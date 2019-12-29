А вот вам за Пастера, господа Алиевы!

Сегодня “Азадлыг” избрал молодого человека Парвиза Гулузаде “Репером года” за его храбрость и знаменитую песню которая за неделю стала супер хитам. С недавнего времени реппер стал исполнять против диктатуры, а на прошлой неделе спел песню в рамках партизанского проекта против “Пашаевского” безпредела. Клан Пашаевых не устраило это, его поведение и образ стал им мешать. Режим диктатора растрясла всего лишь одна патриотическая песня. Вчера стало известно, что репера арестовали и вынесли судебное решение. Близкие рэпера рассказывают, что его задержали, отвезли в главное управление по борьбе с организованной преступностью, избили и потом уже приговорили к 30 суткам. После инцидента и ареста партизанская группа патриотов начала кампанию по защите репера по всему миру. В Баку прошла акция по поддержке репера, а в Европе готовятся патриотические песни против семейной диктатуры.

Репер не скрывал, что в реальной жизни у него могут возникнуть проблемы в связи с его “Анти-Пашаевской” песней, однако он не испугавшись, ее все-таки исполнил. Именно поэтому все ожидали такого разворота события. Пастер является открытым и прямолинейным человеком, молодым профессионалом который может доказывать свою точку зрения через музыку. Фактически, его арестовали, потому что он намекнул в тексте на собственность президентской семьи. Министерство внутренних дел лживо утверждает, что 26 декабря Парвиз Гулузаде под действием наркотиков нарушал общественный порядок и не подчинился полиции.

Вот так, “наказали” за то, что в своих треках он критиковал ситуацию в стране, чиновников и, в частности, Pasha Bank. Этот банк принадлежит двум дочкам президента Ильхама Алиева, а среди акционеров и членов наблюдательного совета есть несколько близких родственников первой леди и вице-диктатора страны Мехрибан Алиевой. Однако, мы не остановимся и скоро освободим его.