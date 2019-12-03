Роспуск парламента Азербайджана означает победу клана Пашаевых в первом раунде боя за власть с консервативной группировкой выходцев из Армении и Нахичевани, возглавляемой Рамизом Мехтиевым. Так считает бывший посол Азербайджана в Европейском союзе и Совете Европы, а ныне политэмигрант Ариф Мамедов, который в интервью EADailyподелился своими оценками внутриполитической ситуации в Азербайджане и её влияния на процесс урегулирования карабахского конфликта.

— Правящая партия Азербайджана инициировала роспуск парламента для проведения досрочных выборов. Зачем это нужно партии, которая и так имеет большинство в парламенте и полностью его контролирует?

— Прежде всего хотел бы отметить, что решение о роспуске парламента принято не правящей партией, а правящей семьей накануне планируемого трансфера власти от (президента) Ильхама Алиева к его супруге (первому вице-президенту) Мехрибан Алиевой. Хотя, как вы правильно заметили, нынешний состав парламента позволяет Ильхаму Алиеву проводить любые решения, но имидж парламента, как внутри страны, так и за её пределами настолько безобразен, что идти на внеочередные президентские выборы с таким парламентом будет сильным ударом по имиджу нового президента. В парламенте есть несколько депутатов, замешанных в международных коррупционных скандалах, в том числе два депутата являются основными фигурантами самого громкого коррупционного скандала в истории Совета Европы — «икорной дипломатии». Кроме того, нынешний состав парламента формировался по спискам бывшего главы администрации Рамиза Мехтиева c учетом расстановки сил в 2015 году. Многие из ныне отстраненных министров-олигархов имели от 5 до 20 своих депутатов в парламенте, и неизвестно как они себя поведут в случае непредвиденных ситуаций.

Ещё хуже имидж парламента внутри страны, среди народа. Любое высказывание депутатов в обществе воспринимается крайне негативно.

Хотя в последнее время Ильхам Алиев постоянно говорит о том, что для него неважно мнение Запада, международных структур, он великолепно осознает важность хотя бы частичного принятия Западом готовящегося в республике «престолонаследия». Получение Мехрибан Алиевой ордена из рук президента России недостаточно для легализации передачи власти в стране внутри одной семьи. Этот орден присуждался ранее и спортсменам, и писателям, и политикам, и актерам других стран. Тот же президент России будет наблюдать за тем, какая будет реакция Запада и в зависимости от этого, будет делать окончательные выводы и принимать решения. Внешнее оформление визита Мехрибан Алиевой в Москву является месседжем не Западу, а намёком кланам внутри страны на то, что Кремль не особо возражает против престолонаследия. Как и ожидалось, Запад не придал особого значения этому визиту.

— Есть мнение, что истинной причиной самороспуска парламента может быть политический кризис внутри самой власти. Некоторые называют процесс «революцией сверху». Вы согласны с этими оценками, в чём именно проявляется кризис?

— Кризис существует не столько внутри самой власти, сколько вся власть находится в глубоком кризисе. Нет никакой «революции сверху», а есть попытка косметического оформления облика власти. Назначение на высокие должности ближайших родственников уходящих на «почётный отдых» «алиевских пенсионеров» никак нельзя назвать реформами. Без изменения политической системы, идеологии и борьбы с коррупцией невозможно говорить о реформах.

— Какую роль играет в решении роспуска парламента борьба между кланами Пашаевых и Алиева?

— Клан Пашаевых при поддержке Ильхама Алиева одержал важную победу в первом раунде сражения с консервативной группировкой выходцев из Армении и Нахичевани, возглавляемой (бывшим главой администрации президента) Рамизом Мехтиевым. Ильхам Алиев сильно торопится, а, как говорится в известной пословице, «поспешишь, людей насмешишь». Контроль над правоохранительными структурами всё ещё находится в руках консервативного клана, который на дух не переносит Пашаевых. Я думаю рано говорить о триумфе Пашаевых. Вышедшая из шинели Коммунистической партии Азербайджана, старая команда действует осторожно и готовится дать ответный бой. Предстоящие парламентские выборы в стране будут великолепной возможностью для консерваторов взять реванш. Думаю, в ближайшее время начнётся массированный слив компроматов, включая видео-компроматы на Пашаевых.

— Выступивший недавно в прямом эфире в «Фейсбуке» глава оппозиционной партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгар Мамедов назвал роспуск парламента историческим шансом для оппозиции и для народа. Готова ли оппозиция к новым выборам, какие у нее шансы?

— Одним из основных тезисов в выступлениях президента Алиева в последнее время является указание на необходимость создания нового типа оппозиции. Он постоянно высказывается в оскорбительной форме в адрес оппозиции, особенно Народного фронта и Национального совета Азербайджана, обозначая основную оппозиционную силу в стране, которая может мобилизовать массы на борьбу с режимом. Фактически в стране не существует возможности проведения демократических выборов. На основе информации, полученной в конфиденциальном порядке из администрации президента, за несколько дней до парламентских выборов 2015 года председатель оппозиционного Нацсовета Джамиль Гасанлы опубликовал тогда список из 125 депутатов, «утверждённых» администрацией президента. После так называемых выборов совпали имена 121 человека, т. е. на 97%. В стране есть только имитация выборов, в реальности кандидатуры депутатов утверждаются властями. Единственная разница этих выборов будет в том, что если раньше список составлялся руководителем аппарата президента Рамизом Мехтиевым, то сейчас списки будут составляться самой Мехрибан Алиевой и её командой. Поэтому идти на выборы без изменения избирательного законодательства, состава ЦИК означает идти на соглашение с властями о получении нескольких мест в новом парламенте взамен на личную лояльность к Мехрибан Алиевой.

Моя интерпретация последних действий партии РЕАЛ — это готовность стать той самой «новой оппозицией», о которой говорит Алиев. Нескольким членам партии РЕАЛ будет дана возможность попасть в парламент, в котором они смогут критиковать какие-то шаги правительства, законодательного органа, при этом сохраняя полную лояльность к «монархической власти». Считаю, что оппозиция должна принять участие в выборном процессе. Я особо подчёркиваю, что именно в процессе, а не в самих выборах. Важно использовать внимание международного сообщества, прессы, активность населения в выборный период для изменения ситуации в стране.

— Как повлияют внутриэлитные трансформации в Азербайджане на процесс разрешения карабахского конфликта?

— Думаю, что все трезвомыслящие политические силы, партии в стране понимают безальтернативность мирного разрешения карабахского конфликта. В результате предыдущей войны с обеих сторон погибло более 30 тыс. человек, в то время когда вооружённые силы были в зачаточном состоянии, когда оснащённость боевой техникой была на низком уровне. Сегодня у сторон имеются самые современные системы вооружения, обученные и подготовленные вооружённые силы. Надо осознавать, что в случае начала новой войны, счёт жертвам будет идти не на десятки, а на сотни жертв в день, включая мирное население, экономикам стран будет нанесён невосполнимый ущерб.

Я вижу решение этого конфликта в признании международно-признанных границ между Арменией, Азербайджаном и Грузией, при этом признать внутренние границы между странами полностью прозрачными, обеспечив свободу передвижения людей, товаров и услуг. Надо выйти из искусственных «ящиков», которые созданы за все эти годы в процессе переговоров. Очень важен уровень доверия между лидерами Азербайджана и Армении. Без полного доверия между руководителями двух стран, а ещё важнее — без доверия и поддержки обществ в обеих странах, невозможно принятие сложных компромиссных решений.

Это все также упирается в уровень демократии в обеих странах. Диктатор с диктатором или демократ с диктатором не смогут решить этот конфликт. Обязательным условием решения конфликта является наличие демократических режимов в обоих государствах.

Нет решений, которые бы на 100% устраивали обе стороны, но можно начать с малых шагов и дойти да уровня полного взаимодоверия между сторонами. Очень важно активное подключение ЕС, использование его опыта в разрешении конфликтов. В последних двух мировых войнах Франция и Германия были ярыми врагами. Сотни тысяч французов и немцев погибли в этих войнах. Немцы ненавидели французов, французы — немцев. Сегодня эти две страны являются мотором ЕС. Я 6 лет работал послом Азербайджана при Совете Европы во французском Страсбурге и часто утром на велосипеде ездил в немецкий город Кель, чтобы купить на завтрак булочки. За эти 6 лет тысячи раз пересекал «границы» и за все это время никто меня не останавливал, не требовал документов, не проверял автомобиль. Сегодня из Страсбурга в Кель можно добраться на обычном общественном транспорте. Поэтому я вижу будущее всего Южного Кавказа в транспарентности границ между странами.

Если бы десятки миллиардов долларов, потраченные за все эти годы конфликта на вооружение, содержание армий, списанные на коррупционных схемах средства были бы направлены на инфраструктурные проекты в регионе, на улучшение жизни людей, то можно было бы добиться самого высокого уровня жизни для азербайджанской и армянской общин Карабаха. Люди вне зависимости от национальности, границ, религий, обычаев, места проживания, везде хотят одного и того же. Это обеспечение нормального будущего своих детей, хорошего образования, медицины, уровня жизни. Если все это обеспечивается, то не возникают другие вопросы. Главное — выйти из «ящиков».

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