Роспуск Парламента-это иллюзия!

Депутаты в коридорах парламента обсуждали роспуск Парламента и конечно же винили друг друга в некомпетентности. Однако, один депутат открыто возразил против роспуска Парламента. Как стало потом известно депутат-старожил, Ариф Рагимзаде, который служил еще Гейдару Алиеву не захотел разделять позора быть “распущенным”. Конечно же, он также критиковал провинившихся депутатов за роспуск парламента.

Напомним, что депутаты большинством голосов утвердили роспуск парламента и проведение внеочередных выборов в стране. “За проголосовали 99 депутатов, против – один”, – заявили в Парламенте. Ожидается, Алиев в ближайшие дни назначит дату внеочередных выборов в феврале. Оппозиция решила бойкотировать выборы по нескольким причинам. В Парламенте сообщили, что Алиевы распустили выборы, чтобы начать подготовку к своим выборам. Ожидается, что Мехрибан Алиева станет Президентом в течении 2-х лет. С другой стороны полным ходом идет “сбор средств” для семьи Алиевых со стороны руководства “Стриптиз” Меджлиса. Так складывается вопрос: надо ли участвовать в выборах в которых будут участвовать провинившиеся депутаты?