Güney azərbaycanlı sənət adamı farslardan nə istədi?

2009 yılında Türkiye’de Güney Azerbaycan adına çekilmiş ilk belgesel olan “Boğanak” ve 2013 yılında Güney Azerbaycan adına çekilmiş olan ilk uzun metrajlı film “Bin Öfke Bir Aşk” Mart ayında Ankara’da izleyicilerle buluşacak. Bu film aynı zamanda Güney Azerbaycan ve İran Türk Sinema akımının ilk filmi olarak bilinmektedir. Filmin yönetmeni, Vahid Azer, son günlerde İran’da çekilmiş Türkçe Kömür ve Atabay filmlerine karşı ortaya çıkan ırkçılık ve nefret söylemlerine protesto olarak gösterim kararını aldığını açıklayarak filmin adının “Uzaktaki Yakın” olarak değiştiğini de ifade etti. Vahid Azer “sanat evrensel bir dildir, sanat insanlığa hizmet etmenin aracıdır. Sanatın dini, Dili ve ırkı olmamalıdır tam tersine ırkçılığa karşı olmalıdır, toplumun sorunlarını yansıtmalıdır.” dedi. O ayrıca “Güney Azerbaycan’da ve İran’da Türkler yaşıyorsa onlar kendi iç dünyalarını ve hayallerini kendi ana dillerinde yansıtmalıdırlar. Her toplum geleneklerini, yaşam biçimini, kültürünü ve duygularını ancak kendi ana dilinde en iyi şekilde yansıtabilir. Dil bir üstünlük meselesi değildir sadece iletişim aracıdır. Dolayısıyla bütün Fars sinemacıları ve sanatçıları da ırkçı söylemlere son koymalarına ve insanlığın ortak paydası olan barış dilini kullanmaya davet ediyorum.” diye vurguladı.