Tanınmış adamlar Ərdoğana müraciət etdi

Azerbaycan Aydınlarından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Mektup

Sayın Cumhurbaşkanı!

Biz, Azerbaycan aydınları olarak, Palmali Şirketler Grubu’nun kurucusu ve sahibi Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun 15 Mart 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve iki gün sonra tutuklanmasıyla ile ilgili Size bu mektubu yazıyoruz.

Çok yakın bir tarihte ağır ameliyat geçiren Mubariz Gurbanoğlu’nun Türkiye’de tutuklanması, bu mektubu imzalayan aydınlar dahil olmak üzere Azerbaycan kamuoyunda ciddi endişe yaratıyor. Hayırsever Azerbaycanlı işadamı Mubariz Gurbanoğlu’nun 20 yıl önce kurduğu ve ana faaliyetleri Türkiye’de bulunan Palmali Şirketler Grubu 2018 yılında ”Clarkson” şirketinin yaptığı araştırmaya göre dünya denizcilik şirketleri arasında 7. sırada yer alıyor. 5 kıtada ve 7 denizde hizmet veren ve Türkiye denizcilik endüstrisine en fazla gelir ve fayda sağlayan Palmali Şirketler Grubu’nun 35 bin çalışanı bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanı!

Sizin iktidarınız döneminde Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar yatırım yapmış bu şirketin sahibi Mubariz Gurbanoğlu Azerbaycan’da ve Türkiye’de hem de hayırsever işadamı olarak büyük nüfuz ve saygınlık kazanmıştır. Son 20 yılda 20 binin üzerinde öğrenciye burs veren, emniyet teşkilatına karakol binaları yaptıran, Türkiye’nin Bolu ve Ardahan illerinde 2 ilkokul binası inşa ettiren Mubariz Gurbanoğlu Azerbaycan’da ve Türkiye’de hem de vatansever, millliyetçi işadamı, insanlara maddi ve manevi destek olan, toplum için faydalı bir şahsiyet olarak tanınır ve sevilir.

Muhterem Cumhurbakanı!

Mubariz Gurbanoğlu’ya yönelik ileri sürülen suçlamaların asılsız olduğuna kuşkusuz inandığımızdan, Türkiye yargı sistemine güvenerek söz konusu soruşturmanın adil bir şekilde yürütüleceği inancı ile Size müracaat ederek bildiriyoruz ki, Mubariz Gurbanoğlu’nun yasalara aykırı bir eylem içinde bulunması veya onun herhangi bir yasadışı işlere karışmasına ihtimal vermiyoruz. Zira, biz bu mektubu imzalayan Azerbaycan aydınları olarak, Mubariz Gurbanoğlu hakkında tutuklanma kararının değiştirilmesine ve tutuksuz yargılanmasına yardımcı olmanızı ve bu soruşturmayı şahsen takip etmenizi Sizden rica ediyoruz.

Açılan soruşturma sonucunda en kısa zamanda Mubariz Gurbanoğlu’nun suçsuz olduğunun anlaşılacağına inancımız sonsuzdur. Eminiz ki, Mubariz Gurbanoğlu’nun bütün faaliyetleri her iki kardeş devlete; Azerbaycan’a ve Türkiye’ye hizmet, sadakat ve sevgi üzerinde inşa edilmiştir.

Muhterem Cumhurbaşkanı!

İnanıyoruz ki, Mubariz Gurbanoğlu’nun serbest bırakılarak adaletin sağlanmasına yardımcı olacak, milyonlarla azerbaycanlının kalbinde yer bulan Türkiye sevgisini daha da pekiştireceksiniz.

Derin hürmet ve ihtiramla,

Rüstem Behrudi, Kaşgarlı Mahmud adına uluslararası ödül sahibi, Türk dünyası uluslararası şiir festivalinin altın ödülünün sahibi, şair-filozof

Prof. Dr. Hacıbaba Azimov, Tarih doktoru, İstiklalçı milletvekili, Azerbaycan Bağımsızlık Genelgesi’nin yazarı

Prof.Dr. Cemil Hasanlı, ABD’de Woodrow Wilson Merkezi’nin araştırmacısı, Tarih doktoru

Prof.Dr. Gubad İbadoğlu , ABD’de Rutgers Üniversitesi’nin araştırmacısı, İktisatçı

Prof.Dr. Adil Geybulla, hekim

Prof.Dr. Gulu Meherremli, gazeteci

Prof. Dr. Saleh Memmedov, iktisatçı, eski maliye bakanı