тяжкими преступлениями МВД, к вечеру его отпустили. Однако 13 марта он пропал и три дня о нем не было информации. Лишь 16 марта его родным официально сообщили, что против Э. Мурадова выдвинуто обвинение по статье 228.1 УК АР и он находится в СИЗО Кюрдаханы.

По словам его родных, причиной ареста Эльвина Мурадова стало то, что он писал и пел песни о председателе движения «Мусуманское единство» Тале Багирзаде, а также о других политзаключенных.

ГРУППА № 5

ЗАЛОЖНИКИ – 1 человек

Эмин Сагиев

Арестован: 17 ноября 2017 г.

Обвинение: по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК АР

Приговор: 2 октября 2018 г. осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Судья: Эльдар Исмайлов

Заключение:

Эмин Сагиев – брат жены находящегося в политэмиграции ведущего телевизионных программ на ТВ «Азербайджан сааты» Тюркеля Азертюрк. В последнее время Туркель является ведущим программы новостей. Данное ТВ создано политэмигрантом Ганиматом Захидовым, бывшим политическим заключенным, редактором оппозиционной газеты «Азадлыг». Передачи резко критикуют политику властей.

С 2014 г. в Азербайджане начались аресты родственников журналистов, живущих за пределами Азербайджана и сотрудничающих с этим ТВ. Предъявленное Эмину Сагиеву обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МBД ему в качестве «доказательства» поддержки контактов с Т.Азертюрком было показано его поздравление по случаю рождения ребенка у Туркеля Азертюрка.

ГРУППА № 6

ОСУЖДЕННЫЕ ПО ТЕРТЕРСКОМУ ДЕЛУ- 8 ЧЕЛОВЕК

Эмиль Абдулнасир оглы Алиев

Арестован: 15 января 2018 г.

Обвинение: по статьями 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству), 338.1. (Нарушение правил несения боевого дежурства) УК АР.

Приговор: 16 августа 2018 г. осужден Гянджинским военным судом на 12 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Вугар Камал оглы Мамедов

Судьи: Салман Билал оглы Гусейнов, Видади Захид оглы Насиров

Заключение:

В 2011 г. Эмиль Алиев завершил воинскую службу с отличной послужной характеристикой в воинской части № N Товузского района АР и был демобилизован из рядов армии. После арестов в Тертерском районе весной и летом 2017 г. он был вызван в прокуратуру 15 января 2018 г. Э.Алиев был арестован и осужден на 12 лет лишения свободы спустя 7 лет после окончания воинской службы в 2011 году…

Эмин Абилов

Арестован: 7 мая 2017 г.

Обвинение: по статьям 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству) и другие статьи УК АР.

Приговор: 9 июля 2018 г. осужден Тертерским военным судом на 15 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Ильгар Масаил оглы Гулиев

Судьи: Ахмед Мадат оглы Сариев, Видади Микаил оглы Насиров

Орхан Нариман оглы Бабаев

Арестован: 7 мая 2017 г.

Обвинение: по статьям 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству) и еще 8 статей УК АР.

Приговор: 9 июля 2018 г. осужден Тертерским военным судом на 15 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Ильгар Масаил оглы Гулиев

Судьи: Ахмед Мадат оглы Сариев, Видади Микаил оглы Насиров

Натиг Алтай оглы Гулузаде

Арестован: 5 мая 2017 г.

Обвинение: по статьям 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству) и другие статьи УК АР.

Приговор: 9 июля 2018 г. осужден Тертерским военным судом на 16 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Ильгар Масаил оглы Гулиев

Судьи: Ахмед Мадат оглы Сариев, Видади Микаил оглы Насиров

Вели Совхоз оглы Халилов

Арестован: 7 мая 2017 г.

Обвинение: по статьям 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству) и другие статьи УК АР.

Приговор: 9 июля 2018 г. осужден Тертерским военным судом на 10 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Ильгар Масаил оглы Гулиев

Судьи: Ахмед Мадат оглы Сариев, Видади Микаил оглы Насиров

Ниджат Габиль оглы Рзаев

Арестован: 15 мая 2017 г.

Обвинение: по статьями 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству) и другие статьи УК АР.

Приговор: 9 июля 2018 г. осужден Тертерским военным судом на 15 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Ильгар Масаил оглы Гулиев

Судьи: Ахмед Мадат оглы Сариев, Видади Микаил оглы Насиров

Заур Акиф оглы Абдуллаев

Арестован: 5 мая 2017 г.

Обвинение: по статьям 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству) и другие статьи УК АР.

Приговор: 9 июля 2018 г. осужден Тертерским военным судом на 10 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Ильгар Масаил оглы Гулиев

Судьи: Ахмед Мадат оглы Сариев, Видади Микаил оглы Насиров

Ялчин Амир оглы Тарвердизаде

Арестован: 7 мая 2017 г.

Обвинение: по статьям 150.2.1. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), 274 (Измена государству) и другие статьи УК АР.

Приговор: 9 июля 2018 г. осужден Тертерским военным судом на 9 лет лишения свободы

Председательствующий судья: Ильгар Масаил оглы Гулиев

Судьи: Ахмед Мадат оглы Сариев, Видади Микаил оглы Насиров

Заключение:

7 мая 2017 г. Генеральная прокуратура, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором было указано на выявление группы военнослужащих и гражданских лиц, передававших «во имя материальных интересов» военную секретную информацию разведывательным и специальным органам Вооруженных сил Армении. Было возбуждено уголовное дело по статье 274 (Государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и создана оперативно- следственная группа из сотрудников вышеназванных ведомств.

Уже 7 мая прошли массовые аресты в прифронтовых районах, при этом арестам подверглись не только военнослужащие, но и местные жители. Больше всего арестов было в Тертерском районе. 7-8 мая в СМИ поступала информация о числе арестованных: 47 человек в течение суток, без указания имен задержанных. Позже передача в СМИ информации о числе арестованных прекратилась.

По непроверенным данным из прифронтовых районов, к 17 мая было арестовано до 400 граждан.

Людей уводили из дома, со службы. При этом, ни один из задержанных не был обеспечен адвокатом, не было судебных процессов, вынесших решение об избрании меры пресечения по официально предъявленным обвинениям. Более того, журналистов и редакторов сайтов, пытавшихся публиковать информацию об арестах, вызывают в Генеральную прокуратуру и делают предупреждение о «распространение государственной тайны».

Уже 16 мая стала поступать информация о первых замученных в пытках, забитых до смерти гражданах. Всех задержанных зверски пытали. Точно известны имена о 7 гражданах убитых под пытками. См.:

https://www.ipd-az.org/ru/law-enforcement-agencies-of-azerbaijan-sanction-murders/

Тела не выдавали семьям убитых, закапывали, не давая возможности увидеть изувеченные под пытками трупы. Однако некоторые решились и смогли увидеть обезображенные тела своих близких. В 1918 г. проходили закрытые судебные процессы. Военный прокурор Ханлар Велиев лично сфабриковал обвинения против почти 100 граждан АР. ИМД удалось получить только один приговор под № 1(098) – 146/2018, вынесенный Тертерским военным судом 9 июля 2018 г., осудившим на длительные сроки 7 военнослужащих

ГРУППА № 7

ОСУЖДЕННЫЕ ПО ГЯНДЖИНСКОМУ ДЕЛУ- 51 ЧЕЛОВЕК

Маариф Гаджиев

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 9 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Шахлар Рзаев

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Руслан Гасанов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Турал Байрамов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Низами Акперов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Кямал Магеррамов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Араз Гасанов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Тогрул Вердиев

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Орхан Ягналиев

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 ,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Сеймур Алиев

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Вагиф Ашрафов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 22 февраля 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Натик Алиев

Судьи: Фаиг Махмудов, Хагани Самедов

Сабухи Сардар оглу Раджабов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Эльман Тельман оглу Гулиев

Арестован: 11 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Ируз Тофиг оглу Гаджиев

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Кабир Мардан оглу Азизов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Сабир Мардан оглу Азизов

Арестован: 11 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Рия Бадал оглу Нуризаде

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Гюльмирза Бадал оглу Нуризаде

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Фикрет Гусейн оглу Мирзалиев

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 2 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Мухаммад Багиров

Явер Исмаилзаде

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьями 220.1. (Массовые беспорядки), 229.4. (Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия) и 315.2. (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 15 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 9 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Эльмин Рустамов

Судьи: Фаиг Махмудов, Эльдар Исмайлов

Забиль Мамедов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьями 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 15 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Эльмин Рустамов

Судьи: Фаиг Махмудов, Эльдар Исмайлов

Ганбар Гаразаде

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьями 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 15 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Эльмин Рустамов

Судьи: Фаиг Махмудов, Эльдар Исмайлов

Иса Магеррамзаде

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьями 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 15 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Эльмин Рустамов

Судьи: Фаиг Махмудов, Эльдар Исмайлов

Айдын Рустамов

Арестован: 17 июля 2018 г.

Обвинение: по статьями 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 15 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Эльмин Рустамов

Судьи: Фаиг Махмудов, Эльдар Исмайлов

Алим Юсифов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР.

Приговор: 15 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7,5 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Эльмин Рустамов

Судьи: Фаиг Махмудов, Эльдар Исмайлов

Вугар Мансур оглу Худиев

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 1 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Хагани Самедов

Судьи: Эмин Рустамов, Фаиг Махмудов

Ренат Мири оглы Маммадов

Арестован: 11 июля 2018 г.

Обвинение: по статье 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 1 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Хагани Самедов

Судьи: Эмин Рустамов, Фаиг Махмудов

Эльман Ильхам оглы Рустамов

Арестован: 10 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) и 315.2. (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: 1 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Хагани Самедов

Судьи: Эмин Рустамов, Фаиг Махмудов

Эльвин Новруз оглы Назаров

Арестован: 11 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 1 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Хагани Самедов

Судьи: Эмин Рустамов, Фаиг Махмудов

Эльвин Нариман оглы Аллахвердиев

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 220.1. (Массовые беспорядки) УК АР

Приговор: 1 марта 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Председательствующий судья: Хагани Самедов

Судьи: Эмин Рустамов, Фаиг Махмудов

Урфан Шаин оглы Мамедов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям: 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.11, 29, 120.2.1, 29, 120.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 214.2.1, 214.2.3, 214.2.6, 220.1, 228.3, 228.4, 278.2, 279.1-1, 281.2, 315.2 УК АР

Приговор: 19 сентября 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам лишения свободы.

Судья: Хагани Самедов

Октай Назим оглы Гусейнзаде

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.11, 29, 120.2.1, 29, 120.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 214.2.1, 214.2.3, 214.2.6, 220.1, 228.3, 228.4, 278.2, 279.1-1, 281.2, 315.2 УК АР

Приговор: 19 сентября 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам лишения свободы.

Судья: Хагани Самедов

Аббас Бахлул оглы Аббасов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1 и 307.3 УК АР.

Приговор: 19 сентября 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Судья: Хагани Самедов

Эльшан Мамед оглы Мамедов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 19 сентября 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Судья: Хагани Самедов

Гусейн Рауф оглы Байрамов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: статья 370.3 . УК АР

Приговор: 19 сентября 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 2 годам лишения свободы.

Судья: Хагани Самедов

Рауф Фазиль оглы Байрамов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 228.4 , 234.4.3., 370.3 . УК АР

Приговор: 19 сентября 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 9 годам лишения свободы.

Судья: Хагани Самедов

Камал Гудрат оглы Гулиев

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 10 января 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 4 года 11 мес. лишения свободы.

Судья: Эльчин Хасмамедов

Рауль Фазиль оглы Сулейманов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 10 января 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 4 года 5 мес. лишения свободы.

Судья: Эльчин Хасмамедов

Ульви Спаледдин оглы Гасанов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 10 января 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 4 года 6 мес. лишения свободы.

Судья: Эльчин Хасмамедов

Вугар Рауф оглу Аллахвердиев

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 10 января 2019 г. 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 5 годам лишения свободы.

Судья: Эльчин Хасмамедов

Самир Рамиз оглы Ибрагимов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 10 января 2019 г. 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы.

Судья: Эльчин Хасмамедов

Хаял Халиг оглы Гафаров

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 10 января 2019 г. 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 4 годам 6 мес. лишения свободы.

Судья: Эльчин Хасмамедов

Али Гусейн оглы Рзаев

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 228.1, 234.1, 370.3 . УК АР

Приговор: 10 января 2019 г. осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 4 годам 6 мес лишения свободы.

Судья: Эльчин Хасмамедов

Бахрам Хагани оглы Алиев

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.10, 220.1, 228.4, 315.2 (Покушение на преступление, умышленное лишение жизни другого человека, Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия, массовые беспорядки, сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 16 годам лишения свободы.

Судья: Эмин Рустамов

Габиб Фархад оглы Гурбанов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.10, 220.1, 228.4, 315.2 (Покушение на преступление, умышленное лишение жизни другого человека, Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия, массовые беспорядки, сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 15 годам лишения свободы.

Судья: Эмин Рустамов

Мирза Джейрун оглы Гусейнов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.10, 220.1, 228.4, 315.2 (Покушение на преступление, умышленное лишение жизни другого человека, Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия, массовые беспорядки, сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 8 годам лишения свободы.

Судья: Эмин Рустамов

Асиф Али оглы Джавадов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.10, 220.1, 228.4, 315.2 (Покушение на преступление, умышленное лишение жизни другого человека, Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия, массовые беспорядки, сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Судья: Эмин Рустамов

Вугар Оза оглы Юсифов

Арестован: 12 июля 2018 г.

Обвинение: по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.10, 220.1, 228.4, 315.2 (Покушение на преступление, умышленное лишение жизни другого человека, Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия, массовые беспорядки, сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК АР

Приговор: осужден Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы.

Судья: Эмин Рустамов

Заключение:

3 июля 2018 г. в Гяндже было совершено покушение на главу исполнительной власти города Эльмара Bелиева. Уроженец Гянджи Юнис Сафаров ранил его и телохранителя главы города.

Имя Юниса Сафарова стало широко известным в республике после распространения 3-4 июля в социальных сетях фотографий, на которых Сафаров лежал на полу, рядом с ним и на нем было много крови, на теле были следы пыток. Фотографии свидетельствовали, что Ю.Сафарова избивали и жестоко пытали.

После этого в социальных сетях была назначена на 10 июля акция протеста против произвола властей вперед администрацией города Гянджи .

10 июля МBД сообщило о беспорядках в Гяндже, в ходе которых были убиты двое полковников полиции. Примечательно, что были убиты именно те 2 полковника полиции, которые 3 июля не позволили сыну Эльмара Велиева убить Юниса Сафарова… Также следует обратить внимание, что убийство полковников прошло без какого-либо вмешательства полицейских, а убийца, как пришел на площадь с кинжалом в руках, также спокойно и ушел. СГБ и МВД стали проводить массовые аресты среди верующих. К уголовной ответственности было привлечено 77 человек. Еще 8 человек были убиты «при оказании вооруженного сопротивления».

Все задержанные по «гянджинскому делу» были разделены на группы. Один из первых приговоров был вынесен 22 февраля 2019 г. Гянджинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор группе обвиняемых, в которую входило 11 человек. Также были вынесены приговоры 1 и 15 марта 2019 г.

Анализ всех указанных судебных процессов продемонстрировал , что судебные приговоры являются незаконными, необоснованными, несправедливыми и вынесены согласно политическому заказу. Суд проигнорировал отсутствие каких либо доказательств вины подсудимых по предъявленным обвинения, суд не расследовал многочисленные обращения по фактам пыток обвиняемых, грубо нарушив национальное законодательство АР: статьи 28 и 46 Конституции АР, статьи 13 и 21.2.Уголовно-Процесуального Кодекса АР, а также нормы международного права: статьи 6 (2), 5(1), 3 Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, статью 5 Всеобщей декларации прав человека, а также Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Таким образом , судебные процессы и приговоры продемонстрировали полное отсутствие независимости судей и выполнение ими политического заказа при вынесении приговоров по так называемому “гянджинскому делу”.

Группа № 8

ПОЖИЗНЕННО ОСУЖДЕННЫЕ – 14 человек

Бывшие офицеры ОМОН – 6 человек

Эльчин Самед оглы Амирасланов – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Ариф Насир оглы Кязымов – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Даянат Карим оглы Каримов – в 1994 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Хасан Хусейн оглы Мустафаев – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Сафа Алим оглы Поладов – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Алиюсиф Дамат оглы Тахиров – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Бывшие члены военного отряда «Гарангуш» – 3 человека

Интигам Юсиф оглы Гаибов – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Сахиб Нураддин оглы Маммадалиев – в 1993 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Яшар Хасай оглы Шахмурадов – в 1993 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Осужденные по делу бывшего премьер министра

Сурата Гусейнова – 5 человек

Рашид Нурулла оглы Исмаилов – в 1998 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Карамат Паша оглы Каримов – в 1997 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Эльшад Теюб оглы Мустафаев – в 1995 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Магсад Теюб оглы Мустафаев – в 1995 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма Магсуд Вагиф оглы Гусейнов – в 1994 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение

Место содержания: Гобустанская закрытая тюрьма

Заключение:

В 1993-1997 гг. правящий режим Азербайджана осудил по политическим мотивам большую группу военнослужащих и сотрудников полиции к смертной казни на основании Уголовного кодекса, утвержденного законом Азербайджанской ССР от 8 декабря 1960 года. Все осужденные прошли через пытки, некоторые скончались в заключении, не дожив до суда. 10 февраля 1998 года парламент республики принял закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и исправительно-трудовой кодекс» в целях отмены смертной казни в Азербайджане. Статья 4 этого закона гласила, что наказание лиц, приговоренных к смертной казни до вступления закона в силу, заменяется пожизненным заключением. Фактически смертная казнь была заменена на наказание, которое в то время не было закреплено ни в одном законодательном акте.

Новый Уголовный Кодекс АР, в котором предусмотрена такая мера наказания, как пожизненное заключение, вошел в силу в 2000 году. В действующем до 2000 г. старом Уголовном Кодексе не было предусмотрено пожизненное заключение, а была смертная казнь и максимальный срок – 15 лет лишения свободы. Поэтому всех осужденных на смертную казнь до 2000 года должны были или заменить казнь на 15 лет заключения или судить повторно

Заменять им смертную казнь на пожизненное заключение без судебного процесса и судебного приговора на основании решения парламента юридически не правомерно.

При вступлении в 2001 г. Азербайджана в Совет Европы Институт Мира и Демократии (директор Лейла Юнус) представил экспертам СЕ список политических заключенных числом в 716 человек. В данный список входили и указанные 14 человек. Все они были признаны осужденными по политическим мотивам.