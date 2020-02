Əli Həsənov İlham Əliyevə köməkçilikdən nələr qazanmışdı?

Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli İlham Əliyevin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun biznes şəbəkəsi haqqında məlumat yayıb.

ƏLİ HƏSƏNOVUN ŞİRKƏTLƏRİNİN GENİŞ SİYAHISI

“KASPİ TM” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 100.00 AZN, qanuni təmsilçisi ETİRAM KƏRİMOV KƏRİM OĞLU “QAFQAZ-2013” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 60.00 AZN, qanuni təmsilçisi SONA VƏLİYEVA MƏHƏMMƏD QIZI “PETROFAK TREYNİNQ İNTERNŞNL LİMİTED” ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI – Qanuni təmsilçisi OKEYN JOZEF NEREUS “AZADİNFORM” MÜSTƏQİL İNFORMASİYA AGENTLİYİ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ TÖRƏMƏ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 110.00 AZN “KASPİ CO” MƏNZİL TİKİNTİ KOOPERATİVİ – Nizamnamə kapitalı 100.00 AZN, qanuni təmsilçisi AZƏR VƏLİYEV KALAM OĞLU “RGİT MONTROUZ LİMİTED” ŞİRKƏTİNİN FİLİALI – Qanuni təmsilçisi OKEYN JOBEPH NEREUS “KASPİ MƏTBUAT YAYIMI” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi SÜLEYMAN SALMANOV ƏLİ OĞLU “KASPİ LİSEYİ” ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi ELNUR ƏLİYEV QƏZƏNFƏR OĞLU “KASPİ” QƏZETİ REDAKSİYASI – Nizamnamə kapitalı 100.00 AZN “MƏTBUAT EVİ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU “KASPİ EDUCATİON” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi SONA VƏLİYEVA MƏHƏMMƏD QIZI “KASPİ KİDS” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi ƏLİ İSGƏNDƏROV MAHİR OĞLU “NİL KİTAB-KIRTASİYE SARAYI LTD. STİ.” FİRMASI – Nizamnamə kapitalı 500 000.00 AZN, qanuni təmsilçisi HƏZİ QASIMOV ƏNVƏR OĞLU “KASPİ-AZ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi AZƏR VƏLİYEV KALAM OĞLU “ARAZ TELERADİO” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi ELDAR FƏTƏLİYEV ƏBİL OĞLU “XƏZRİ” KİÇİK MÜƏSSİSƏSİ – Qanuni təmsilçisi MEHDİ YAQUB OĞLU “GLOBAL ADVERTİSEMENT” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU “KASPİ-EC” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi ELNUR ƏLİYEV QƏZƏNFƏR OĞLU “ATOM QİDA” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU “DERVİSH PİCTURES” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 50.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU “İNTELLEKT” FİRMASI – Nizamnamə kapitalı 1000.00 AZN, qanuni təmsilçisi ASƏF HACIYEV ADİL OĞLU “BEYNƏLXALQ MƏTBUAT MƏRKƏZİ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi AZƏR VƏLİYEV KALAM OĞLU “KASPİY-RUS” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi İLQAR HÜSEYNOV İQBAL OĞLU “KASPİ EDU” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi ELNUR ƏLİYEV QƏZƏNFƏR OĞLU “TƏCHİZATÇI” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 146144.00 AZN, qanuni təmsilçisi AZƏR VƏLİYEV KALAM OĞLU “GOLDEN PRİNCE” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 300.00 AZN, qanuni təmsilçisi AZƏR VƏLİYEV KALAM OĞLU “S-AQRO” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 15.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU “VYN-GROUP” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 1000.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU “SUSHİCO” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU “KASPİ FOOD” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU

31.”KASPİ GLOBAL” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU

“SPORT SERVİCES COMPANY” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 10.00 AZN, qanuni təmsilçisi İLQAR HÜSEYNOV İQBAL OĞLU KASPİ GLOBAL TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK – Tükiyə, təsisçilər ŞAMXAL HƏSƏNLİ ƏLİ OĞLU və Sinan Muhammet Girişen. “KASPİ UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Nizamnamə kapitalı 20.00 AZN, qanuni təmsilçisi ELNUR ƏLİYEV QƏZƏNFƏR OĞLU “KASPİ ƏHMƏDLİ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Qanuni təmsilçisi SEYMUR KAZIMOV FƏRMAN OĞLU “KASPİ KURSLARI XƏTAİ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Qanuni təmsilçisi ELNUR İSGƏNDƏROV MAHİR OĞLU “KASPİ MASAZIR” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Qanuni təmsilçisi TƏRLAN MURADOV VEYSƏL OĞLU “KASPİ BAYIL” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ –

Qanuni təmsilçisi İLQAR İSGƏNDƏROV MAHİR OĞLU “KASPİ YASAMAL” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Qanuni təmsilçisi RXAN İBRAHİMOV İNQİLAB OĞLU “KASPİ ELMLƏR” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ –

Qanuni təmsilçisi RƏSUL AĞAYEV MURADƏLİ OĞLU “KASPİ GƏNCƏ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – ANAR ƏLİYEV ARİF OĞLU “KASPİ KURSLARI ƏHMƏDLİ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Qanuni təmsilçisi RÖVŞƏN ABBASOV MƏHƏMMƏD OĞLU “KASPİ SUMQAYIT” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Qanuni təmsilçisi VASİF ƏLİYEV QƏRİB OĞLU “KASPİ NƏRİMANOV” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ – Qanuni təmsilçisi RAMİN MÖVSÜMOV FAMİL OĞLU

P.S. Bu siyahıda olan şirkətlərdən “YILDIZ İNTERNATİONAL COM LTD ŞTİ” FİRMASI, “PETROFAK TREYNİNQ İNTERNŞNL LİMİTED” ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI, “RGİT MONTROUZ LİMİTED” ŞİRKƏTİNİN FİLİALI və “NİL KİTAB-KIRTASİYE SARAYI LTD. STİ.” FİRMASI sadəcə Əli Həsənova məxsus ünvanda qeydiyyatdadırlar.