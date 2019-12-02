Почему Национальный Совет бойкотирует выборы?

Есть ли на свете что-то более обнаглевшее и оборзевшее, чем наши депутаты “Стриптиз” Меджлиса? Они собирают с нас деньги, чтобы построить себе замки, они собирают с нас деньги на свою зарубежную недвижимость, на своих любовниц, на своих сыновей, которых потом лупят на Ибице, эти депутаты проводят “фейковые” выборы. Они собирают с нас деньги, чтобы оплатить армию фальсификаторов. Они становятся депутатами с помощью этих фейковых выборов. Затем они собирают с нас деньги на зарплату себе и своим приближенным. Они собирают с нас деньги на карманных “зурналистов”, задачей которых является денно и нощно создавать картинки – какие они исключительно хорошие и добрые.

А когда приближается средний азербайджанец, чтобы элементарно посмотреть и показать как они на самом деле решают вопросы – они начинают махать руками, возмущаться и гнать такого человека прочь как дворовую собаку. Хорошо еще пока камнями не бросают. И после этого уважать? Нет уж, увольте… Зачем участвовать в выборах, результаты которых заранее известны? Мы первые радовались реформам, а оказалось это не реформы, а простой фарс. О фарсе и игре рассказали в Парламенте.

Так вот, а теперь по порядку. Начнем с того, что народу представили, что досрочные Парламентские выборы это реформы проводимые Алиевыми. Далее последовали жесткие заявления о последующих арестах в “Милли Меджлисе”, если его так можно называть. Однако в Милли Меджлисе говорят по-другому. В Милли Меджлисе некоторые депутаты стали собирать деньги в качестве дани для Первой Леди. То есть, фактически наказывать никого не будут, а напротив пытаются деньгами “смягчить” Первую Леди. Более того, руководство Парламента попросило у некоторых депутатов денег для оплаты благоустройства одного из объектов Мехрибан Алиевой. Напомним, что история с “продажей” должностей в Парламенте не новая. Недавно стало известно, что позицию заведующего сектора в Милли Меджлисе руководство выставило на продажу за четверть миллиона. В Парламенте обсуждают, что деньги от продажи должностей передаются семье Алиевых.

Создается вопрос: зачем тогда нужны были досрочные выборы? В этом фарсе участвовать не имеет смысла…