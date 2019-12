«Мальта-гейт» Ильхама Алиева

За убийством журналистки Дафны Галиции могут стоять интересы правящей семьи Азербайджана

Расследование громкого заказного убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции вскрыло многомиллионные коррупционные схемы с участием представителей правящей элиты Азербайджана и членов семьи президента республики Ильхама Алиева. Документы, обнародованные на прошлой неделе репортером Times of Malta Айвэном Мартином, стали уже не первым подтверждением того, что «бенефициарами» этого преступления могли быть руководители азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR, министр МЧС Кямаледдин Гейдаров, замглавы МИД Араз Азимов и другие высшие чиновники, а также дочери президента – Лейла и Арзу Алиевы. И в тот же день в прессе появилось описание сомнительной сделки, в результате которой Мальта на протяжении нескольких лет закупала у SOCAR газ по цене на 30-40% выше рыночной.

Госкорпорация SOCAR

Особенно показательными на фоне этих скандальных разоблачений выглядят недавние слова Ильхама Алиева, заявившего, что Азербайджану не место в антиисламской Европе. Не исключено, что таким способом азербайджанский лидер, предчувствуя лавину обвинений, наносит своего рода упреждающий удар.

Ильхам Алиев

Миллиарды в «темной воде»

Взрыв, эхо которого раскатилось по всей Европе, прогремел на Мальте 16 октября 2017 года: бомба была заложена под автомобиль Дафны Галиции – 53-летней журналистки, матери троих сыновей. Убийству предшествовали многочисленные телефонные угрозы, о которых журналистка сообщала в своем блоге, а также акты устрашения: стены её дома кто-то исписал зловещими «предупреждениями», а незадолго до рокового взрыва неизвестные убили собаку Дафны.

Дафна Каруана Галиция

Расследование убийства Дафны Галиции длится уже более двух лет и, судя по всему, близится к кульминации. 20 ноября в порту Валетты, на собственной яхте был арестован известный бизнесмен Йорген Фенек. Для его поимки мальтийской полиции пришлось прибегнуть к помощи береговой охраны: судно задержали на выходе из акватории порта.

Йорген Фенек

По данным Reuters, следствие считает Фенека главным организатором и «техническим спонсором» убийства, оплатившим «работу» киллеров в размере 150 тыс. евро. Однако нити этого преступления могут вести далеко за пределы Мальты, а именно – в Азербайджан. Йорген Фенек в соучредительстве с азербайджанской госкорпорацией SOCAR создавал консорциум Electrogas, получивший в 2013 году госзаказ на строительство газовой теплоэлектростанции от мальтийского правительства ценой в 450 млн евро. А дальше, при содействии коррумпированных мальтийских чиновников, эта ТЭС служила каналом перепродажи сжиженного газа, который SOCAR, в свою очередь, закупала у корпорации Shell – своего СПГ Азербайджан не производит.

Например, по данным, которые приводит портал Jam News, в 2017 году SOCAR закупила с поставкой на Мальту 380 млн куб. м. сжиженного газа (14 млн MMBTU) за 113 млн долларов, а Мальта в лице госкорпорации Enemalta была вынуждена приобрести этот же объем сырья за 153 млн долларов. Схема была разработана таким образом, что формальным покупателем СПГ выступало совместное предприятие Electrogas, и уже у него газ приобретала Enemalta, использующая бюджетные средства. В итоге на протяжении последних 4-5 лет Мальта покупала газ по цене на 30-40% выше, чем соседние с ней Греция, Италия или Турция. Таким способом, предполагает Jam News, азербайджанские и мальтийские коррупционеры «вытащили» из бюджета островного государства не менее 1 млрд долларов.

При этом открытие ТЭС Electrogas неоднократно откладывалось, и предприятие увязло в долгах, вплоть до того, что задерживались зарплаты работникам электростанции. На эти факты обратила внимание журналистка Дафна Каруана Галиция, пытавшаяся расследовать коррупционную схему. Также объектом её расследований стали транзакции, проходившие через мальтийский Pilatus Bank и очень похожие на «отмывание» денег в интересах правящей семьи Азербайджана. Полиция Мальты, Европол и европейская общественность не сомневаются, что причиной расправы над журналисткой стала её профессиональная деятельность.

Расследования Дафны базировались на уже знаменитом «панамском архиве» – документах юридической фирмы Mossack Fonseca – и были направлены, в первую очередь, на разоблачение коррупции в высших эшелонах мальтийской власти. Не случайно главным объектом народной критики после убийства Галиции стал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, а в число подозреваемых в организации этого преступления вошли люди из его ближайшего окружения: экс-руководитель аппарата главы правительства Кит Шембри и бывший министр по делам туризма Конрад Мицци.

Джозеф Мускат

Однако арест Йоргена Фенека, чьи интересы тесно связаны с Азербайджаном и корпорацией SOCAR, значительно расширил горизонты следствия. Европейцы принялись снова внимательно перечитывать статьи Дафны Галиции – об этом свидетельствует резкий рост посещаемости в последние дни её интернет-блога, который продолжают вести сыновья убитой журналистки. И очевидно, что фигуры главных «выгодоприобретателей» её смерти теперь видятся далеко за пределами Мальты.

В Дубай – с мальтийским «транзитом»

Так, Дафна Галиция писала, что на счета офшорных фирм Egrant Inc. и Hearnville Inc, конечным бенефициаром которых был Конрад Миззи, и фирмы Tillgate Inc., принадлежавшей Киту Шембри, регулярно поступали крупные суммы денег с банковского счета компании, принадлежащей «политически значимым лицам» в Азербайджане. Еще одной такой же компанией-прокладкой стала дубайская 17 Black, 100-процентным учредителем которой являлся Йорген Фенек. То есть, главными пользователями всех этих офшоров были не мальтийцы, а азербайджанцы – члены правящей семьи, а также ключевые министры и руководители госкорпорации SOCAR. К такому выводу ещё весной прошлого года пришли журналисты из консорциума OCCRP (международный проект по раскрытию коррупции и организованной преступности), продолжившие расследования Дафны Каруаны Галиции.

Наиболее детально схема отражена в их статье об «отмывочной» деятельности мальтийского банка Pilatus. Весьма скромная клиентская база этого банка – всего 150 человек – состояла, в основном, из представителей азербайджанской правящей элиты. В их числе были дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу, чьи компании регулярно использовали Pilatus для международных финансовых трансферов. При этом трансграничные денежные потоки, проходившие через Pilatus по маршрутам Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Британские Виргинские острова, исчислялись миллиардами долларов.

Лейла и Арза Алиевы

За основу расследования был взят маршрут одной транзакции, проведенной через этот банк, о которой успела рассказать в своём блоге ещё сама Дафна Галиция. Этот перевод на сумму 1 млн долларов поступил со счета дубайской компании Sahra FZCO, бенефициаром которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, на счет фирмы, принадлежавшей, как выяснила журналистка, жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Статью на сайте OCCRP иллюстрирует редкая совместная фотография Лейлы Алиевой и Мишель Мускат – супруги мальтийского премьера.

Информацию Галиции предоставила россиянка Мария Ефимова – бывший сотрудник банка Pilatus, – которой сразу после публикации также начали угрожать расправой, а Pilatus Bank выдвинул обвинение в растрате. Ефимова была вынуждена укрыться в Греции, власти которой предоставили ей убежище и защиту свидетеля.

Выяснилось также, что изначально дубайские компании-участницы транзакций Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO были зарегистрированы на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата. Гейдаров известен в Азербайджане как бывший директор одной из самых коррумпированных структур – таможни, которой он руководил с 1995 по 2006 годы.

Кямаледдин Гейдаров

Позднее структура владения бизнесом в Дубае была изменена, следы новых собственников ведут к представителям высшей элиты республики. В СМИ высказывались предположения, что Гейдаровы вообще часто использовались как «прокладка» при регистрации фирм. Во всяком случае, журналисты нашли в знаменитом «панамском архиве» не менее десятка подобных офшорных фирм, использованных для покупки бизнесов, отелей, дорогой недвижимости и других активов в разных странах мира – за всеми этими компаниями изначально стояли братья Гейдаровы.

Структура собственности компаний Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO даёт четкое представление о том, куда уходят деньги, получаемые Азербайджаном от добычи, продажи и перепродажи энергоносителей. Как выясняется, далеко не все они вкладываются в экономику родной страны. Так, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, напичканном элитными резиденциями и фешенебельными отелями, компании Sahra FZCO принадлежат 17 роскошных особняков, стоимостью 8-10 миллионов долларов каждый. Кроме того, в ее собственности находится расположенный здесь же Sofitel Resort & Spa – один из самых дорогих отелей ОАЭ. Ещё девять резиденций стоимостью 33 млн долларов принадлежат упоминавшимся выше Тале и Ниджату Гейдаровым. Всё это – наглядные подтверждения того, с каким размахом ведет международную коммерческую деятельность правящий клан Ильхама Алиева.

И всё это, напомним, стало вскрываться в ходе расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции на Мальте.

Советы азербайджанских «друзей»

На днях коллега Дафны репортер газеты Times of Malta Айвэн Мартин опубликовал в своем твиттере фрагмент электронной переписки, еще раз подтверждающей прочные коррупционные связи азербайджанских «нефтяных генералов» с ключевыми чиновниками правительства Джозефа Мускат. Это письмо от Тураба Мусаева, директора компании Electrogas, представляющего в ней интересы SOCAR как ключевого акционера. Послание адресовано целой «рабочей группе», в которую входит и арестованный по подозрению в убийстве Йорген Фенек.

В своём твиттере репортёр Айвэн Мартин выложил скриншот переписки Тураба Мусаева с партнерами по Electrogas, снабдив его следующим комментарием:

«Во время допроса в среду посредник в организации убийства Дафны Каруаны Галиции Мелвин Теума показал,

что однажды застал Йоргена Фенека в процессе длинного разговора с неким Турабом.

Я уверен, что он имел в виду директора Electrogas Тураба Мусаева.»

Начинается письмо словами: «Сегодня утром мы с Йоргеном Фенеком разговаривали с Конрадом Мицци и Дэвидом…» Напомним, и Мецци, и Фенек являются фигурантами дела об убийстве Дафны Каруаны Галиции. Фенека, как технического организатора преступления «сдал» полиции таксист Мелвин Теума, выступавший также посредником при передаче денег киллерам, – об этом сообщалось в эксклюзивном расследовании Reuters. А вот Тураб Мусаев, как выясняется, ведет с ним переговоры о вариантах решения внутренних проблем мальтийской госкорпорации Enemalta – именно этому посвящено обнародованное письмо.

Подчеркнем еще раз: гражданин Азербайджана, представляющий интересы государственной нефтегазовой компании, на пару с местным бизнесменом решает судьбу «национального достояния» Мальты. Даёт, так сказать, дружеские рекомендации. Кто же он, этот могущественный Тураб Мусаев?

Параллельно с должностью директора Electrogas Мусаев занимает пост директора департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, а также является сотрудником швейцарской «дочки» SOCAR – фирмы SOCAR Trading. На Мальте, в числе прочего, Мусаев запомнился тем, что советовал властям использовать мощности Electrogas для майнинга биткоинов – об этом предложении, адресованном группе мальтийских парламентариев, год назад рассказывала газета Malta Today.

Карьерные связи Мусаева – вообще идеальная иллюстрация того, как в Азербайджане работает круговая порука, и клановый принцип управления страной. В SOCAR Trading он формально трудится заместителем Хайяла Ахмедзаде – 42-летнего вице-президента по развитию бизнеса. Об этом менеджере в Азербайджане ходят противоречивые легенды: с одной стороны, он известен как инициатор ряда крайне неудачных, убыточных для госкорпорации проектов, с другой – как обладатель мега-дорогой недвижимости в Колоньи, элитном пригороде Женевы.

Это, впрочем, неудивительно, поскольку возглавляет компанию SOCAR Trading родной брат Хайяла – Аднан Ахмедзаде, также владелец нескольких особняков в Колоньи. Предшественником Аднана на этом посту (продолжившим работать в структурах SOCAR Trading на другой должности) был Арзу Азимов – родной брат замминистра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. Эту семью в республике нередко называют «серыми кардиналами» Ильхама Алиева, решающими многие деликатные вопросы на международной арене. Кроме того, Аднан Ахмедзаде пристроил на работу в SOCAR Trading многих своих родственников и друзей, в частности, одноклассницу Марьям Алмасзаде, которая стала исполнительным директором женевского офиса компании. Тураб Мусаев – тоже из таких максимально «доверенных лиц».

Аднан Ахмедзаде

И вот теперь выясняется, что эта дружная азербайджанская компания в сговоре с мальтийскими чиновниками фактически навязала целой стране, Мальте, условия покупки «голубого топлива». Причем условия эти были далеки от рыночных – в невыгодную для Мальты сторону.

Кроме того, с их помощью была выстроена целая офшорная сеть для конвертации «нефтегазовых» денег Азербайджана в личные активы министра Кямаледдина Гейдарова и его сыновей, Араза Азимова и его родственников, Аднана и Хайяма Ахмедзаде, дочерей президента Лейла и Арзу Алиевых. Словом, всех тех, кого в Азербайджане принято шепотом называть «семья»: одна большая «семья» президента Ильхама Алиева. И это – лишь малая часть имён, «всплывающих» в ходе расследования убийства Дафны Каруаны Галиции.

Араз Азимов

Можно сказать, что, пока внимание европейских лидеров было приковано к «Северному поток–2», у южных границ континента был незаметно построен ещё один «поток» – мальтийский, финансовый. Десятки офшорных каналов, созданных не без помощи правительства Мальты, использовались для вывода миллиардов долларов из бюджета Азербайджана на личные счета его правителей. И, судя по всему, именно этот «мальтийский поток» окрашен кровью журналистки Дафны Каруаны Галиции, попытавшейся вскрыть его предназначение.

В конце ноября, выступая на церемонии по случаю 100-летия Бакинского государственного университета, президент Ильхам Алиев неожиданно для многих заговорил о неприемлемости сближения Азербайджана с современной Европой. Говорил он об этом уверенно и даже агрессивно: «Куда мы должны интегрироваться? Интегрироваться в кризис? Интегрироваться с теми, кто говорит «Стоп ислам»?!»

Столь эмоциональная антиевропейская риторика удивила наблюдателей: Азербайджан раньше никогда публично не ссорился с Европой, да и не имел на то особых причин. Однако сейчас повод у Алиева, похоже, появился, и, судя по всему, он действует по принципу «лучшая защита – это нападение». В ходе расследования убийства мальтийской журналистки извлечены на свет крайне неприятные для президента и его дочерей подробности, которые грозят обернуться крупным международным скандалом. Но теперь на все возможные обвинения у Ильхама Алиева может быть подготовлен один ответ: они, европейцы, просто заразились азербайджанофобией. Впрочем, сработает ли такой прием у Алиева, еще неизвестно, а вот факты из расследования – вещь упрямая.

Azerbaycansaatı.tv